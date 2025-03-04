Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.22 комментария
Президент Египта рассказал об управлении сектором Газа
Президент Египта: управлять сектором Газа должна Палестинская национальная администрация
Руководство над сектором Газа должно осуществляться Палестинской национальной администрацией (ПНА), заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси на саммите Лиги арабских государств.
«Египет совместно с палестинскими властями создал специальный административный комитет по управлению Газой, куда войдут только независимые специалисты, обладающие необходимыми профессиональными компетенциями», – сказал египетский лидер, передает ТАСС.
По его словам, специалисты начнут распределять гуманитарную помощь в анклаве и будут временно им управлять, чтобы подготовить почву для возвращения туда ПНА.
Ранее Египет призвал ввести режим прекращения огня на всех палестинских территориях.