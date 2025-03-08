ПВО сбила 16 украинских беспилотников над Белгородом и Ростовом

Минобороны России сообщило о перехвате 16 украинских дронов над Белгородом и Ростовом

Tекст: Максим Попов

Как отметили в Минобороны, между 20:00 и 21:30 мск средства противовоздушной обороны России сбили 16 украинских беспилотников, передает ТАСС.

Согласно заявлению военного ведомства, десять БПЛА были уничтожены над Белгородской областью и шесть – над Ростовской областью.

В сообщении отмечается, что дежурные силы ПВО действовали оперативно и успешно предотвратили возможные угрозы.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, украинский дрон стал причиной пожара в доме в Ростовской области.

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области, в результате чего были повреждены здания и нарушено электроснабжение.