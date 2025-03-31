Минобороны: Призывников не направят в Донбасс и Новороссию

Tекст: Алексей Дегтярев

Весенняя призывная кампания не связана с проведением СВО на Украине, мероприятия проведут в плановом порядке, указало ведомство в своем Telegram-канале. Замначальника ГОМУ Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский, чьи слова приводятся в посте, указал, что призывников направят для прохождения воинской службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС России и других воинских формирований в России.

Их не отправят в пункты дислокации подразделений ВС в новых регионах (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) или для участия в СВО.

Большая часть призывников отправится в учебные соединения и воинские части, где они освоят военную технику и получат военно-учетную специальность. После этого их направят в войска. «Начало отправок призывников со сборных пунктов запланировано с 10 апреля 2025 года. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев», - сказал Цимлянский.

При этом оповещение призывников о явке в военкомат будет осуществляться напечатанными (бумажными) повестками, их разошлют заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника, или же их вручат получателю лично. Электронные повестки направят в личный кабинет в «Госуслугах», в Москве же призывники получат их в личном кабинете гражданина на официальном портале мэра и правительства Москвы «Мос.ру».

Сам призыв будет проходить во всех регионах, за исключением некоторых районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним, где граждан призывают только в осенний призыв.

В понедельник президент Владимир Путин подписал указ о старте весенней призывной кампании, призыв начнется 1 апреля. Всего за кампанию планируется призвать 160 тыс. человек.