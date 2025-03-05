Медведев назвал «выволочку» Зеленскому в Белом доме демонстративной

  • Новость часаКремль назвал Минск лучшим местом для переговоров по Украине
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    Чем выгодна России беспрецедентная торговая война США и Китая
    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    Эксперт оценил запрет на передачу Киеву американских разведданных
    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием
    Российские войска освободили Привольное на западе ДНР
    Кремль назвал Минск лучшим местом для переговоров по Украине
    В ЕС допустили срыв саммита по Украине из-за позиции Венгрии
    CBS: Трамп добивается более выгодной сделки по ресурсам Украины
    Пресс-секретарь Зеленского опроверг отправку письма Трампу
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    28 комментариев
    5 марта 2025, 11:35 • Новости дня

    Медведев назвал «выволочку» Зеленскому в Белом доме демонстративной

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал встречу Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете показной акцией, направленной на демонстрацию власти перед Европой и Россией.

    На своей странице в соцсети «Вконтакте» он отметил, что данный визит был символическим и скорее рассчитан на создание определенного имиджа для Европы и России, чем на достижение реальных дипломатических целей.

    Медведев отметил, что символический характер встречи направлен на поддержку антироссийских настроений и укрепление позиций США в глазах европейских партнеров.

    «Была устроена показная «лютая выволочка» в Овальном кабинете», причем, по его мнению, «ее адресат  все, кто вокруг». «Типа смотрите, мы готовы к переговорам, но можем применить силу к любому, даже к своим выкормышам», – пояснил Медведев.

    Кроме того, политик подчеркнул, что Россия продолжает свою специальную военную операцию с целью нанесения максимального урона противнику на земле.

    В заявлении он отметил, что завершение войны станет концом для бандеровского режима и его руководителя. Эта цель остается приоритетом для российской стороны.

    Также Медведев высказался о приостановке военной помощи США Украине, назвав это скорее символическим жестом.

    Он предположил, что при подписании договора о минералах между Киевом и Вашингтоном США могут возобновить поставки вооружения на Украину.

    Напомним, в пятницу Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания сделки по украинским полезным ископаемым. Однако встреча с Дональдом Трампом и его командой переросла в публичную перепалку.

    За несколько дней до инцидента российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину напомнил о недоговороспособности украинских властей.

    4 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo
    Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo
    @ t.me/alexey_pushkov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенатор Алексей Пушков назвал единственной удачной обложку журнала Charlie Hebdo, изображающую падающие на парашютах надгробия французских военных с подписью «Новая униформа французских солдат на Украине».

    Как написал Пушков в своем Telegram-канале, эта обложка, вышедшая в 2024 году, остается актуальной и сегодня. На одном из надгробий надпись «Мертвец Ноэль». «Единственная удачная обложка "Шарли Эбдо"», – написал Пушков, комментируя изображение.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа допустила ошибку, отказавшись от возможности размещения войск на Украине в начале конфликта, и подчеркнул необходимость пересмотра этой стратегии.

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    5 марта 2025, 04:43 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием

    Лукашенко рассказал о стремлении Пригожина захватить ядерное оружие в июне 2023 года

    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин пытался завладеть ядерным оружием во время мятежа «Вагнера» в июне 2023 года, что вызвало тревогу в России и на Западе.

    Как передает ТАСС, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стремился захватить ядерное оружие в ходе мятежа в июне 2023 года. Лукашенко отметил, что это вызывало беспокойство не только в России, но и в западных странах. «Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке», – процитировал Лукашенко агентство. Он добавил, что власти России не допустили бы реализации такого сценария.

    Во время попытки мятежа, по словам Лукашенко, он предложил президенту Владимиру Путину поддержку силами белорусских спецподразделений для защиты Москвы. Также в ходе телефонных переговоров с Пригожиным стороны договорились о том, что члены ЧВК «Вагнер» покинут Россию и отправятся в Белоруссию. Таким образом, по словам Лукашенко, конфликт был урегулирован.

    Президент Белоруссии также сообщил, что после урегулирования ситуации представители стран Запада в неофициальном порядке выражали ему благодарность за содействие в разрешении кризиса.

    Напомним, мятеж ЧВК «Вагнер» начался 23 июня 2023 года, когда Евгений Пригожин обвинил российское военное руководство в нанесении ударов по своим подразделениям. Минобороны отвергло эти обвинения. Поддержавшие Пригожина бойцы ЧВК направились в Ростов-на-Дону, а затем в сторону Москвы. 24 июня Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и 25 июня конфликт был завершен.

    Ранее в интервью президент Белоруссии пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Минск.

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    4 марта 2025, 16:16 • Видео
    Германия готовится к войне

    Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

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    4 марта 2025, 17:18 • Новости дня
    Украина готовит замену Starlink
    Украина готовит замену Starlink
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина пытается создать альтернативную систему связи для вооруженных сил на случай, если США решат отключить спутниковую систему Starlink, пишет журнал The Economist со ссылкой на украинского чиновника.

    По словам собеседника The Economist, у Киева есть решение, которое можно внедрить за несколько дней, а более масштабное – за три месяца, передает ТАСС. Однако он признал, что переход на новые системы будет крайне сложным и может привести к потерям на поле боя.

    Система Starlink разработана компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску. На Украине работа Starlink оплачивается Польшей, но контроль за системой осуществляют США, отмечает издание. Спутниковая система Starlink считается незаменимой для ВСУ и обеспечивает их необходимыми связями.

    Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о наличии у Украины альтернативы Starlink.

    Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что системы связи Starlink останутся доступными для ВСУ, а в случае необходимости у украинской армии существуют другие средства связи.

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    4 марта 2025, 23:25 • Новости дня
    Bild: Берлин изучает способы блокировки ввода «Северного потока – 2»

    В Германии изучают способы блокировки ввода «Северного потока – 2» из-за слухов о сделке США и России

    Tекст: Максим Попов

    Германия занимается поиском инструментов для возможного предотвращения запуска трубопровода «Северный поток – 2» на фоне слухов о сделке между США и Россией по поставкам газа в Европу, сообщил Bild.

    По информации издания, правительство Германии активно изучает возможные меры противодействия запуску трубопровода «Северный поток – 2», сообщает РИА «Новости». Это происходит на фоне слухов о возможной сделке между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным касательно поставок газа в Европу.

    В статье отмечается, что слухи о возможной сделке между США и Россией уже давно циркулируют в правительстве Германии. В Берлине многие считают, что подобный сценарий развития событий вполне реалистичен. В связи с этим, проводится интенсивная проверка и анализ возможных рычагов, которые могут быть использованы для того, чтобы не допустить возобновления проекта «Северный поток – 2».

    Цель этих действий заключается в оценке и разработке стратегий, направленных на предотвращение ввода в эксплуатацию трубопровода, что может повлиять на европейский рынок газа и энергетическую безопасность региона.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации Bild, в Швейцарии уже несколько недель ведутся секретные переговоры о возобновлении поставок российского газа в Германию через «Северный поток – 2». При этом в Кремле эту информацию комментировать отказались. 

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    5 марта 2025, 10:02 • Новости дня
    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу

    Daily Mail: Стармер и Макрон отправятся в Вашингтон с Зеленским для переговоров с Трампом

    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    @ Justin Tallis/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон запланировали визит в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США Дональдом Трампом, пишет Daily Mail.

    По данным издания, Стармер и Макрон планируют визит в Вашингтон вместе с Зеленским, передает Daily Mail.

    Отмечается, что французский президент и британский премьер готовы «представить единый фронт» в обсуждении плана уже на следующей неделе.

    Издание отмечает, что это решение было принято на фоне активных мер Лондона, направленных на убеждение Вашингтона в необходимости возобновления военной помощи Киеву.

    Британские правительственные источники подтвердили, что на всех уровнях власти предпринимаются усилия для укрепления сотрудничества с США в этом вопросе.

    Ранее Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    Коментарии (35)
    5 марта 2025, 08:33 • Новости дня
    Трамп получил письмо Зеленского о готовности к мирным переговорам
    Трамп получил письмо Зеленского о готовности к мирным переговорам
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

    Трамп рассказал, что во вторник получил письмо от Зеленского, передает ТАСС.

    В письме он выразил готовность начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине в кратчайшие сроки.

    Президент США подчеркнул, что это важное послание, он выразил благодарность украинскому лидеру за инициативу.

    По словам Трампа, Зеленский также заявил о готовности его команды работать под руководством США для достижения долгосрочного мира.

    Зеленский уточнил, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым и безопасности в любое удобное для сторон время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина продолжает получать разведывательные данные от США, несмотря на заявления о приостановке военной помощи, в то время как хамство Зеленского угрожает Вооруженным силам Украины снятием с американского довольствия. В Европе ожидают вывода 20 тыс. американских военных.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    4 марта 2025, 19:45 • Новости дня
    Вэнс: Ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать боевые действия против России

    Вэнс заявил о необходимости переговоров по конфликту на Украине

    Вэнс: Ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать боевые действия против России
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул необходимость переговоров по Украине, заявив, что текущая ситуация больше не позволяет вести боевые действия с Россией.

    Вэнс, выступая на Капитолийском холме, заявил о том, что ни США, ни Европа, ни власти Украины больше не могут продолжать военные действия против России в конфликте на Украине, передает ТАСС.

    «Мы находимся в положении, когда ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать вести эту войну. Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров», – сказал вице-президент.

    Он также подчеркнул, что Киев должен сделать реальные шаги для урегулирования конфликта на Украине, а не ограничиваться публичными заявлениями. По его словам, необходимо, чтобы все стороны сели за стол переговоров. Вэнс отметил, что президент США старается донести до украинцев необходимость вернуться к переговорам и обсуждать вопросы, касающиеся добычи полезных ископаемых.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила о проявлении упрямства Владимира Зеленского в переговорах с президентом США Дональдом Трампом о мирном соглашении с Россией.

    Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о необходимости для Киева начать мирные переговоры, поскольку терпение и ресурсы США не безграничны.

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    4 марта 2025, 14:49 • Новости дня
    Украина отказалась делать территориальные уступки даже по требованию США

    Шмыгаль заявил об отказе Украины делать территориальные уступки по требованию США

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет уступать территории даже по требованию США.

    По его словам, Украина не намерена уступать свои территории даже по требованию США, передает ТАСС.

    Шмыгаль подчеркнул, что переговоры по вопросам территориальной целостности и суверенитета не ведутся, и ему такие переговоры неизвестны.

    Он добавил, что в публичной сфере звучат заявления о необходимости уступок со стороны Украины, но считает это невозможным.

    Премьер-министр также отметил, что обсуждать отказ от территорий не в его полномочиях, это может решать только народ Украины.

    Шмыгаль также упомянул о возможности обсуждения мирного плана, который будет предусматривать шаги для достижения мира с гарантией безопасности от партнеров, однако не уточнил, что именно он подразумевает под «пошаговостью».

    Ранее дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что президент США лично убедился в верности слов российского президента Владимира Путина о токсичности Зеленского и нежелании Киева проводить переговоры.

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    4 марта 2025, 19:53 • Новости дня
    Зеленский не извинился перед Трампом за скандал в Белом доме
    Зеленский не извинился перед Трампом за скандал в Белом доме
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но снова не извинился перед ним.

    Зеленский подчеркнул, что встреча в Вашингтоне прошла не так, как предполагалось, и выразил сожаление по этому поводу, однако не принес извинений главе Белого дома, передает ТАСС.

    На своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Зеленский написал: «Наша встреча в Вашингтоне в Белом доме в пятницу прошла не так, как предполагалось. Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить».

    Президент Украины также заявил, что его страна стремится к тому, чтобы дальнейшее сотрудничество с США было конструктивным. Он добавил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых и безопасности в любое время и в любом удобном формате.

    Зеленский добавил, что он и его команда готовы работать под «сильным руководством» Трампа для достижения мира и выразил благодарности США за помощь.

    В пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме. После этого США развернули полномасштабное давление на Киев.

    Коментарии (12)
    4 марта 2025, 21:10 • Новости дня
    Трюдо объявил о начале торговой войны США с Канадой

    Канада ввела ответные пошлины на товары из США стоимостью 155 млрд канадских долларов

    Трюдо объявил о начале торговой войны США с Канадой
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Оттава приняла решение о введении ответных пошлин на американские товары после начала торговой войны со стороны США, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

    Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, передает ТАСС. В ответ на это Оттава ввела ответные пошлины. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что тарифы США вступили в силу в ранние часы утра и в то же время Канада ответила аналогичными мерами.

    Трюдо уточнил, что введенные Канадой тарифы составляют двадцать пять процентов на американские товары. Общая стоимость этих товаров достигает 155 млрд канадских долларов, что эквивалентно 107,4 млрд долларов США. Премьер-министр отметил, что Канада является ближайшим партнером и союзником США, однако вынуждена защищать свои экономические интересы.

    Торговая напряженность между двумя странами усиливается, и аналитики ожидают, что это может повлиять на двусторонние отношения и экономику обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начинают вводить пошлины против Канады и Мексики для противодействия угрозе национальной безопасности. Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил о готовности отключить США от электроэнергии в ответ на введенные пошлины. Канада готова ввести ответные пошлины против США на сумму 155 млрд канадских долларов (107,4 млрд долларов США), как сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли.

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    5 марта 2025, 07:14 • Новости дня
    США запретили Британии делиться разведданными с Украиной

    США запретили Великобритании передавать Украине американские разведданные

    США запретили Британии делиться разведданными с Украиной
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские власти запретили британским службам передавать Украине разведданные на фоне позиции Зеленского.

    Соединенные Штаты запретили Великобритании передавать Украине американские разведданные, сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию газеты The Daily Mail. Это решение принято в контексте реакции на позицию президента Украины Владимира Зеленского. В результате все британские разведслужбы и военные подразделения получили соответствующий приказ.

    К числу организаций, попавших под запрет, относятся Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), а также шпионские агентства и разведывательные подразделения министерства обороны. Теперь они не могут делиться американскими данными с Украиной до получения дальнейшего распоряжения.

    Кроме того, газета The Daily Mail сообщает, что США намерены усиленно контролировать процесс передачи своих разведданных Украине. Это будет осуществляться через агентства, базирующиеся в Киеве, что подчеркивает значимость данных мер контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина продолжает получать разведывательные данные от США, несмотря на заявления о приостановке военной помощи, в то время как хамство Зеленского угрожает Вооруженным силам Украины снятием с американского довольствия. В Европе ожидают вывода 20 тыс. американских военных.

    Коментарии (5)
    4 марта 2025, 14:45 • Новости дня
    Депутат Рады сравнил политику Зеленского с игрой в КВН

    Депутат Рады Гончаренко сравнил политику Зеленского с игрой в КВН

    Депутат Рады сравнил политику Зеленского с игрой в КВН
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за несерьезный подход к отношениям с США, указав на риски утраты поддержки со стороны американской администрации.

    Гончаренко считает, что Зеленский не проявляет должного уровня дипломатического искусства в отношениях с США, передает РИА «Новости».

    Гончаренко отметил, что Зеленский совершает ошибки, ссорясь с администрацией президента США и пытаясь восстановить отношения через посредников. По его словам, такие посредничества могут быть невыгодными для Украины, так как услуги посредников часто требуют платы.

    Депутат также подчеркнул, что эти действия могут привести к снижению уровня поддержки Украины со стороны США. Гончаренко выразил мнение, что пока Трамп играет в стратегические шахматы, Зеленский занимается несерьезными занятиями, сравнив его подход с игрой в КВН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон временно приостановил предоставление военной помощи Украине, что может серьезно повлиять на боевые возможности Вооруженных сил Украины в ближайшее время, а увеличивающиеся потери на фронте станут ощутимыми из-за снижения уровня поддержки.

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    4 марта 2025, 13:50 • Новости дня
    Медведев призвал Европу «усыпить нацистскую шавку» из Киева

    Медведев предложил Европе прекратить поддержку Зеленского, сравнив его с больной собакой

    Медведев призвал Европу «усыпить нацистскую шавку» из Киева
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Европе лучше отказаться от поддержки Владимира Зеленского, он назвал украинского лидера «больной собакой», которую стоит усыпить.

    Медведев призвал Европу отказаться от поддержки Зеленского, политик сравнил его с «больной собакой», которую необходимо «усыпить», передает ТАСС.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа больше не желает «кормить нацистскую шавку» в Киеве.

    В этой связи он назвал Европу «дряхлой», но все еще поддерживающей Зеленского, подчеркнув, что это поддержка бесполезна и опасна.

    По мнению Медведева, Европа, как и США, должна отказаться от поддержки киевского режима, так как «безумная больная псина опасна».

    Он полагает, что наилучшим решением было бы «усыпление» Зеленского, чтобы избежать дальнейших страданий.

    Ранее The New York Times отмечала, что США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.

    Телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

    Коментарии (29)
    5 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Попытку Зеленского наладить отношения с Трампом назвали провалом

    The Daily Telegraph: Зеленскому не удалось восстановить диалог с Трампом

    Попытку Зеленского наладить отношения с Трампом назвали провалом
    @ IMAGO/Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Попытка украинского лидера Владимира Зеленского наладить отношения с Дональдом Трампом, по мнению европейских союзников Киева, не принесла ожидаемого результата, сообщает британская The Daily Telegraph.

    Как отмечается в материале, попытка президента Украины Владимира Зеленского восстановить отношения с Дональдом Трампом не увенчалась успехом, передает ТАСС.

    Источники газеты отмечают, что британская сторона активно поддерживала контакт с американскими чиновниками в течение всего дня, при этом госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц выступали за возобновление диалога с Киевом. Однако спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и министр обороны Пит Хегсет придерживались мнения, что Зеленскому не стоит тратить на это время.

    Британский премьер-министр Кир Стармер провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого дал рекомендации относительно публичного ответа на высказывания Трампа. Согласно источникам, Стармер советовал Зеленскому поддержать усилия Трампа по прекращению конфликта и одобрить соглашение по минеральным ресурсам. Также британский лидер дал понять, что американский президент ожидает признания от Зеленского в том, что их предыдущая встреча в Белом доме прошла неподобающим образом.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, накануне Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но снова не извинился перед ним.

    Напомним, в конце прошлой недели Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме. После этого США развернули полномасштабное давление на Киев.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    Коментарии (3)
    5 марта 2025, 11:37 • Новости дня
    Пресс-секретарь Зеленского опроверг отправку письма Трампу

    Пресс-секретарь Зеленского заявил, что письма президенту США якобы не было

    Пресс-секретарь Зеленского опроверг отправку письма Трампу
    @ Tetiana Dzhafarova/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию об отправке писем главой киевского режима президенту США, сообщило украинское издание Liga.net.

    По словам Никифорова, Зеленский якобы не отправлял писем президенту США, а Трамп, вероятно, имел в виду пост главы киевского режима в социальной сети, передает ТАСС.

    Посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердила, что речь шла о публикации Зеленского в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее президент США сообщил, что получил «важное письмо» от Зеленского, в котором тот заявил о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Зеленский в своем посте в соцсети выразил сожаление по поводу случившегося 28 февраля во время встречи с Трампом, однако не принес извинения президенту США.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    Коментарии (12)
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    Кремль оценил готовность Зеленского к переговорам
    Маск обвинил демократов в ненависти к США из-за поддержки Киева
    Трамп пообещал принять Гренландию в США «так или иначе»
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    Франция обвинила российский Су-35 в «опасном сближении» с дроном
    Госархив России отказался от новой экспертизы черепа Гитлера
    В Екатеринбурге задержали мужчину за призывы к поджогам военкоматов

    Чем выгодна России беспрецедентная торговая война США и Китая

    Китай бьет по сельскому хозяйству США в ответ на удвоение пошлин на китайские товары. Под удар попали американская соя, пшеница, кукуруза, а также мясная и молочная продукция. Почти по всем этим товарам Россия жаждет нарастить поставки на огромный китайский рынок. И сейчас самое время это сделать. Кто проиграет, а кто выиграет от самой разрушительной торговой войны, начатой Дональдом Трампом? Подробности

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    Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда»

    После ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме бремя ответственности за поддержку Украины пытаются взять на себя страны ЕС и Британия. Но несмотря на жесткие заявления Парижа и Лондона, не все европейцы готовы помогать Киеву в обход Вашингтона. Сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков? Подробности

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    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

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    Украинцы решили «пересидеть» Трампа

    На фоне ухудшения отношений между офисом Владимира Зеленского и Белым домом власти Украины предпринимают попытки внутренней политической мобилизации. Все чаще звучат призывы к расширению границ призывного возраста, появляются сборы средств «на ядерку» и предложения набраться терпения с целью «пересидеть» Дональда Трампа. Какова природа этого процесса и к чему он может привести на практике? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Германия готовится к войне

      Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    • Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

      Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

    • Ким готовит ядерный удар

      Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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