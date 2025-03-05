Евросоюз поддержал план Египта по восстановлению сектора Газа

Кошта заявил о поддержке Евросоюзом плана реконструкции сектора Газа

Tекст: Максим Попов

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о поддержке Евросоюзом плана по восстановлению сектора Газа, сообщает ТАСС. Кошта отметил важность всеобъемлющего подхода, который включает восстановление, управление и безопасность региона. По его словам, Евросоюз готов предоставить конкретную поддержку плану в рамках своей приверженности миру на Ближнем Востоке.

«Я приветствую план по Газе, который был представлен Египтом и другими арабскими партнерами на саммите ЛАГ в Каире. Очень важно, что он охватывает все направления – восстановление, управление и безопасность. ЕС в полной мере привержен миру на Ближнем Востоке, готов предоставить конкретную поддержку плану», – отметил Кошта в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России).

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что участники экстренного саммита ЛАГ по палестинской проблеме единогласно одобрили план Египта. Этот план направлен на сохранение присутствия палестинского народа на своих землях, что позволяет говорить о его стратегическом значении для региона.



