Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.18 комментариев
ПВО сбила 16 украинских беспилотников над Белгородом и Ростовом
Минобороны России сообщило о перехвате 16 украинских дронов над Белгородом и Ростовом
Средства ПВО России перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над Белгородской и Ростовской областями за полтора часа.
Как отметили в Минобороны, между 20:00 и 21:30 мск средства противовоздушной обороны России сбили 16 украинских беспилотников, передает ТАСС.
Согласно заявлению военного ведомства, десять БПЛА были уничтожены над Белгородской областью и шесть – над Ростовской областью.
В сообщении отмечается, что дежурные силы ПВО действовали оперативно и успешно предотвратили возможные угрозы.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, украинский дрон стал причиной пожара в доме в Ростовской области.
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области, в результате чего были повреждены здания и нарушено электроснабжение.