Ульянов заявил о невозможности для европейской бюрократии одержать победу над Россией

Tекст: Антон Антонов

Ульянов сказал, что «европейская бюрократия переоценивает себя», рассчитывая «победить Россию». В качестве примера он привел еврокомиссара по внешней политике Каю Каллас. «Как и их предшественники (позвольте мне не называть их имена в знак уважения к тем, кто не принадлежит к бюрократии ЕС), они не достигнут этой цели», – заявил Ульянов в Telegram.

Со ссылкой на Службу внешней разведки России Ульянов указал, что руководство ЕС «взяло на вооружение пропагандистские приемы запугивания европейцев «российской угрозой». Он призвал жителей Европы быть готовыми «к очередному раунду промывания мозгов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта Каллас презентовала масштабный план по военной помощи Киеву, но он провалился. Политологи заявили, что она «слишком нахраписто и нагло пытается принуждать крупные страны – члены Евросоюза».

Служба внешней разведки России заявила, что представители Брюсселя устали от привычной риторики о демократии и свободе слова и начали использовать методы манипуляции, которые ранее применялись нацистами.



