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Евросоюз поддержал план Египта по восстановлению сектора Газа
Кошта заявил о поддержке Евросоюзом плана реконструкции сектора Газа
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о поддержке Евросоюзом плана реконструкции сектора Газа, представленном Египтом на саммите ЛАГ в Каире, который охватывает восстановление, управление и безопасность региона.
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о поддержке Евросоюзом плана по восстановлению сектора Газа, сообщает ТАСС. Кошта отметил важность всеобъемлющего подхода, который включает восстановление, управление и безопасность региона. По его словам, Евросоюз готов предоставить конкретную поддержку плану в рамках своей приверженности миру на Ближнем Востоке.
«Я приветствую план по Газе, который был представлен Египтом и другими арабскими партнерами на саммите ЛАГ в Каире. Очень важно, что он охватывает все направления – восстановление, управление и безопасность. ЕС в полной мере привержен миру на Ближнем Востоке, готов предоставить конкретную поддержку плану», – отметил Кошта в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России).
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что участники экстренного саммита ЛАГ по палестинской проблеме единогласно одобрили план Египта. Этот план направлен на сохранение присутствия палестинского народа на своих землях, что позволяет говорить о его стратегическом значении для региона.