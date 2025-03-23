Суд обязал экс-жену Нигматуллина выплатить 59 млн рублей

Суд обязал бывшую жену Нигматуллина выплатить ему 59 млн рублей по разделу имущества

Tекст: Дарья Григоренко

Бывшая жена Нигматуллина по решению Преображенского районного суда Москвы должна выплатить ему 59 млн рублей. Данная сумма представляет собой половину стоимости квартиры, проданной бывшей супругой Еленой. Юридическая фирма «Гордон и сыновья» отметила, что они надеются на добровольное исполнение решения суда, в противном случае будут приняты меры для принудительного взыскания, передает РИА «Новости».

Ранее Нигматуллин заявлял о намерении обратиться в суд из-за имущественных разногласий с бывшей женой. По его словам, после почти 30 лет совместной жизни и двух сыновей, он предлагал Елене забрать квартиру в Майами, но она претендовала на все имущество, включая проданную квартиру в Москве за 121 млн рублей.

Нигматуллин ранее играл за ведущие футбольные клубы, такие как московские «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА, а также итальянские «Верона» и «Салернитана». Он достиг множества успехов, включая три чемпионства России и два Кубка страны, и был основным вратарем на чемпионате мира 2002 года. В ноябре 2009 года он завершил карьеру.