Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
Потери ВСУ в Курской области превысили 71 тыс. человек
За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 71 тыс. солдат, 402 танка и значительное количество другой техники, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале Минобороны говорится, что за время боевых действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, включая более 71 050 военнослужащих. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение механизированным и десантно-штурмовым бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.
Кроме того, ударная авиация и артиллерия поразили живую силу и технику украинских формирований в различных населенных пунктах Сумской области, таких как Басовка, Великая Рыбица и другие. Всего за сутки потери украинской армии составили более 160 человек, также были уничтожены боевая техника и пункты управления беспилотниками, уточнили в ведомстве.
На данный момент за время конфликта на Курском направлении украинская армия потеряла 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров и более 2000 автомобилей. Операция по уничтожению внешних формирований ВСУ продолжается, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинские войска к северо-западу от Суджи оставили при отступлении несколько десятков единиц техники, включая американские бронетранспортеры и немецкие танки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, установленных для защиты позиций от российских сил.