Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.18 комментариев
Украинский беспилотник стал причиной пожара в доме в Ростовской области
Пожар вспыхнул в доме в Ряженом из-за падения украинского беспилотника
В результате падения украинского беспилотного летательного аппарата в селе Ряженое Ростовской области загорелся частный дом.
В селе Ряженое Матвеево-Курганского района Ростовской области произошел пожар в частном доме из-за падения украинского беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС.
Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, пожарные расчеты оперативно локализовали возгорание. Семья, проживающая в доме, и жители нескольких соседних домов были отселены. Власти планируют начать оценку ущерба в воскресенье.На место происшествия выехала глава района Диана Алборова.
Ранее стало известно, что украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области, в результате чего были повреждены здания и нарушено электроснабжение.