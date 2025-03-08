В Киеве прошла акция протеста перед посольством США

Tекст: Мария Иванова

Несколько десятков человек собрались в субботу перед посольством США в Киеве, чтобы выразить протест против последних высказываний президента США, пишет «Страна.ua».

Протестующие выступили против его комментариев по поводу ситуации на Украине. Дональд Трамп ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет «карт в рукаве» для успешных переговоров с Россией, а также отметил, что подписание соглашения с США по минералам улучшит положение Украины, передает РИА «Новости».

Акция протеста прошла под лозунгом «Америка, проснись!». Участники принесли плакаты и карикатуры, изображающие Дональда Трампа и его сторонницу, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Протестующие использовали символику, включая украинские флаги и плакаты в виде игральных карт, на которых были изображены чиновники администрации Трампа и последствия военных действий на Украине.

На одном из плакатов было написано: «Когда война – это игра, человеческие жизни становятся картами Трампа». Эта надпись является отсылкой к словам Трампа о том, что Украина не имеет козырей для продолжения войны. Протестующие выразили несогласие с подобной риторикой, подчеркнув, что конфликт на Украине не может быть сведен к игре.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал встречу Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете показной акцией.

В субботу The Washington Post отмечала, что после перепалки Владимира Зеленского и президента США в Белом доме на Украине опасались введения санкций Вашингтоном.

Бывший польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что Владимир Зеленский допустил ошибку, поддержав Камалу Харрис и Джо Байдена.