Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.0 комментариев
WP: Киев ожидал санкций США после перепалки Зеленского и Трампа
WP: Украина опасалась санкций США после скандала с Зеленским и Трампом в Белом доме
После перепалки Владимира Зеленского и президента США в Белом доме на Украине опасались введения санкций Вашингтоном, сообщила газета The Washington Post.
Издание со ссылкой на источники пишет, что Украина опасалась введения санкций со стороны США после скандала в Белом доме, передает РИА «Новости».
Бывший украинский чиновник сообщил, что в Киеве начали всерьез обсуждать возможность санкций. По его словам, все политики в Украине уделяли этому вопросу серьезное внимание.
По словам другого бывшего украинского чиновника, возможные санкции были бы более серьезным ударом по позиции Зеленского, нежели сокращение военной помощи со стороны США. Это могло бы привести к значительным политическим осложнениям внутри страны.
Ранее в Киеве отказались извиняться за поведение президента Зеленского во время его визита в США.
Президент США заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.
Между тем, стало известно, что США пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной после скандала с Зеленским в Белом доме.