Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.25 комментариев
Британский министр назвал Зеленского препятствием для мира
Times: Британский министр считает Зеленского помехой для завершения конфликта
Газета Times сообщила, что британский министр назвал Владимира Зеленского препятствием для окончания украинского конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский был назван препятствием для окончания конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью газеты The Times. В статье подчеркивается, что эта точка зрения была высказана неназванным британским министром еще прошлой осенью. По словам министра, Зеленского описали как «препятствие к миру».
Автор публикации The Times отмечает, что мнение о Владимире Зеленском как о факторе, осложняющем урегулирование конфликта, не является изолированным и встречается в разных столицах Европы. Это свидетельствует о разрыве между публичными заявлениями и личными мыслями европейских политиков о ситуации на Украине.
Кроме того, неназванный британский чиновник выразил беспокойство, что в условиях продолжающегося конфликта Зеленский может принимать «неправильные решения».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве у посольства США прошла акция протеста против высказываний в адрес Владимира Зеленского, Зеленский стал владельцем банка Milleis Banque через офшорные компании за миллиард евро, а также Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде.