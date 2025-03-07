Силы безопасности Сирии вошли в Банияс

Сирийские силы безопасности вошли в Банияс в провинции Тартус

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сирийское агентство Al-Ikhbaria сообщило, что подразделения сил безопасности Сирии, находящиеся под контролем новых властей, вошли в портовый город Банияс в провинции Тартус. Это произошло в ходе операции по обеспечению контроля над ключевыми районами страны и поиску вооруженных сторонников бывшего президента Башара Асада, передает ТАСС.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что военные заняли центральные районы Латакии и Тартуса. Силы безопасности продолжают прочесывать населенные пункты этих провинций для выявления скрывающихся вооруженных группировок.

В Латакии, административном центре одноименной провинции, продолжаются столкновения между силами безопасности и вооруженными сторонниками бывшего президента. Военные активно прочесывают территорию, чтобы обезвредить оставшихся членов вооруженных формирований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса, продолжая поиски сторонников бывшего президента Башара Асада, а сирийская армия заняла центры этих городов.