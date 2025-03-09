Times: Британский министр считает Зеленского помехой для завершения конфликта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Украины Владимир Зеленский был назван препятствием для окончания конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью газеты The Times. В статье подчеркивается, что эта точка зрения была высказана неназванным британским министром еще прошлой осенью. По словам министра, Зеленского описали как «препятствие к миру».

Автор публикации The Times отмечает, что мнение о Владимире Зеленском как о факторе, осложняющем урегулирование конфликта, не является изолированным и встречается в разных столицах Европы. Это свидетельствует о разрыве между публичными заявлениями и личными мыслями европейских политиков о ситуации на Украине.

Кроме того, неназванный британский чиновник выразил беспокойство, что в условиях продолжающегося конфликта Зеленский может принимать «неправильные решения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве у посольства США прошла акция протеста против высказываний в адрес Владимира Зеленского, Зеленский стал владельцем банка Milleis Banque через офшорные компании за миллиард евро, а также Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде.