Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.2 комментария
Утечка серной кислоты в Румынии парализовала движение по трассе
В румынском Комарнике произошла утечка серной кислоты из автоцистерны, что привело к эвакуации жителей и закрытию трассы DN1 в обе стороны для предотвращения опасности.
В Румынии, в городе Комарник, произошла утечка серной кислоты из автоцистерны на трассе DN1, что привело к эвакуации местных жителей и блокировке транспортного движения в обе стороны, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в округе Прахова, где власти сразу же приняли решение о срочной эвакуации населения из-за потенциальной опасности.
Для оценки и устранения последствий утечки на место были вызваны специалисты из команды CBRN, которая занимается реагированием на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы. В качестве меры безопасности, было принято решение эвакуировать людей в радиусе ста метров вокруг автоцистерны и на расстоянии 500 метров в юго-восточном направлении по направлению ветра.
Утечка происходит через центральный клапан автоцистерны, остановить которую пока не удается. Власти планируют провести работы по заглушению клапана, чтобы предотвратить дальнейшее распространение кислоты и минимизировать угрозу окружающей среде и населению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на химическом заводе в Тольятти произошла утечка серной кислоты, в результате которой пострадали два человека. В США при сходе поезда с рельсов произошла утечка соляной кислоты, которая привела к эвакуации жителей близлежащих районов. На предприятии в Германии также произошла утечка серной кислоты, из-за которой были госпитализированы восемь человек.