Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.8 комментариев
Турция поддержала сирийскую администрацию на фоне обострения
МИД Турции выразил поддержку сирийской администрации и призвал избежать провокаций
МИД Турции выразил поддержку сирийской администрации и призвал не допустить провокаций, угрожающих безопасности Сирии, заявил официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Онджю Кечели.
Официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Онджю Кечели заявил, что в настоящий момент предпринимаются активные усилия по обеспечению безопасности и стабильности в Сирии, передает РИА «Новости».
В заявлении отмечается, что МИД Турции выразил поддержку сирийской администрации и заявил, что напряженность в Латакии и ее окрестностях и нападения на силы безопасности могут повредить усилиям по ведению Сирии в будущее в единстве и солидарности.
«Нельзя допустить, чтобы подобные провокации стали угрозой миру в Сирии и в нашем регионе», – отметил Кечели.
Турция выступает против любых действий, направленных против права сирийцев жить в мире и процветании. В заявлении подчеркивается, что Турция продолжит поддерживать сирийский народ и его правительство.
Ранее власти Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса, продолжая поиски сторонников бывшего президента Башара Асада.
До этого в результате вооруженных столкновений в сирийской провинции Латакия число погибших сотрудников силовых структур переходного правительства достигло 15 человек. В сирийском городе Тартусе ввели комендантский час для обеспечения безопасности граждан после массовых демонстраций противников новых сирийских властей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные в Сирии находятся в условиях должной безопасности.