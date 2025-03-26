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Мишустин: В 2025 году на поддержку села выделят 500 млрд рублей
Агропромышленный комплекс страны ожидает в 2025 году государственная поддержка в виде 500 млрд рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме.
«Всего на текущий год […] предусмотрели в федеральном бюджете на поддержку села свыше 500 млрд рублей», – цитирует Мишустина ТАСС.
По его словам, в стране исполняются базовые показатели Доктрины продовольственной безопасности выполняются. По другим значениям документа фиксируется прирост.
Осенью 2024 года премьер сообщал, что Россия поставила рекорды по урожаю картофеля, сбору овощей и фруктов.