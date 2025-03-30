То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.4 комментария
Снайпер сообщил о грабежах и насилии со стороны ВСУ в Шахтерском
В ходе зачистки в Шахтерском, ДНР, солдаты ВСУ грабили население и насиловали девушек, сообщил снайпер ВС России с позывным «Руль».
В Шахтерском, находящемся в ДНР, солдаты ВСУ грабили мирное население и насиловали девушек. Об этом рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты России с позывным «Руль», пишет РИА «Новости». По его словам, это происходило во время штурма населенного пункта, где всего два многоэтажных здания – школа и детский сад. Обе постройки на момент штурма были сильно разрушены.
Снайперы, в том числе «Руль», занимали позиции на чердаке детского сада, оказывая огневую поддержку штурмовым группам, которые зачищали населенный пункт от ВСУ. В процессе эвакуации были выявлены случаи грабежа местных жителей и насилия над девушками со стороны украинских солдат.
«Руль» также отметил, что на следующий день погодные условия ухудшились – пошел снег, что предотвратило полеты вражеских БПЛА и позволило безопасно эвакуировать всех местных жителей, перемещенных в подвал, способный выдержать бомбежку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в Донецкой Народной Республике (ДНР), а украинские войска начали возводить укрепления за пределами Константинополя в ДНР. Ранее также сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы мешают артиллерии Вооруженных сил Украины в районе Белогоровки.