Депутат Белик назвал заявление Макрона о «миротворцах» на Украине бахвальством

Tекст: Елизавета Шишкова

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке «миротворческих» сил на Украину было подвергнуто критике депутатом Госдумы Дмитрием Беликом. Макрон заявил, что «миротворцы» стран Запада не будут находиться на линии фронта, но могут занять позиции в городах и на стратегических базах для предотвращения новых атак, передает РИА «Новости».

Белик охарактеризовал это заявление как бахвальство, подчеркнув, что Евросоюз не готов отправлять свои войска в воюющую страну и вступать в конфликт с Россией. По его словам, подобные заявления – это лишь «очередной пафос для Украины и игра на публику». Он также отметил разногласия в ЕС по поводу отправки «миротворцев», указав на отсутствие ясности в их целях и нежелание европейских стран воевать за Киев.

Ранее Макрон заявил, что Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине для сдерживающего эффекта, но не на линии фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина хочет разместить на своей территории боеспособные военные контингенты стран-партнеров вместо миротворцев ООН или ОБСЕ для обеспечения безопасности.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что французская и британская стороны пытаются под видом миротворческой миссии на украинской территории провести интервенцию.