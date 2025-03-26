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СВР обвинила евробюрократов в использовании нацистских методов манипуляции
Служба внешней разведки (СВР) России, заявила, что представители Брюсселя устали от привычной риторики о демократии и свободе слова и начали использовать методы манипуляции, которые ранее применялись нацистами.
В пресс-бюро СВР отметили, что принципы, используемые евробюрократами, напоминают идеи министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, передает ТАСС.
«Складывается впечатление, что в Брюсселе утомились от собственной вязкой риторики о демократии и свободе слова и не таясь взяли на вооружение нацистские методы массовой манипуляции сознанием», – подчеркнули в СВР. Ведомство также указало, что известный принцип Геббельса «чем больше ложь, тем скорее в нее поверят» «нашел отклик среди евробюрократов».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила нынешнюю немецкую цензуру с временами министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.