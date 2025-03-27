Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.4 комментария
В Донецке открыли Центр помощи Русской православной церкви
Патриаршая гуманитарная миссия открыла центр помощи РПЦ в Донецке
В Донецке открылся центр помощи Русской православной церкви, где волонтеры оказывают поддержку жителям Донбасса, предоставляя вещи первой необходимости и восстанавливая утраченные документы.
Центр помощи Русской православной церкви был открыт в Донецке. На открытии центра присутствовали глава ДНР Денис Пушилин, митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир и протоиерей Михаил Потокин, который исполняет обязанности председателя Синодального отдела по благотворительности РПЦ, сообщается в Telegram-канале Пушилина.
Новый центр занимается поддержкой жителей Донбасса, оказывая помощь в виде одежды и предметов первой необходимости, а также содействуя в восстановлении утраченных документов. Сотрудники центра работают с адресными нуждами мирных жителей. В случае невозможности получения помощи лично, волонтеры выезжают на дом, где предоставляют необходимую поддержку, помогают по хозяйству и общаются с одинокими пожилыми людьми.
Центры адресной помощи Русской православной церкви уже функционируют в таких городах, как Курск, Белгород, Москва, Северодонецк, Лисичанск и Мариуполь. С марта 2022 года в эти центры поступило более 300 тыс. обращений. Добровольцы синодального отдела по благотворительности активно работают в медицинских учреждениях Донбасса, включая Республиканскую клиническую больницу им. Калинина, и продолжают оказывать помощь в зоне специальной военной операции.