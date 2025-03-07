Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.6 комментариев
Силы безопасности Сирии вошли в Банияс
Сирийские силы безопасности вошли в Банияс в провинции Тартус
Подразделения сил безопасности Сирии вошли в портовый город Банияс, расположенный в провинции Тартус, подчиняясь новым властям страны.
Сирийское агентство Al-Ikhbaria сообщило, что подразделения сил безопасности Сирии, находящиеся под контролем новых властей, вошли в портовый город Банияс в провинции Тартус. Это произошло в ходе операции по обеспечению контроля над ключевыми районами страны и поиску вооруженных сторонников бывшего президента Башара Асада, передает ТАСС.
Ранее сирийские СМИ сообщили, что военные заняли центральные районы Латакии и Тартуса. Силы безопасности продолжают прочесывать населенные пункты этих провинций для выявления скрывающихся вооруженных группировок.
В Латакии, административном центре одноименной провинции, продолжаются столкновения между силами безопасности и вооруженными сторонниками бывшего президента. Военные активно прочесывают территорию, чтобы обезвредить оставшихся членов вооруженных формирований.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса, продолжая поиски сторонников бывшего президента Башара Асада, а сирийская армия заняла центры этих городов.