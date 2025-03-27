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    «Как только тебя освободили, ты – русский». Почему школьный учитель стал штурмовиком
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как защитить Россию от наплыва исламистов из Сирии

    Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как трансформируется украинская пропаганда

    Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Партнерству России и Китая предстоит проверка на прочность

    Противостоять неизменной стратегии «разделяй и властвуй» со стороны США и Европы можно только объединяя усилия России и Китая для решения внутренних проблем развития Евразии.

    9 комментариев
    27 марта 2025, 10:38 • Новости дня

    В Донецке открыли Центр помощи Русской православной церкви

    Патриаршая гуманитарная миссия открыла центр помощи РПЦ в Донецке

    В Донецке открылся центр помощи Русской православной церкви, где волонтеры оказывают поддержку жителям Донбасса, предоставляя вещи первой необходимости и восстанавливая утраченные документы.

    Центр помощи Русской православной церкви был открыт в Донецке. На открытии центра присутствовали глава ДНР Денис Пушилин, митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир и протоиерей Михаил Потокин, который исполняет обязанности председателя Синодального отдела по благотворительности РПЦ, сообщается в Telegram-канале Пушилина.

    Новый центр занимается поддержкой жителей Донбасса, оказывая помощь в виде одежды и предметов первой необходимости, а также содействуя в восстановлении утраченных документов. Сотрудники центра работают с адресными нуждами мирных жителей. В случае невозможности получения помощи лично, волонтеры выезжают на дом, где предоставляют необходимую поддержку, помогают по хозяйству и общаются с одинокими пожилыми людьми.

    Центры адресной помощи Русской православной церкви уже функционируют в таких городах, как Курск, Белгород, Москва, Северодонецк, Лисичанск и Мариуполь. С марта 2022 года в эти центры поступило более 300 тыс. обращений. Добровольцы синодального отдела по благотворительности активно работают в медицинских учреждениях Донбасса, включая Республиканскую клиническую больницу им. Калинина, и продолжают оказывать помощь в зоне специальной военной операции.

    26 марта 2025, 16:25 • Новости дня
    Путин посещает Национальный центр «Россия»

    Путин впервые осмотрел экспозицию Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил Национальный центр «Россия», расположенный на Красной Пресне.

    Глава государства впервые ознакомится с экспозицией центра, передает ТАСС. Ранее, в декабре прошлого года, он уже побывал в этом здании, но тогда визит был связан с XXII съездом партии «Единая Россия».

    Президент ознакомился с обширной выставкой «Путешествие по России», демонстрирующей передовые достижения, инновационные разработки, а также богатое культурное, природное и историческое достояние всех федеральных округов страны.

    В июле прошлого года Путин объявил о создании Национального центра «Россия» на площадке «Экспо», главной задачей которого отметил продвижение российских традиционных ценностей в обществе. Он также сообщал, что филиалы наццентра «Россия» будут созданы на территориях российских регионов.

    Сейчас национальный центр «Россия» – это пространство, где представлены ключевые достижения, инновационные разработки, культурные и исторические достопримечательности страны, а также проводятся просветительские, образовательные, научные и деловые мероприятия. Все экскурсии в НЦ «Россия» проходят бесплатно при предварительной регистрации на сайте russia.ru.

    В начале марта 2025 года в Национальном центре «Россия» стартовал проект «Путешествие по России», где представлены ключевые достижения, инновационные разработки, культурные, природные и исторические достопримечательности всех федеральных округов страны. Многие экспонаты являются интерактивными, также используются VR-технологии с эффектом полного погружения.

    Многонациональная кухня страны в НЦ «Россия» представлена в гастрономических рядах «Путешествие по России. Еда», открыта архитектурная выставка «Рождение масштаба», посвященная отечественной архитектуре и градостроительству. Также работает Универмаг, где можно приобрести товары народно-художественных промыслов – от меда до национальной одежды и чумовых бубнов.

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    26 марта 2025, 14:57 • Новости дня
    Мишустин перечислил западные компании, которые могут вернуться в Россию
    Мишустин перечислил западные компании, которые могут вернуться в Россию
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе ответа на вопросы депутатов Госдумы назвал категории западных компаний, которым будет разрешено вернуться на российский рынок.

    По словам премьера, приоритет отдается тем компаниям, которые не заявляли об уходе из России и продолжали функционировать через дочерние предприятия, проявив ответственность к трудовым коллективам, передает ТАСС.

    Мишустин также отметил, что в Россию могут вернуться компании, которые были вынуждены уйти под давлением своих правительств, но при этом сохранили рабочие места и контакты, а также понесли финансовые потери. Он подчеркнул, что важным условием является оставление возможности для возвращения.

    Для рассмотрения каждого случая возвращения будет создана специальная комиссия. Глава кабмина заверил депутатов, что все решения будут приниматься индивидуально и с учетом специфики каждого бизнеса.

    Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.

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    26 марта 2025, 22:42 • Видео
    Переговоры России и США. Что нового?

    По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

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    26 марта 2025, 12:22 • Новости дня
    Мишустин: Экономика России за два года росла в шесть раз быстрее европейской
    Мишустин: Экономика России за два года росла в шесть раз быстрее европейской
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская экономика за два года росла темпами, обгоняющими европейскую в шесть раз, рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе Кабмина за год.

    По его словам, российская экономика второй год подряд демонстрирует темпы роста, которые вдвое превышают среднемировые показатели, сообщает ТАСС. Мишустин отметил, что рост отечественной экономики в шесть раз опережает европейский.

    «А в ряде этих государств уже наблюдается рецессия. Например, экономика Германии все это время сокращается», – добавил он.

    Премьер-министр подчеркнул, что ВВП России по итогам 2024 года достиг 200 трлн рублей, увеличившись почти вдвое с 2020 года. Он отметил, что локомотивом такого роста стал внутренний спрос, как инвестиционный, так и потребительский, а вложения в основной капитал выросли почти на 7,5% за год.

    Председатель правительства также отметил, что Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла третье место по темпам роста ВВП среди стран G20. Министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что Россия имеет потенциал для ежегодного роста ВВП на три процента. В 2024 году ВВП России достиг исторического максимума.

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    26 марта 2025, 18:33 • Новости дня
    Путин отменил передачу во временное управление «дочки» Ariston в России
    Путин отменил передачу во временное управление «дочки» Ariston в России
    @ Рюмин Александр/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Из перечня компаний, к которым применяется временное управление, исключено российское дочернее предприятие Ariston, соответствующее решение принял президент Владимир Путин.

    Путин своим указом отменил передачу 100% долей компании «Аристон термо Русь» компании «Газпром бытовые системы», передает ТАСС.

    «Аристон термо Русь» имеет регистрацию в Ленинградской области, основным видом деятельности указано производство бытовых электроприборов.

    В 2023 году ее выручка поднялась на 5% и составила 9,436 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась в 12,1 раза до 33,029 млн рублей.

    Указ о передаче 100% долей компании президент России Владимир Путин подписал в апреле 2024 года.

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    26 марта 2025, 13:04 • Новости дня
    В Сочи мужчина на машине въехал в магазин и застрелил там женщину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во вторник в Сочи 52-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения въехал на автомобиле в витрину магазина и застрелил из ружья 43-летнюю работницу магазина, сообщили в следственном управлении СК по Краснодарскому краю.

    Инцидент произошел на улице Армавирской в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. Мужчина с ружьем въехал на машине в магазин, вышел и выстрелил не менее пяти раз в находившихся там людей, указало ведомство на своем сайте.

    43-летняя сотрудница скончалась на месте, мужчина, который находился там, получил ранение руки, он смог убежать и обратиться за медпомощью.

    Согласно версии следствия, в помещении магазина находился знакомый подозреваемого, имевший перед ним долговые обязательства, из-за этого у них ранее был конфликт.

    Подозреваемого задержали, изъято огнестрельное оружие. Уголовное дело возбудили по статьям об убийстве и о покушении на убийство двух лиц.

    Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. СК намерен ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

    В январе в Калужской области житель деревни убил троих сотрудников лесничества, взял еще двоих в заложники и поджег машину с одним телом внутри. Позже подозреваемый покончил с собой, заложников освободили.

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    27 марта 2025, 02:46 • Новости дня
    Броневик пропавших в Литве американских военных нашли затопленным
    Броневик пропавших в Литве американских военных нашли затопленным
    @ Military TV/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В Литве нашли бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88 Hercules пропавших американских военных, поиски самих военных продолжаются, сообщило командование армии США в Европе.

    БРЭМ нашли в Литве «затопленной в водоеме на полигоне», передает РИА «Новости».

    Армия США, вооруженные силы Литвы и гражданские ведомства проводят работу по извлечению машины.

    Официальный представитель Сухопутных войск США также не подтвердил данные о гибели военных, заявив, что поиски все еще продолжаются, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, литовские СМИ в среду заявили, что на учениях в литовском городе Пабраде погибли четыре американских военнослужащих. СМИ заявляли, что после продолжительных поисков их тела нашли в болоте.


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    26 марта 2025, 20:12 • Новости дня
    ООН заявила о невозможности расследовать убийства российских журналистов
    ООН заявила о невозможности расследовать убийства российских журналистов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация не может расследовать убийства российских журналистов, освещающих конфликт на Украине.

    Он подчеркнул, что такие действия возможны только в случае получения соответствующего мандата, передает ТАСС.

    Кроме того, представитель офиса генсека заявил, что организация считает крайне важным, чтобы журналисты могли выполнять свою работу без страха стать мишенью, добавив, что ООН выражает соболезнования в связи с гибелью российских журналистов.

    Ранее военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области, оператор Дмитрий Волков получил ранение. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели журналистки.

    Кроме того, сообщалось, что оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине.

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    26 марта 2025, 21:50 • Новости дня
    В Подмосковье совершено покушение на сотрудника Минобороны

    РенТВ: На сотрудника Минобороны совершено покушение в подмосковном Железнодорожном

    Tекст: Вера Басилая

    В подмосковном Железнодорожном неизвестный открыл стрельбу по сотруднику Министерства обороны России у жилого комплекса, после чего скрылся на автомобиле ВАЗ и был найден мертвым в лесу под Балашихой.

    Возле жилого комплекса «Ольгино Парк» в подмосковном Железнодорожном произошло покушение на сотрудника Министерства обороны, передает РенТВ.

    По данным источника, злоумышленник, открывший огонь, поджидал свою жертву у одного из подъездов. После нападения стрелок скрылся с места преступления на автомобиле марки ВАЗ.

    Позднее мужчину, совершившего покушение, обнаружили мертвым в лесу в Балашихе. Правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств его смерти.

    Сотрудник Министерства обороны получил ранение, и ему оказывают медицинскую помощь. Расследование инцидента продолжается, и на месте работают оперативные службы.

    Ранее ФСБ России предотвратила теракты, которые планировались против высокопоставленного офицера Минобороны и военного блогера украинскими спецслужбами.

    До этого сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений на высокопоставленных военных и их семьи, запланированных украинскими спецслужбами.

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    26 марта 2025, 20:29 • Новости дня
    Медведев поручил использовать лазерные ПВО для борьбы с дронами ВСУ
    Медведев поручил использовать лазерные ПВО для борьбы с дронами ВСУ
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На борьбу с украинскими беспилотниками планируется направить новые высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Зампред СБ на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что посмотрел демонстрацию разработок, основанную на «новых физических принципах».

    «Я имею в виду комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера. Противник (киевский режим – прим. ВЗГЛЯД), как известно, применяет беспилотные средства воздушного нападения для нападения в том числе и на объекты гражданской инфраструктуры», – отметил он.

    Для защиты от дронов необходимо развернуть в кратчайшие сроки высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны, включая те комплексы, которые могут использовать эти «новые физические принципы», указал зампред Совбеза.

    Медведев подчеркнул, что это не только производственная задача, но и задача по подготовке нормативного материала.

    Ранее Медведев отмечал, что киевский режим ожидает неминуемое возмездие за атаку на российских журналистов.

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    26 марта 2025, 17:52 • Новости дня
    СБУ предъявила обвинения ведущему Соловьеву
    СБУ предъявила обвинения ведущему Соловьеву
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская служба безопасности (СБУ) обвинила российского телеведущего Владимира Соловьева в нарушении территориальной целостности Украины.

    Соловьеву предъявлено обвинение по пяти статьям украинского Уголовного кодекса, в том числе в посягательстве на территориальную целостность Украины, передает ТАСС со ссылкой на сообщение СБУ.

    В апреле 2022-го ФСБ задержала подозреваемых, планировавших по заданию СБУ совершить убийство Соловьева. По данным следствия, преступление планировалось реализовать на территории Москвы с помощью подрыва машины журналиста.

    Сам Соловьев, говоря о предотвращенном покушении, заявил, что предпочел бы не быть в новостях.

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    26 марта 2025, 11:40 • Новости дня
    Скачко: Зеленский не собирается соблюдать договоренности

    Политолог Скачко: По тону Зеленского очевидно, что Киев нарушит любые договоренности

    Скачко: Зеленский не собирается соблюдать договоренности
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский продолжает убеждать Вашингтон, что поддерживает урегулирование конфликта на Украине. Однако на деле он каждый раз выискивает препятствия, которые якобы мешают достичь соглашения. По тону очередных заявлений очевидно: Киев нарушит любые договоренности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский обвинил Россию в манипуляциях в переговорах с США.

    «То, что Владимир Зеленский громогласно обвиняет Россию в якобы «манипуляциях», выглядит как продолжение игры «и вашим, и нашим». Адресатов у его обращения несколько», – считает Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «Так, Европе он дает сигнал, что готов нарушить достигнутые в Эр-Рияде договоренности и продолжать боевые действия – дайте только оружие и деньги и совладайте с Трампом», – уточнил собеседник. Кроме того, Зеленский оправдывается перед «украинскими патриотами» и пытается убедить их, что не намерен сдаваться.

    «При этом прохрипеть он может что угодно – для переговоров с Вашингтоном это ничего не значит», – добавил Скачко. Зеленский продолжает убеждать американцев, что он за урегулирование конфликта, однако на деле каждый раз выискивает препятствия, которые, как он полагает, мешают достичь мира.

    «Зеленский несамостоятелен, его высказывания зависят от разных факторов. Пока он пытается усидеть на двух стульях: миротворцев и сторонников войны. Однако это чревато последствиями для него самого», – подчеркнул эксперт.

    Как указал политолог, по тону Зеленского очевидно: соблюдать условия сделок он не собирается. «Найти управу на украинское руководство могут разве что Соединенные Штаты», – добавил спикер, напомнив слова Сергея Лаврова о том, что Белый дом должен дать однозначную команду Киеву.

    «Впрочем, если в позиции администрации Дональда Трампа появится хоть маленькая трещина по вопросу разрешения кризиса, если европейские «ястребы» найдут деньги для Украины и окажут ей всяческую поддержку, Зеленский ослушается Штаты и все равно нарушит все соглашения. Сейчас идет новая шахматная партия, посмотрим, как она будет разыграна», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский прокомментировал итоги переговоров России и США в Эр-Рияде. Он поспешил обвинить Москву в «манипуляциях». «Они пытаются извратить договоренности и фактически обмануть и наших посредников (США), и весь мир», – считает Зеленский.

    «И есть то, о чем снова лжет Кремль. Якобы тишина в Черном море зависит от снятия санкций, якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта», – продолжил возмущаться он. Основным аргументом Зеленский назвал отсутствие подтверждения данной информации в заявлении Белого дома.

    Напомним, Москва и Вашингтон условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая включает безопасное судоходство в Черном море. Но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему администрация Трампа заинтересована в реализации договоренностей.

    Также Россия и США согласились разработать меры о запрете ударов по российским и украинским объектам энергетики сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

    Как отмечает Bloomberg, Киев считает энергетическое перемирие в зоне СВО вступившим в силу с момента публикации Вашингтоном результатов переговоров делегаций США и Украины в Эр-Рияде. 18 марта там не упоминается.

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    26 марта 2025, 20:38 • Новости дня
    В Литве обнаружены трупы американских военных

    Lrytas: В литовском болоте утонули четверо американских военных

    В Литве обнаружены трупы американских военных
    @ IMAGO/Zoonar.com/Siarhei Tsalko/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На учениях в литовском городе Пабраде погибли четыре американских военнослужащих, сообщают литовские СМИ в среду.

    Военные выехали с учений во вторник вечером на гусеничном транспорте и пропали, передает ТАСС со ссылкой на Lrytas. После продолжительных поисков их нашли в болоте, все американцы погибли.

    Сообщается также, что солдаты проводили тактические учения на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде, который находится менее чем в шести милях от границы с Белоруссией.

    До этого объединенное командование ВС США в Европе и Африке заявляло об исчезновении четверых американских солдат, все они относились к 1-й бригаде 3-й пехотной дивизии и участвовали в плановых тактических учениях.

    Коментарии (15)
    27 марта 2025, 07:45 • Новости дня
    ВСУ начали прятать оружие на энергетических объектах
    ВСУ начали прятать оружие на энергетических объектах
    @ Ukrainian Armed Forces/Handout/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ начали укрывать ценное вооружение на подстанциях атомных электростанций, используя договоренности о ненанесении ударов по энергосистеме, что подтверждено пророссийским подпольем.

    ВСУ начали использовать объекты энергетической инфраструктуры для укрытия особо ценного вооружения, передает РИА «Новости». Это происходит после заключенных договоренностей о ненанесении ударов по энергосистеме. По словам представителя пророссийского подполья, такое вооружение размещается на подстанциях мощностью 750 кВт, которые соединяют атомные электростанции.

    Ранее, по его словам, ВСУ прятали вооружение и военнослужащих в медицинских учреждениях. Теперь, учитывая договоренности о перемирии, они выбрали энергетические объекты, зная, что Россия не станет наносить удары по этому критически важному сектору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нанесены удары по цехам, где находились боекомплекты и техника ВСУ в Кривом Роге. Сообщалось, что в Киевской области уничтожили склады с боекомплектом. Одесское подполье пригрозило противодействием французским военным.

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    26 марта 2025, 17:20 • Новости дня
    Новак рассказал об оценке ущерба на ГИС «Суджа»

    Новак: Судьба ГИС «Суджа» зависит от отношений с Европой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ведется оценка ущерба газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» после нападения на нее киевского режима, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «По ГИС "Суджа" пока идет оценка ущерба. Но в целом, как вы знаете, этот маршрут – по нему нет контракта и не продлены договоренности с 1 января 2025 года», – сказал Новак, передает ТАСС.

    Он добавил, что судьба объекта зависит от будущих отношений в энергетической сфере со странами Европы.

    Минобороны называло подрыв ГИС «Суджа» провокацией украинской стороны против мирных инициатив Соединенных Штатов.

    Полковник ДНР Эдуард Басурин в беседе с газетой ВЗГЛЯД предполагал, что подрыв ГИС «Суджа» могли устроить неонацистские формирования, неподконтрольные Владимиру Зеленскому.

    Сам же официальный Киев обвинял в подрыве станции Россию.

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    27 марта 2025, 09:25 • Новости дня
    Зеленский назвал ненависть к русским одной из мотиваций во время конфликта
    Зеленский назвал ненависть к русским одной из мотиваций во время конфликта
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский заявил французской газете Figaro, что ненависть к русским помогает ему «держаться» во время конфликта, наряду с желанием свободного мира для будущих поколений и достоинством украинцев.

    По его словам, чувство ненависти к русским помогает ему «держаться» на протяжении всего времени конфликта, передает РИА «Новости».

    Кроме ненависти, Зеленский выделил и другие факторы, которые поддерживают его в трудные моменты.

    Он заявил, что украинские дети и внуки должны «жить в свободном мире». Также Зеленский отметил значимость достоинства для него как для президента страны и для всех жителей Украины.

    В августе прошлого года Зеленский выступил с угрозами и оскорблениями в адрес России и ее лидера Владимира Путина, пообещав «горя» россиянам.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Переговоры России и США. Что нового?

      По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

    • Ради отставки Бербок унизили всю планету

      В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

    • Армения возвращается к России?

      Руководство Армении пытается одновременно восстановить отношения с Россией и начать вступление в Евросоюз. Второе неудивительно, а вот первое для Пашиняна странно. Что же такого случилось, что он больше не хочет ссориться?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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