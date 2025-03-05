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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    27 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов США больше не станут страной мечты

    За что мы любили Америку? Например, за джинсы. Было время, за пару настоящих «ливайсов» выкладывали две инженерских зарплаты. Но джинсы в Штатах давно не шьют, и строчку из песни «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы» теперь было бы логичнее адресовать стране Бангладеш.

    12 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    6 комментариев
    5 марта 2025, 01:29 • Новости дня

    Евросоюз поддержал план Египта по восстановлению сектора Газа

    Кошта заявил о поддержке Евросоюзом плана реконструкции сектора Газа

    Tекст: Максим Попов

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о поддержке Евросоюзом плана реконструкции сектора Газа, представленном Египтом на саммите ЛАГ в Каире, который охватывает восстановление, управление и безопасность региона.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о поддержке Евросоюзом плана по восстановлению сектора Газа, сообщает ТАСС. Кошта отметил важность всеобъемлющего подхода, который включает восстановление, управление и безопасность региона. По его словам, Евросоюз готов предоставить конкретную поддержку плану в рамках своей приверженности миру на Ближнем Востоке.

    «Я приветствую план по Газе, который был представлен Египтом и другими арабскими партнерами на саммите ЛАГ в Каире. Очень важно, что он охватывает все направления – восстановление, управление и безопасность. ЕС в полной мере привержен миру на Ближнем Востоке, готов предоставить конкретную поддержку плану», – отметил Кошта в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России).

    Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что участники экстренного саммита ЛАГ по палестинской проблеме единогласно одобрили план Египта. Этот план направлен на сохранение присутствия палестинского народа на своих землях, что позволяет говорить о его стратегическом значении для региона.


    3 марта 2025, 20:04 • Новости дня
    Цены на электроэнергию в части стран Европы упали ниже нуля
    Цены на электроэнергию в части стран Европы упали ниже нуля
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Солнечные электростанции в Германии достигли максимальной выработки энергии с сентября, что привело к падению цен на электроэнергию в некоторых европейских странах ниже нуля, пишет Bloomberg.

    Солнечные электростанции в Германии зафиксировали самую высокую производительность с сентября, что привело к отрицательным ценам в нескольких странах, передает RT со ссылкой на Bloomberg.

    В Германии в один из моментов мегаватт-час электроэнергии стоил минус 17,73 евро. Аналогичные ситуации наблюдались в Нидерландах и Бельгии. Низкие цены объясняются избытком предложения на рынке.

    Ранее сообщалось, что в Прибалтике после выхода из системы БРЭЛЛ наблюдается резкий рост цен на электричество.

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    2 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «стального дикобраза»

    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен предложила превратить Украину в неперевариваемого «стального дикобраза»

    Глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «стального дикобраза»
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    На саммите в Лондоне фон дер Ляйен сказала, что ЕС и НАТО должны «превратить Украину в стального дикобраза, которого не сможет переварить никакой противник», передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС и НАТО должны обеспечить Украине поставки оружия, экономическую и финансовую помощь, а также гарантии безопасности и поддержку энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, она призвала страны ЕС к срочному вооружению Европы и запустить новую гонку обычных вооружений. На ее взгляд, европейцы должны инвестировать в оборону и поддерживать рост военной промышленности.

    Фон дер Ляйен также объявила о намерении изменить бюджетные нормы и финансовые правила в ЕС. Это позволит странам союза увеличить государственные инвестиции в производство оружия.

    Данные предложения будут обсуждаться на саммите в Брюсселе 6 марта.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал не допустить повторения на Украине минских договоренностей или «афганского» сценария.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

    МИД России заявил, что Москва готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, который предполагал нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также запрет размещения иностранных войск и баз на Украине.

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    4 марта 2025, 16:16 • Видео
    Германия готовится к войне

    Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

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    2 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    WP: Европа ожидает вывода 20 тыс. американских военных

    Washington Post: Европейские политики ждут вывода 20 тыс. американских военных из Европы

    WP: Европа ожидает вывода 20 тыс. американских военных
    @ Timothy L. Hale/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские политики обеспокоены возможным выводом 20 тыс. американских военных из региона, опасаясь, что это может быть частью договоренности между США и Россией.

    Европейские политики обеспокоены возможным выводом 20 тыс. американских военнослужащих из Европы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. Источники в дипломатических кругах заявляют, что это может произойти в ближайшее время. Европейские лидеры стремятся убедиться, что это решение не связано с договоренностями между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

    Один из дипломатов НАТО отметил, что не удивится, если в какой-то момент американские войска, развернутые в условиях кризиса на Украине, вернутся на домашние базы в США. «Если они покинут Европу, это будет возвращением к нормальной жизни», – заявил дипломат.

    Washington Post также указывает, что европейские лидеры опасаются, что вывод американских войск из Европы может стать частью более широкой сделки, в результате которой соседи России останутся уязвимыми до того, как европейские страны смогут укрепить свою оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил, что Вашингтон примет решение о возможном выводе американских войск из Сирии, подчеркнув, что вмешательство в сирийские проблемы нецелесообразно; лидер США может запретить делиться разведданными с Украиной после перепалки; Пентагон решил наладить спецсвязь между ПРО в Девеселу и базами США в Европе.

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    3 марта 2025, 08:38 • Новости дня
    Лондон и Париж решили создать группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»

    Bloomberg: Британия и Франция намерены предложить США группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»

    Лондон и Париж решили создать группу «Европа-плюс» для «защиты Украины»
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания и Франция планируют предложить США группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и гарантий безопасности, сообщает Bloomberg.

    По данным агентства, Великобритания и Франция собираются в ближайшие дни представить президенту США инициативу по созданию группы стран «Европа-плюс», которая будет готова участвовать в размещении миротворцев на Украине, а также обеспечивать гарантии безопасности, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что группа «Европа-плюс» объединит страны, не входящие в ЕС, включая, возможно, Канаду. Это предложение направлено на получение поддержки США в вопросах, связанных с безопасностью Украины.

    В воскресенье в Лондоне состоялся неформальный саммит, на котором лидеры ряда европейских стран обсуждали ситуацию на Украине и вопросы коллективной европейской безопасности.

    Ранее Франция и Британия выступили с инициативой ввести месячный мораторий на военные действия на Украине, который не будет затрагивать наземные операции.

    Глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил о «рассмотрении» возможности отправки канадских военных на Украину для «миротворческой миссии».

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские войска не будут направлены на Украину, пока не обеспечено надежное перемирие.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул невозможность размещения миротворцев на Украине и важность рассмотрения первопричин конфликта.

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    4 марта 2025, 13:50 • Новости дня
    Медведев призвал Европу «усыпить нацистскую шавку» из Киева

    Медведев предложил Европе прекратить поддержку Зеленского, сравнив его с больной собакой

    Медведев призвал Европу «усыпить нацистскую шавку» из Киева
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Европе лучше отказаться от поддержки Владимира Зеленского, он назвал украинского лидера «больной собакой», которую стоит усыпить.

    Медведев призвал Европу отказаться от поддержки Зеленского, политик сравнил его с «больной собакой», которую необходимо «усыпить», передает ТАСС.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа больше не желает «кормить нацистскую шавку» в Киеве.

    В этой связи он назвал Европу «дряхлой», но все еще поддерживающей Зеленского, подчеркнув, что это поддержка бесполезна и опасна.

    По мнению Медведева, Европа, как и США, должна отказаться от поддержки киевского режима, так как «безумная больная псина опасна».

    Он полагает, что наилучшим решением было бы «усыпление» Зеленского, чтобы избежать дальнейших страданий.

    Ранее The New York Times отмечала, что США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.

    Телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

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    4 марта 2025, 10:15 • Новости дня
    Politico: ЕС приостановил разработку пакета помощи Киеву из-за вето Венгрии

    Politico: ЕС приостановил разработку военной помощи Киеву на 20 млрд евро из-за вето Венгрии

    Politico: ЕС приостановил разработку пакета помощи Киеву из-за вето Венгрии
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз приостановил разработку нового пакета военной помощи для Украины на сумму 20 млрд евро после вето Венгрии, сообщило издание Politico.

    Лидеры Европейского союза приняли решение приостановить разработку нового пакета военной помощи для Украины, который оценивался в 20 млрд евро, передает ТАСС.

    Politico отмечает, что из проекта документа Совета ЕС, представленного на рассмотрение государствам-членам, был удален пункт, касающийся новых поставок военной помощи Украине из-за вето, наложенного Венгрией на предыдущую версию документа.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран Евросоюза готовились объявить о новом пакете военной помощи Украине. Испания решила выделить Украине новый пакет помощи на 1 млрд евро.

    Между тем Пентагон подтвердил, что США временно приостановили поставки военной помощи на Украину.

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    4 марта 2025, 07:16 • Новости дня
    Вэнс обвинил Европу в лицемерии по вопросу поддержки Зеленского
    Вэнс обвинил Европу в лицемерии по вопросу поддержки Зеленского
    @ Will Oliver/Pool/CNP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс на канале Fox News обвинил европейских лидеров в двуличии относительно поддержки Владимира Зеленского, заявив, что они публично обещают поддержку, а в личных беседах призывают его к переговорам.

    По его словам, некоторые европейские лидеры демонстрируют двойственные позиции в отношении поддержки Украины, передает ТАСС.

    Вице-президент США отметил, что в публичных заявлениях они обещают длительную поддержку Зеленскому, заявляя, что будут с ним «на ближайшие десять лет». Однако в приватных беседах они признают необходимость мирных переговоров.

    Вэнс заявил, что ему безразличны публичные заявления, и главным считает то, что говорят лидеры в частных разговорах.

    Он подчеркнул, что европейские лидеры должны донести до Зеленского, что кровопролитие и разрушения не могут продолжаться вечно, и необходимо искать пути к мирному разрешению конфликта на Украине.

    По мнению Вэнса, в данной ситуации наблюдается явное двуличие, когда лидеры, раздувая грудь на публике, фактически признают необходимость переговоров за закрытыми дверями.

    Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго». Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом.

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    4 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Постпред в Вене подчеркнул, что Россия против размещения войск ЕС на Украине

    Постпред России в Вене Ульянов подчеркнул несогласие Москвы с предложением о размещении европейских миротворцев на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Москва категорически против отправки европейских миротворцев на Украину, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов заявил, что при обсуждении данного вопроса «европейские чиновники ставят телегу впереди лошади». Он указал, что механизм реализации договоренностей обсуждают после того, как определились «основные параметры сделки», а не до.

    «Идея гипотетического размещения европейских миротворцев на Украине, мягко говоря, весьма сомнительна как минимум по двум причинам», – заявил он в Telegram.

    Ульянов пояснил, что «миротворцы должны быть беспристрастными», чего нельзя сказать о ЕС. Кроме того, «Россия категорически против».

    Напомним, Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения «миротворцев» на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

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    2 марта 2025, 03:52 • Новости дня
    Президент Чехии предложил создать коалицию в поддержку Киева

    Президент Чехии Петр Павел предложил создать коалицию стран для «справедливого мира» на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Петр Павел предложил инициативу по созданию коалиции стран для поддержки мира на Украине, подчеркнув, что мирное соглашение без учета условий Киева будет означать капитуляцию.

    Как пишет РИА «Новости», президент Чехии Петр Павел выразил идею создания международной коалиции стран, готовых поддержать справедливый мир на Украине. Об этом он заявил в социальной сети.

    «Пришло время начать рассматривать широкую коалицию из желающих справедливого мира на Украине». Павел также подчеркнул, что мирное соглашение, не учитывающее условий Киева, будет расценено как капитуляция.

    Ранее, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. С российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США присутствовали помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

    Сергей Лавров заявил, что стороны договорились о создании условий для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес, включая разрешение кризиса на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно даже без участия Владимира Зеленского, подчеркнув необходимость соглашения между США и Россией.

    Депутат областного совета итальянского Венето Стефано Вальдегамбери заявил о необходимости смелости для начала диалога Евросоюза с Россией на фоне изменения общественного мнения европейцев о конфликте на Украине. Тбилиси не простит Киеву «изгнание» грузинского посла, заявил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.

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    3 марта 2025, 16:39 • Новости дня
    Глава ЕК анонсировала план перевооружения Европы

    Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала план перевооружения Европы

    Глава ЕК анонсировала план перевооружения Европы
    @ Sgt. Gavin Ching/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении представить странам – членам Евросоюза план перевооружения Европы.

    Фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила о готовности представить 4 марта план перевооружения Европы, передает ТАСС. Она отметила, что обращение к странам – членам ЕС будет сделано в форме письма, в котором будут изложены основные положения этого плана.

    «Завтра в письме я проинформирую страны-члены о плане перевооружения Европы», – подчеркнула она.

    Ранее газета Politico писала, что страны Евросоюза требуют от Брюсселя разработать план дополнительного финансирования обороны на фоне опасений снижения поддержки США.

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    4 марта 2025, 11:26 • Новости дня
    NYT: Европа не сможет в ближайшее время заменить военную помощь США Украине

    New York Times: Европа не сможет в ближайшее время заменить военную помощь США Украине

    NYT: Европа не сможет в ближайшее время заменить военную помощь США Украине
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США, пишет The New York Times.

    Решение США приостановить все поставки военной помощи Украине, включая оборудование из запасов Пентагона и средства по инициативе безопасности Украины, усложняет отношения США с крупными странами НАТО, такими как Франция, Британия и Германия, которые подтвердили намерение увеличить военную помощь Украине, передает The New York Times.

    Издание указывает, что несмотря на приостановку, Украина сможет поддерживать свои оборонные возможности за счет собственного производства и помощи из Европы в течение нескольких месяцев, отмечают американские чиновники и аналитики.

    Однако длительная приостановка может привести к потере доступа к современным видам вооружений, таким как системы ПВО и ракеты большой дальности.

    Ранее телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

    Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, хамство Зеленского угрожает Вооруженным силам Украины снятием с американского довольствия.

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    3 марта 2025, 15:14 • Новости дня
    ЕК: «Северный поток – 2» не отвечает интересам и нуждам Евросоюза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз сохраняет прежнюю позицию по «Северному потоку – 2», считая проект несоответствующим своим интересам, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    Итконен на пресс-конференции в Брюсселе подтвердила неизменность позиции Евросоюза по проекту «Северный поток – 2», передает ТАСС. Она подчеркнула, что проект не отвечает интересам ЕС, так как не способствует диверсификации энергетических источников.

    «Наша позиция не изменилась. Наше мнение четкое: «Северный поток» – это не проект, который отвечает нашим общим интересам. Он не диверсифицирует энергетические источники ЕС», – заявила Итконен.

    Немецкая газета Bild сообщала о секретных переговорах США в Швейцарии по возобновлению поставок российского газа в ФРГ. Кремль отказался комментировать слухи о переговорах по «Северному потоку – 2».

    Издание Financial Times писало, что оператор «Северного потока – 2» планирует возобновить работу через инвесторов США.

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    2 марта 2025, 02:31 • Новости дня
    Шейхи друзов подтвердили поддержку территориальной целостности Сирии

    Шейхи друзской общины заявили о поддержке единства и суверенитета Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидеры друзской общины Сирии выразили поддержку национальному единству и осудили нападения в Джарамане, призвав привлечь виновных к ответственности.

    Старейшины друзской общины Сирии подтвердили свою приверженность национальному единству и территориальной целостности страны, передает ТАСС.

    В заявлении, опубликованном в социальной сети, они подчеркнули свою роль как сирийских арабов, не нуждающихся в внешней защите, и выразили неприязнь к межконфессиональной розни. Шейхи призвали привлечь к ответственности виновных в недавнем инциденте в Джарамане, где были убиты два полицейских.

    Ранее в Джарамане, пригороде столицы Сирии, сирийский спецназ блокировал местность, требуя от сил самообороны сложить оружие и выдать убийц сотрудников правоохранительных органов. Шейхи из провинции Эс-Сувейда выступили посредниками между правительственными силами и самообороной.

    Член комитета гражданского действия Рабиа Мунзир сообщил Al Jazeera, что старейшины предпринимают усилия для снижения напряженности и планируют выдать зачинщиков перестрелки. Несмотря на это, в пригороде все еще слышны выстрелы и взрывы.

    Полковник Хусам ат-Тахан, глава местного управления внутренних дел, подтвердил гибель двух полицейских в ходе перестрелки. Также сообщалось о нападении на полицейский участок, где несколько правоохранителей были разоружены и избиты.

    Друзы представляют собой арабоязычную этноконфессиональную группу, проживающую в Сирии и других странах Ближнего Востока, включая Ливан, Израиль и Иорданию. Члены этой общины имеют право на службу в израильской армии и гражданские права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские власти пригрозили нанести удар по Сирии в случае нападений на друзов в Джарамана, а ЦАХАЛ получил приказ о повышении боеготовности.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Сирия не хочет быть ареной для геополитических конфликтов внешних игроков, и выразил обеспокоенность возможными междоусобицами в стране.

    Российская сторона ведет контакты с сирийским руководством, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о российских базах в Сирии.

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    3 марта 2025, 12:36 • Новости дня
    Песков: Изъятие замороженных активов России повлечет последствия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления об изъятии российских замороженных активов противозаконны, подобные действия повлекут за собой последствия, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Заявлений насчет изъятия замороженных активов России для финансирования киевского режима все больше, в меньшинстве те, кто призывают одуматься, сказал Песков, передает ТАСС.

    «Подобные действия не могут остаться без последствий очень серьезных. Конечно, мы воспринимаем это исключительно как незаконное намерение, и если будут попытки реализации, то они будут иметь очень серьезные судебные и юридические последствия», – подчеркнул он.

    Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что в ходе встречи по Украине в Лондоне страны не выработали общего мнения об использовании замороженных российских активов.

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    2 марта 2025, 05:37 • Новости дня
    США решили ускорить доставку оборонной помощи Израилю на 4 млрд долларов

    Марко Рубио сообщил об ускорении доставки оборонной помощи Израилю на 4 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио объявил о решении ускорить поставки оборонной помощи Израилю на сумму 4 млрд долларов, подписав соответствующую декларацию.

    Как сообщает РИА «Новости», США примут меры для ускорения поставок оборонной помощи Израилю, на сумму 4 млрд долларов. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, подчеркнув, что использованы особые полномочия для реализации этого решения.

    Рубио отметил, что прежние условия передачи помощи, установленные Джо Байденом, были несправедливыми и политизированными. Президент Дональд Трамп, отменивший эти ограничения, демонстрирует доверительные отношения с Израилем. «Нет большего союзника у Израиля, чем президент Трамп», – указано в заявлении.

    Ранее, в мае 2024 года, Байден приостановил поставки некоторых видов наступательных вооружений в Израиль из-за риска их использования в секторе Газа. В январе 2025 года Трамп снял ограничения на поставки, включая 2000-фунтовые авиабомбы, которые позднее были доставлены в Израиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытка «замотать» решения Совета Безопасности ООН и заменить создание Палестинского государства расселением палестинцев по региону может заложить бомбу замедленного действия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, которы

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    Россия и США якобы договариваются о перезапуске газопровода «Северный поток – 2», а переговоры ведутся уже не первую неделю, уверяют западные СМИ. Официальных подтверждений этого нет. Однако в конце прошлого года американский инвестор уже просил у США разрешения купить этот актив. Зачем США российский газопровод и получится ли его запустить? Подробности

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    Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда»

    После ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме бремя ответственности за поддержку Украины пытаются взять на себя страны ЕС и Британия. Но несмотря на жесткие заявления Парижа и Лондона, не все европейцы готовы помогать Киеву в обход Вашингтона. Сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков? Подробности

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    Как устроить морскую блокаду Украины

    Способность Украины сопротивляться критически зависит не только от поддержки США, но и от путей ее морского снабжения. Через порты Одессы и устья Дуная Украина получает западное оружие и вывозит свое зерно. Морская блокада этих портов стала бы сильным ударом по киевскому режиму. Каким образом можно ее устроить? Подробности

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    Поляки хотят выставить Украине счет

    Идея о том, что Украина должна вернуть потраченные на нее другими странами средства, похоже, становится заразительной. Теперь ее подхватили не только в США, но и в Европе, в частности в Польше, и не только оппозиционные партии, но даже и правящая. И это имеет прямое влияние на предстоящие в стране президентские выборы. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Германия готовится к войне

      Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    • Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

      Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

    • Ким готовит ядерный удар

      Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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