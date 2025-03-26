Российские войска освободили два села в ДНР и Запорожской области

Tекст: Алексей Дегтярев

В результате действий группировки «Запад» освобожден населенный пункт Мирное в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале. Группировка «Днепр» освободила населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области.

Поражены формирования ВСУ в районах Харьковской области и ДНР, украинская сторона потеряла более 250 человек и технику.

На Белгородском направлении группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ у Угроедов, Мирополья и Краснополья, украинская армия потеряла до 50 военнослужащих и несколько единиц техники.

В зоне ответственности подразделений «Южной» группировки ВСУ потеряли до 200 человек и значительное количество техники.

В зоне действия группировки «Центр» украинская армия потеряла до 430 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли более 140 человек, три ББМ, французскую САУ Caesar.

Ранее в ДНР освободили населенный пункт Срибное. За прошлую неделю российские войска освободили несколько населенных пунктов в Курской и Запорожской областях,