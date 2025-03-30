Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
Минобороны Дании сообщило о закупке нового оборудования для флота
Дания намерена усилить свой флот, закупив судна и оборудование для защиты подводной инфраструктуры в ответ на обострение ситуации в сфере безопасности.
Дания планирует усиление своего флота, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление министерства обороны страны. В рамках нового военно-морского плана Дания намерена приобрести 21 новое судно для морской гвардии, а также четыре судна, которые могут использоваться в военных целях для наблюдения за территориальными водами и постановки мин.
Министр обороны Троельс Лунд Поульсен подчеркнул, что «правительство усилит оборону королевства амбициозным военно-морским планом», который предполагает немедленную закупку оборудования для наблюдения за критически важной подводной инфраструктурой. Кроме того, будет разработана программа по созданию беспилотников и других беспилотных устройств, которые укрепят военно-морские силы как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Учитывая обострение ситуации в сфере политики безопасности и цели НАТО по укреплению мощи Дании, новый военно-морской план сосредоточится на скорейшем получении необходимых морских возможностей для вооруженных сил. Нынешний флот фрегатов Дании прослужит еще десять лет, и правительство уже сейчас инициирует военно-морской план для обоснования будущих приобретений, включая следующее поколение датских фрегатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания выразила готовность направить войска на Украину в рамках общеевропейских усилий, если это будет необходимо. В то же время угрозы Дональда Трампа о Гренландии вызвали кризис в Евросоюзе. Помимо этого, Дания выделила Киеву 7,5 млрд долларов, несмотря на отсутствие у нее систем ПВО и ПРО.