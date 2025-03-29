Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о сдвиге линии фронта на запад в пользу России

Tекст: Вера Басилая

Сийярто высказал мнение, что Украина не учитывает реальные изменения на поле боя в конфликте с Россией, где линия фронта смещается на запад.

Он отметил, что Киев и Брюссель продолжают настаивать на продолжении военных действий, не обращая внимания на опыт последних трех лет, который демонстрирует, что линия фронта сдвигается на запад, передает ТАСС.

Сийярто подчеркнул, что несмотря на значительные вложения западных стран в конфликт, ситуация на поле боя складывается в пользу России. Он указал, что за три года линия фронта перемещалась на запад, а не на восток, несмотря на сотни миллиардов евро и огромные поставки оружия на Украину.

Министр также подчеркнул, что Европейский Союз продолжает поддерживать Украину в ее стремлении одержать победу над Россией. Однако, по мнению Сийярто, такая цель недостижима, учитывая мощь России как ядерной державы.

Сийярто напомнил о дипломатическом провале Украины на встрече в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Зеленский столкнулся с реальностью, когда Вашингтон и Овальный кабинет показали иную позицию, чем Брюссель и Европарламент. Министр считает, что реальность будет иметь решающее значение на предстоящих переговорах по украинскому урегулированию.









Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев заявил, что США и Украина «всухую проиграли» в переговорах с Россией.

Соединенные Штаты анализируют результаты переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде, оценивая перспективы для будущих шагов по Черноморскому соглашению и урегулированию конфликта на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, тогда как администрация президента США Дональда Трампа считает, что о членстве в НАТО следует забыть.