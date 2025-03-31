Утечка серной кислоты в Румынии парализовала движение по трассе

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Румынии, в городе Комарник, произошла утечка серной кислоты из автоцистерны на трассе DN1, что привело к эвакуации местных жителей и блокировке транспортного движения в обе стороны, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в округе Прахова, где власти сразу же приняли решение о срочной эвакуации населения из-за потенциальной опасности.

Для оценки и устранения последствий утечки на место были вызваны специалисты из команды CBRN, которая занимается реагированием на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы. В качестве меры безопасности, было принято решение эвакуировать людей в радиусе ста метров вокруг автоцистерны и на расстоянии 500 метров в юго-восточном направлении по направлению ветра.

Утечка происходит через центральный клапан автоцистерны, остановить которую пока не удается. Власти планируют провести работы по заглушению клапана, чтобы предотвратить дальнейшее распространение кислоты и минимизировать угрозу окружающей среде и населению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на химическом заводе в Тольятти произошла утечка серной кислоты, в результате которой пострадали два человека. В США при сходе поезда с рельсов произошла утечка соляной кислоты, которая привела к эвакуации жителей близлежащих районов. На предприятии в Германии также произошла утечка серной кислоты, из-за которой были госпитализированы восемь человек.