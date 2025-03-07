Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.8 комментариев
Песков заявил о безопасности российских военных в Сирии
Песков заявил, что безопасность российских военнослужащих в Сирии обеспечена должным образом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные в Сирии находятся в условиях должной безопасности, комментируя сообщения об обострении ситуации в регионе.
Он отметил: «Необходимая безопасность наших военнослужащих обеспечивается на должном уровне».
Песков подчеркнул, что не стал бы комментировать детали хода военной операции, так как неизвестны все подробности, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что подразделения сил безопасности Сирии вошли в портовый город Банияс, расположенный в провинции Тартус, подчиняясь новым властям страны. Военные Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса, продолжая поиски сторонников бывшего президента Башара Асада, сообщал канал Al Arabiya.