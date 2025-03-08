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    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.

    18 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    28 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    23 комментария
    8 марта 2025, 22:36 • Новости дня

    Аэропорт Волгограда временно приостановил отправку и прием рейсов

    Tекст: Максим Попов

    В аэропорту Волгограда временно введены ограничения на прием и отправку авиарейсов для обеспечения безопасности, сообщили в Росавиации.

    Ограничения вступили в силу в 22:05 мск с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, передает ТАСС.

    Как пояснил представитель Росавиации Артем Кореняко, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для поддержания безопасных условий полетов. Он подчеркнул, что безопасность остается главным приоритетом в данной ситуации.

    Напомним, вечером в субботу российская система ПВО сбила 16 украинских дронов над Белгородской и Ростовской областями.

    8 марта 2025, 16:03 • Новости дня
    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей

    Песков обвинил Францию в нарушении минских договоренностей и гарантий Януковичу

    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей, в том числе обеспечении гарантий политического будущего экс-президента Украины Виктора Януковича.

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков заявил, что Франция, среди прочих стран, не выполнила свои обязательства по минским соглашениям и гарантиям политического будущего экс-президента Украины Виктора Януковича, передает ТАСС

    Песков также напомнил о заявлении экс-президента Франции Франсуа Олланда, который отмечал, что минским договоренностям никто серьезно не относился. Он также указал на то, что в 2014 году французский министр иностранных дел подписал документ, который гарантировал политическое будущее Януковичу. Однако после этого, по словам Пескова, случился переворот, гарантии, данные Францией, не были выполнены.

    Он подчеркнул, что французский президент Эмманюэль Макрон в своих недавних обвинениях в адрес России не упомянул о ложных действиях Франции. По его мнению, отказ от выполнения обязательств и было истинной ложью со стороны Франции.

    Ранее Песков в ответ на заявления Макрона, обвинившего Россию во лжи в контексте украинского кризиса. напомнил о признаниях экс-президента Олланда о Минских соглашениях, которые никто из европейских стран не собирался выполнять.

    Макрон во время выступления перед гражданами Франции заявил, что «агрессия» России не знает границ и представляет угрозу для Франции и Европы.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел параллели между высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона и заявлениями Наполеона и Гитлера, отметив, что Макрон может пойти на бездумные шаги ради спасения своей репутации.

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    8 марта 2025, 07:42 • Новости дня
    Беспилотники атаковали завод КИНЕФ в Ленинградской области

    Отражена атака беспилотников на завод КИНЕФ в Ленинградской области

    Беспилотники атаковали завод КИНЕФ в Ленинградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Нефтеперерабатывающее предприятие КИНЕФ подверглось атаке беспилотников, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе», – сообщил Дрозденко в Telegram.

    Один БПЛА удалось уничтожить «на подлете», второй был уничтожен уже над предприятием. В результате падение обломков БПЛА привело к повреждению внешней конструкции одного из резервуаров. «Жертв нет», – сообщил губернатор, отметив, что последствия атаки ликвидируются.

    В ночь на субботу силы ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над территорией Краснодарского края, Брянской, Ленинградской и Ярославской областей.

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    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

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    8 марта 2025, 13:50 • Новости дня
    ВС России поразили питающий ВПК Украины объект энергетики
    ВС России поразили питающий ВПК Украины объект энергетики
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения и пунктам управления БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM, американский снаряд РСЗО HIMARS, а также 178 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45649 беспилотников, 600 ЗРК, 22083 танка и других бронемашин, 1523 боевые машины РСЗО, 22348 орудий полевой артиллерии и минометов, 32595 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    В субботу сообщалось, что в Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. А в ночь на 8 марта в Одессе были повреждены объекты критической инфраструктуры.

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    8 марта 2025, 20:04 • Новости дня
    ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

    Гладков сообщил о повреждении домов и ЛЭП после обстрела ВСУ Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области, в результате чего были повреждены здания и нарушено электроснабжение, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области.

    Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прилета боеприпаса повреждено остекление частного домовладения. В городе Шебекино сбит беспилотник, и повреждена кровля неэксплуатируемого здания.

    Кроме того, в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района четыре жилых дома и одно транспортное средство получили повреждения. Также под удар дрона ВСУ попала линия электропередачи, из-за чего часть жителей временно остались без света.

    Гладков добавил, что за минувшие сутки противник более тридцати раз атаковал регион с помощью дронов.

    Ранее в Белгородской и Курской областях в течение полутора часов системы ПВО сбили пять украинских беспилотников.

    В субботу системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью.

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    8 марта 2025, 05:57 • Новости дня
    Мужчина приговорен к пожизненному заключению за убийство украинцев в Мюнхене

    Мужчина осужден в Мюнхене на пожизненное заключение за убийство украинских военных после совместного распития алкоголя

    Мужчина приговорен к пожизненному заключению за убийство украинцев в Мюнхене
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Суд в Мюнхене приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство двух украинских военных после совместного распития алкоголя и спора о ситуации на Украине, пишет Der Spiegel.

    Как заявляет Der Spiegel, осужденный – 58-летний гражданин России. Инцидент произошел в апреле в Мурнау-ам-Штаффельзе в Баварии, передает ТАСС.

    Мужчина признался, что после совместного распития алкогольных напитков он нанес удары ножом двум украинцам, 36 и 23 лет. По данным следствия, конфликт возник из-за разногласий по ситуации на Украине. Оба погибших служили в вооруженных силах Украины и проходили реабилитацию в Германии.

    Суд исключил возможность его досрочного освобождения через 15 лет.


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    8 марта 2025, 17:40 • Новости дня
    Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде

    Зеленский заявил, что не примет участие во встрече с США в Саудовской Аравии

    Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать во встрече с делегацией США в Саудовской Аравии, вместо него отправятся представители украинской дипломатии и военного ведомства.

    Зеленский в своем заявлении отметил, что следующую неделю начнет с визита в Саудовскую Аравию, но там не примет участие в переговорах с американской делегацией. Он уточнил, что на встречу с американской командой останутся украинские дипломатические и военные представители.

    Вместо него на встречу отправятся глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский сообщал, что планирует совершить визит в Саудовскую Аравию 10 марта для переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    Канал Fox News отмечал, что Зеленский не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии. Также телеканал заявил, что американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

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    8 марта 2025, 11:31 • Новости дня
    Военкор Коц опубликовал видео боя дронов «Вега» и «Баба Яга» на Украине
    Военкор Коц опубликовал видео боя дронов «Вега» и «Баба Яга» на Украине
    @ t.me/sashakots

    Tекст: Александра Юдина

    Военный корреспондент Константин Коц разместил видео воздушного боя между российским дроном «Вега» и украинским дроном «Баба Яга», который произошел на покровском направлении.

    В своем Telegram-канале он опубликовал видео, которое демонстрирует воздушное столкновение ударных дронов России и Украины.

    На видео запечатлена дуэль между FPV-дроном отряда спецназначения «Вега» и украинским дроном «Баба Яга». События происходят на покровском направлении.

    Кадры показывают, как дроны сталкиваются в воздухе. В результате удара дрон противника падает на землю.

    После этого «Вега» наносит еще один удар по упавшему украинскому беспилотнику, что подчеркивает напряженность и интенсивность противостояния.

    В феврале российский снайпер в темноте уничтожил украинский гексакоптер «Баба-Яга».

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    8 марта 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину

    Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области

    Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны, а такэе двух штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Ивашковского, 1-го Княжьего, Локни и Малой Локни, Махновки, Орловки, Рубанщины, Суджи и Черкасской Конопельки, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Викторовкой, Горналем, Казачьей Локней, 1-м Княжьим, Колмаковым, Косицей, Кубаткиным, Меловым, Мирным, Олешней, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Журавкой, Запсельем, Миропольем, Новеньким, Юнаковкой и Яблоновкой в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены две машины пехоты, в том числе немецкая БМП Marder, два бронетранспортера, семь бронемашин, две немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета, три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    В плен сдался один военнослужащий ВСУ.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65580 военнослужащих, 386 танков, 298 машин пехоты, 259 бронетранспортеров, 2144 бронемашины, 2341 автомобиль, 522 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее военкоры сообщили о прорыве обороны ВСУ российскими войсками в Курской области.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР.

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    8 марта 2025, 19:21 • Новости дня
    Киев признал эффективность методов ВС России против морских дронов

    Командующий ВМСУ Неижпапа признал эффективность методов ВС России против морских дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Россия нашла действенные способы борьбы с украинскими морскими беспилотниками, сообщила The Guardian.

    Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью британской газете Guardian признал, что Россия разработала эффективные методы борьбы с украинскими морскими дронами, передает РИА «Новости».

    Ранее ученые ЧелГУ разработали первую в России головку самонаведения с широким углом обзора для ракетных систем, направленных на борьбу с беспилотниками самолетного типа.

    Российские ученые успешно испытали систему защиты от дронов при помощи сеток и тросов.

    Также сообщалось об испытаниях нового способа борьбы с безэкипажными катерами противника на Черноморском театре военных действий.

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    8 марта 2025, 03:41 • Новости дня
    Трамп пригрозил Украине «уходом» США
    Трамп пригрозил Украине «уходом» США
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы «уйти», если Киев не продемонстрирует готовности к урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я должен быть уверен, что они хотят договориться. Если нет – мы уходим, потому что нам важно добиться урегулирования», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он выразил сомнения в том, стремятся ли украинские власти к урегулированию, и отметил, что если они этого не хотят, США прекратят свою поддержку, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта. Президент США также рассматривает возможность введения новых санкций против России, среди которых он упомянул введение новых пошлин и ограничений в банковском секторе.

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    8 марта 2025, 02:23 • Новости дня
    Reuters заявило об изучении США вариантов смягчения санкций против России
    Reuters заявило об изучении США вариантов смягчения санкций против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США изучают способы смягчить санкции против России в энергетическом секторе при условии заключения соглашений об урегулировании украинского конфликта, передает Reuters.

    Смягчение санкций против энергетического сектора рассматривается «в рамках обширного плана, который позволит Вашингтону оказать быструю помощь, если Москва согласится прекратить конфликт на Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Сообщается, что Белый дом поручил министерству финансов исследовать варианты смягчения санкций перед ожидаемыми переговорами России и США на высшем уровне. Источники подчеркнули, что такие усилия не следует воспринимать как сигнал об отмене санкций «без уступок со стороны России». Министерство финансов США должно быть готово оперативно снять санкции в случае заключения мирного соглашения, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский союз промышленников и предпринимателей обсудил с Торговой палатой США перспективы снятия санкций. Американская Торговая палата подготовила свои предложения для правительства США с акцентом на сектор авиации, включая поставку запчастей и техподдержку самолетов.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности ввести полный пакет санкций против российской энергетики для достижения мира на Украине. Президент США сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.

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    8 марта 2025, 00:38 • Новости дня
    Путин обратился к участницам СВО

    Путин поздравил с 8 Марта участниц СВО

    Путин обратился к участницам СВО
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в поздравлении российских женщин с Международным женским днем особо отметил участниц специальной военной операции на Украине.

    «Самые теплые слова женщинам, которые сейчас там, где особенно трудно», – заявил Путин, пояснив, что говорит об участницах СВО, которые находятся как во фронтовых госпиталях, так и на передовой – «и всегда с честью выполняют боевые задачи».

    Кроме того, он обратился к женщинам, чьи «мужья, отцы, братья, любимые» участвуют в СВО, сообщается на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что «душевное участие, неизменная забота и любовь» этих женщин помогают бойцам. «Укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда – а значит, и победа – на нашей стороне», – сказал глава российского государства.

    Напомним, Путин в рамках встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» поздравил женщин России с Международным женским днем, подчеркнув важность этого «доброго, хорошего, радостного праздника».

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    8 марта 2025, 01:59 • Новости дня
    США подтвердили участие Уолтца и Рубио в предстоящих переговорах с Украиной

    Уолтц подтвердил свое и Рубио участие в предстоящих переговорах США и Украины в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил, что вместе с главой Госдепа Марко Рубио примет участие в переговорах с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

    Уолтц рассчитывает «вернуть эти переговоры в нужное русло, добиться прекращения огня и обеспечить мир», передает ТАСС.

    Он также подчеркнул важность экономического сотрудничества, отметив, что у Украины была «прекрасная возможность связать экономики посредством сделки о полезных ископаемых», но «все прошло не совсем гладко». Однако США надеются вернуть ситуацию в нужное русло, сказал он.

    Дополнительно Уолтц анонсировал визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Соединенные Штаты на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Fox News сообщал, что американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Политолог Владимир Корнилов предположил, что Ермак на встрече с делегацией США опробует тактику затягивания конфликта на Украине.


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    8 марта 2025, 14:04 • Новости дня
    Прокуратура Казахстана заблокировала счета россиян из-за расследования

    Tекст: Александра Юдина

    В Казахстане блокированы банковские счета российских релокантов из-за уголовного дела, причастность которых к преступлению не подтверждена, однако они могут выступать свидетелями, сообщает Казахстанское телеграфное агентство.

    Прокуратура Северо-Казахстанской области заблокировала банковские счета около двух тысяч российских релокантов, передает Ura.ru.

    Счета были заблокированы в связи с возбуждением уголовного дела, однако подробности дела не разглашаются.

    В чате «Арест счетов», состоящем преимущественно из россиян, обсуждается, что блокировка произошла 7 марта по инициативе департамента полиции Петропавловска.

    «Надолго? Никто не знает. Причина? Уголовное дело, подробности которого органы оглашать пока не могут. Ведется расследование», – говорится в сообщении чата.

    Люди, связавшиеся с департаментом полиции, узнали, что уголовное дело не возбуждено против них лично, они, вероятно, являются свидетелями.

    Под блокировку попали также жители Казахстана. Эксперты чата предполагают, что дело может быть связано с дропперами и нелегальными операциями с криптовалютой.

    Пресс-служба прокуратуры СКО подтвердила наличие уголовного дела, заверив, что все ограничения будут сняты после завершения проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд крупных казахстанских банков прекратили обслуживание карт российской платежной системы «Мир» из-за санкций.

    У российских граждан изъяли свыше 800 автомашин из-за серого импорта из Казахстана, изъятие затронуло автомобили преимущественно корейских и японских марок.

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    8 марта 2025, 09:34 • Новости дня
    ВСУ разграбили храм под Суджей в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ разграбили Свято-Знаменский храм в селе Борки Курской области, повредив культурное наследие региона, рассказал военный священник, протоиерей Александр Зинченко.

    По его словам, солдаты ВСУ разграбили Свято-Знаменский храм в селе Борки Суджанского района Курской области, вынеся большинство икон и церковных принадлежностей. Иконостас остался нетронутым, передает ТАСС.

    По словам Зинченко, он посещал Борки, когда в Плехово еще шли бои.

    «Мы в баул собрали несколько икон и все. А больше и не было, все разворовано ВСУ», – отметил он.

    В конце октября, отступая из села Борки, солдаты ВСУ заминировали входные двери церкви, что привело к значительным повреждениям здания. В связи с этим Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения объекта культурного наследия – ансамбля Свято-Знаменской церкви.

    Ансамбль церкви в селе Борки был заложен в 1886 году и включен в реестр памятников архитектуры регионального значения. Само здание и ограды находятся под охраной, сообщает сайт Курской епархии.

    Ранее протоиерей УПЦ Андрей Павленко сообщил, что ВСУ используют храмы для прикрытия, устанавливая пулеметы в алтарях, и эти здания служат точками наводки в боевых действиях.

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    История отношений с Канадой объясняет настоящие цели США

    Конфликт США с Канадой – вовсе не прихоть нового хозяина Белого дома. Задолго до Дональда Трампа Соединенные Штаты хотели или завоевать, или экономически поглотить своего северного соседа. Перед нами только кульминация усилий, предпринимавшихся американским руководством на протяжении 250 лет. Как и зачем это происходило и каким образом связано с сегодняшними событиями? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • У Европы нет выбора: будет страдать

      Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    • Госдеп США недостаточно покаялся

      В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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