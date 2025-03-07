Турция поддержала сирийскую администрацию на фоне обострения

МИД Турции выразил поддержку сирийской администрации и призвал избежать провокаций

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Онджю Кечели заявил, что в настоящий момент предпринимаются активные усилия по обеспечению безопасности и стабильности в Сирии, передает РИА «Новости».

В заявлении отмечается, что МИД Турции выразил поддержку сирийской администрации и заявил, что напряженность в Латакии и ее окрестностях и нападения на силы безопасности могут повредить усилиям по ведению Сирии в будущее в единстве и солидарности.

«Нельзя допустить, чтобы подобные провокации стали угрозой миру в Сирии и в нашем регионе», – отметил Кечели.

Турция выступает против любых действий, направленных против права сирийцев жить в мире и процветании. В заявлении подчеркивается, что Турция продолжит поддерживать сирийский народ и его правительство.

Ранее власти Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса, продолжая поиски сторонников бывшего президента Башара Асада.

До этого в результате вооруженных столкновений в сирийской провинции Латакия число погибших сотрудников силовых структур переходного правительства достигло 15 человек. В сирийском городе Тартусе ввели комендантский час для обеспечения безопасности граждан после массовых демонстраций противников новых сирийских властей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные в Сирии находятся в условиях должной безопасности.