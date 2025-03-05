Tекст: Александра Юдина

На своей странице в соцсети «Вконтакте» он отметил, что данный визит был символическим и скорее рассчитан на создание определенного имиджа для Европы и России, чем на достижение реальных дипломатических целей.

Медведев отметил, что символический характер встречи направлен на поддержку антироссийских настроений и укрепление позиций США в глазах европейских партнеров.

«Была устроена показная «лютая выволочка» в Овальном кабинете», причем, по его мнению, «ее адресат – все, кто вокруг». «Типа смотрите, мы готовы к переговорам, но можем применить силу к любому, даже к своим выкормышам», – пояснил Медведев.

Кроме того, политик подчеркнул, что Россия продолжает свою специальную военную операцию с целью нанесения максимального урона противнику на земле.

В заявлении он отметил, что завершение войны станет концом для бандеровского режима и его руководителя. Эта цель остается приоритетом для российской стороны.

Также Медведев высказался о приостановке военной помощи США Украине, назвав это скорее символическим жестом.

Он предположил, что при подписании договора о минералах между Киевом и Вашингтоном США могут возобновить поставки вооружения на Украину.

Напомним, в пятницу Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания сделки по украинским полезным ископаемым. Однако встреча с Дональдом Трампом и его командой переросла в публичную перепалку.

За несколько дней до инцидента российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину напомнил о недоговороспособности украинских властей.