Зеленский потребовал от Европы финансировать ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский в интервью журналу Time признал, что украинский бюджет не способен в полном объеме финансировать вооруженные силы страны.

Он подчеркнул, что армия Украины значительно увеличилась в размерах, стала «в три раза больше, чем была», и ее содержание требует дополнительных ресурсов. Зеленский заявил, что ВСУ нужны отдых, ротация, резервы, зарплаты.

«Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале – Европа и Америка», – считает глава киевского режима.

Он также отметил, что в текущих условиях он больше рассчитывает на помощь со стороны Европы.

Владимир Зеленский потребовал предоставить Киеву ядерное оружие в случае отказа от приема Украины в НАТО, чтобы иметь возможность остановить Россию.

Спецпосланник США Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась в рамках Будапештского меморандума, принадлежало России.

Ранее планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 млрд евро на военную помощь Украине провалились из-за разногласий среди стран ЕС.

Москва выразила надежду, что США услышали слова президента России Владимира Путина о прекращении военной помощи Киеву как ключевом условии для мирного урегулирования конфликта.

