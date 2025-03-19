  • Новость часаМинобороны заявило о попытке Украины сорвать мирные инициативы Трампа
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    Западные СМИ: Разговор Путина и Трампа загоняет Европу и Украину в угол
    Глава ЕП призвала принять Украину и Молдавию в ЕС на фоне споров с США
    Британия и ЕС намерены ускорить поставки оружия Украине перед возможным перемирием
    Захарова прокомментировала слова Зеленского «Мы не салат и не компот»
    Отражены две новые попытки прорыва ВСУ в Белгородское приграничье
    Путин озвучил переговорную позицию России по новым территориям
    На нефтебазе на Кубани произошел пожар после падения украинского дрона
    Песков: Уничтожение Россией своих дронов говорит о соблюдении договоренностей
    Экс-губернатор Севастополя предстал перед британским судом
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам Великий Пост

    Крещение, как рождение и смерть, может быть только однократным. Но вот осознание того, что оно означает, возрастание в вере – это процесс, который продолжается всю жизнь. Великий Пост – это время, когда мы возвращаемся к началу, к основаниям нашей веры, к тому, что задает неизменные ориентиры.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Звонок Путина и Трампа прошел по российскому сценарию

    Киеву и Европе хороших новостей разговор Путина и Трампа не принес. Но должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим успех либо всё обречено на провал.

    11 комментариев
    19 марта 2025, 13:38 • Новости дня

    ВСУ потеряли на Белгородском направлении свыше 70 военных и три танка

    ВСУ потеряли на Белгородском направлении свыше 70 военных и три танка
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки на Белгородском направлении потеряла свыше 70 человек и значительное количество техники, сообщило Министерство обороны России в среду.

    Группировка «Север» на Белгородском направлении нанесла удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Марьино, Петрушевка и Угроеды в Сумской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, три танка, две БМП и значительное количество другой техники, включая 11 боевых бронированных машин и четыре артиллерийских орудия.

    Группировка войск «Запад» поразила украинские силы в Харьковской области и ДНР, в зоне ее ответственности украинские потери составили более 250 военнослужащих и три БТРа.

    В зоне ответственности Южной группировки войск ВСУ лишились до 270 военнослужащих, танка и 10 автомобилей.

    На направлениях действий группировок «Центр» и «Восток» украинская сторона потеряла значительное количество личного состава и техники, в том числе более 600 военнослужащих и десятки единиц техники.

    Ранее военкоры сообщали, что в результате отражения атаки ВСУ у границы Белгородской области во вторник утром уничтожены танк, БМП и ББМ.

    19 марта 2025, 02:28 • Новости дня
    Путин на встрече с РСПП озвучил переговорную позицию России по новым территориям

    «Коммерсант»: На встрече с РСПП Путин рассказал, в каком случае Россия не будет претендовать на Одессу

    Путин на встрече с РСПП озвучил переговорную позицию России по новым территориям
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Как рассказали участники закрытой части съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не станет претендовать на Одессу, если в ближайшее время на переговорах по урегулированию украинского конфликта Крым и другие воссоединившиеся с Россией регионы будут признаны российскими.

    Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников встречи, Путин заявил, что признание Крыма в составе России, а также автономии Донбасса могло предотвратить начало специальной военной операции на Украине, теперь же на переговорах по украинскому урегулированию речь идет о том, что территории, освобожденные российскими войсками, не могут быть переданы Украине.

    «Также РФ может потребовать признать Крым, Севастополь, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области в составе России. Если это произойдет в ближайшее время, Россия не станет претендовать на Одессу и другие территории, на данный момент принадлежащие Украине», – приводит издание слова участников съезда, рассказавших об общении с президентом.

    Также в закрытой части встречи Путин пояснил, что боевых действий удалось бы избежать, если бы с Москвой «начали разговаривать» и «услышали» российскую позицию.

    «Сначала – о признании Крыма. Потом, когда выяснялось, что слышать не хотят, – о признании автономии Луганской и Донецкой республик. Наконец, о признании их, а также Херсонской и Запорожской областей в составе России», – пишет издание.

    Отмечается, что «чем дальше отодвигалась точка, в которой можно было остановить Россию, тем меньше было шансов договориться», а затем оказалось, что «ее вообще уже нельзя остановить».

    «Они не успевают окапываться», – приводит слова Путина «Коммерсант».

    Напомним, Путин, выступая на съезде РСПП, обвинил страны Запада в нецивилизованном подходе к правовым нормам в экономике и политике. Путин заявил о новой спирали экономического соперничества в мире, подчеркнув изощренность и непримиримость глобальной конкурентной борьбы. Путин призвал отечественный бизнес не считать санкции временными мерами.

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    19 марта 2025, 00:35 • Новости дня
    Захарова сравнила режим Зеленского с экскрементами после его слов «мы не компот»

    Захарова ответила на слова Зеленского «мы не салат и не компот»

    Захарова сравнила режим Зеленского с экскрементами после его слов «мы не компот»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о том, что Украина – «не салат и не компот, чтобы быть в меню» у Москвы. Она указала, что киевский режим похож на то, во что превращается еда после процесса переваривания.

    Захарова отметила, что в данном случае Зеленский говорит правду. «Киевский режим – не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», – заявила Захарова в Telegram.

    Во вторник состоялись переговоры России и США на высшем уровне. Комментируя их, британский аналитик Майкл Кларк напомнил о дипломатической пословице: «Если вы не за столом, вы в меню». По его мнению, в данном случае «в меню» оказалась Украина. На его слова отреагировал Зеленский. Глава киевского режима с возмущением сказал, что Украина – «не салат и не компот», чтобы оказаться «в меню» у России.

    Зеленский и прежде на посту украинского лидера произносил фразы, которые позднее ему не раз с насмешкой припоминали. Так, еще в начале президентского срока он пытался убедить членов полка «Азов» (признан в России террористической организацией) сложить оружие. Получив отказ, он рассерженно заявил: «Я не лох».

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    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

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    19 марта 2025, 06:58 • Новости дня
    Диверсантов в российской форме уничтожили под Селидово

    Российские военные в ДНР уничтожили диверсантов ВСУ под Селидово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Селидово на Украине русские бойцы уничтожили диверсантов в российской форме, у которых в носках были спрятаны флаги Украины и Евросоюза, что, по словам офицера, свидетельствует о попытке пиар-акции.

    В районе города Селидово в Донецкой народной республике были уничтожены диверсанты Вооруженных сил Украины, сообщает РИА «Новости». Заместитель командира танкового батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии с позывным «Богдан» рассказал, что диверсанты, переодетые в российскую форму, были нейтрализованы русскими бойцами. Эти группы пытались проникнуть на позиции российских войск, но были остановлены плотным огнем.

    «Богдан» сообщил, что при обыске тел диверсантов были обнаружены флаги Украины и Европейского союза, спрятанные в носках. Это вызвало у бойцов подозрения в том, что целью диверсантов могла быть организация пиар-акции. По его словам, такие группы обычно стараются сделать фотографии или видео на территории, чтобы показать свое присутствие, однако в этом случае попытка закончилась неудачей.

    Командир подчеркнул, что противник регулярно пытается использовать такие маневры, но на этот раз их намерения были пресечены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики задержали украинских солдат в форме бойцов Вооруженных сил России в Курской области. Украинские военные использовали российскую форму для проведения диверсий. На Украине в Часовом Яре украинские военные выдавали себя за мирных жителей.

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    18 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Трамп оценил разговор с Путиным

    Трамп заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине «теперь идет в полную силу»

    Трамп оценил разговор с Путиным
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Процесс достижения мирного урегулирования на Украине «идет в полную силу», заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент США заявил в соцсети Truth Social, что разговор был «очень хорошим и продуктивным». Удалось договориться «о немедленном прекращении огня по всем объектам энергетики». Достигнуто «понимание» того, что будет вестись работа «над полным прекращением огня и в конечном счете над прекращением» конфликта на Украине. Трамп заявил, что конфликт не произошел бы, находись он у власти в США.

    Кроме того, обсуждались многие элементы мирного соглашения. По словам главы американского государства, и Путин, и руководитель киевского режима Владимир Зеленский стремятся к завершению конфликта. «Теперь этот процесс идет в полную силу, и мы, надеюсь, ради всего человечества, доведем дело до конца!» – говорится в сообщении.

    Напомним, Путин проинформировал американского президента о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны. Путин поддержал предложение США о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней. При этом он указал на риски из-за недоговороспособности Киева, а также на необходимость прекращения военной помощи Украине. Путин подтвердил, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен. Белый дом сообщил о начале переговоров России и США по Украине на Ближнем Востоке.

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    19 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Белорусские силовики вручили задержанному комику Останину мясорубку
    Белорусские силовики вручили задержанному комику Останину мясорубку
    @ t.me/skmoscowgsu

    Tекст: Антон Антонов

    Стендап-комик Артемий Останин был задержан в Белоруссии при попытке скрыться от правосудия, белорусские силовики перед передачей задержанного российским коллегам вручили ему мясорубку, сообщают в соцсетях.

    Останин пытался через Минск «улететь в третьи страны», скрываясь от обвинений по статье 282 УК России. «После скандала в Сети он стал оправдываться, что его «не так поняли». Белорусские силовики поняли буквально и вручили ему, перед передачей российским коллегам, мясорубку», – пишет Telegram-канал «Белорусский силовик».

    Мясорубка является отсылкой к оскорбительной шутке Останина, в которой тот глумился над матерями участников СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении комика Останина завели дело за его высказывания в адрес инвалида-участника СВО. Останин был задержан. В ходе выступления комик высказывал враждебные комментарии в адрес получивших увечья и утративших трудоспособность лиц. Сам он после задержания принес извинения и заявил, что не пытался никого оскорбить.

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    19 марта 2025, 06:12 • Новости дня
    Пожар произошел на нефтебазе на Кубани

    Пожар произошел на нефтебазе в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника

    Пожар произошел на нефтебазе на Кубани
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В станице Кавказской Кавказского района отражена атака украинских беспилотников, из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Как сообщил оперативный штаб в Telegram, площадь возгорания составляет 20 кв. м, поврежден трубопровод между резервуарами.

    Указывается, что сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. К борьбе с пожаром четвертого ранга сложности привлечены более 100 человек и 45 единиц техники, задействованы специальные и экстренные службы.

    По предварительной информации, никто не пострадал. Предприятие временно прекратило работу, проведена эвакуация дежурной смены – 30 сотрудников.

    Напомним, в Туапсе после украинской атаки загорелся резервуар с бензином емкостью до 20 тыс. тонн на нефтекомплексе. В конце февраля обломки дрона ВСУ повредили газовую трубу под Новороссийском. Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае также подверглась атаке беспилотников в феврале.

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    18 марта 2025, 14:29 • Новости дня
    Bloomberg: Россия требует прекратить все поставки вооружений Украине на время перемирия
    Bloomberg: Россия требует прекратить все поставки вооружений Украине на время перемирия
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин требует прекратить поставки оружия на Украину в рамках предложенного Дональдом Трампом перемирия, пишет Bloomberg.

    Это условие является необходимым для подписания соглашения о прекращении огня, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника и три источника в Москве, знакомые с позицией России.

    Источники в Москве уточняют, что Россия настаивает на полном прекращении поставок оружия на Украину, но минимальная цель Кремля заключается в том, чтобы прекратить американскую военную помощь, пишет агентство.

    Европейский чиновник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Европа крайне неохотно соглашается с требованием России, говорится в материале. По его словам, блокировка поставок оружия может привести к тому, что Россия сможет перевооружиться во время перемирия, в то время как Украина будет лишена такой возможности.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп намерены начать телефонные переговоры с 16:00 до 18:00 мск.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США незамедлительно обнародуют итоги телефонного разговора лидеров.

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    19 марта 2025, 11:00 • Новости дня
    Отражены две новые попытки прорыва ВСУ в Белгородское приграничье
    Отражены две новые попытки прорыва ВСУ в Белгородское приграничье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    За ночь ВСУ предприняли две безуспешные попытки проникнуть в Белгородскую область через Краснояружский район, применив бронетехнику и пехотные штурмовые группы.

    По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», ВСУ предприняли две попытки прорыва в направлении Демидовки, стремясь прорвать границу в районе Белгородской области.

    В ход шла техника, квадроциклы и пехотные штурмовые группы. Однако попытка была пресечена огнем российских войск.

    В утренние часы ВСУ направили дополнительные силы из Сумской области. Разведка своевременно выявила движение противника и скорректировала артиллерийский огонь. В результате совместных действий с операторами ударных дронов были уничтожены несколько танков, БМП и пять квадроциклов.

    Позже на кадрах с беспилотников была зафиксирована новая попытка штурма со стороны Марьино Сумской области.

    Бронегруппа ВСУ попыталась прорваться в том же месте, где ранее уже была уничтожена аналогичная группа. Высадившийся десант разделился, но не смог избежать огня российской артиллерии и дронов, которые уничтожили около 30 военнослужащих.

    Всего за последние двое суток противник восемь раз пытался прорваться на данном направлении. Российские летчики, ракетчики и операторы барражирующих боеприпасов также нанесли удары по резервам противника, что привело к значительным потерям со стороны врага.

    Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что обстановка в Краснояружском районе Белгородской области остается сложной, но противника на территории нет.

    Ранее военкоры сообщали, что в результате отражения атаки ВСУ у границы Белгородской области во вторник утром уничтожены танк, БМП и ББМ, ситуация контролируется российскими войсками.

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    18 марта 2025, 20:53 • Новости дня
    Путин указал Трампу на необходимость прекращения военной помощи Киеву
    Путин указал Трампу на необходимость прекращения военной помощи Киеву
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил о важности прекращения иностранной военной помощи Киеву для разрешения конфликта на Украине.

    Как сообщили в Кремле, Путин подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Путин в ходе беседы уведомил американского лидера о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны, а также поддержал идею о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

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    19 марта 2025, 13:01 • Новости дня
    Минобороны заявило о попытке Украины сорвать мирные инициативы Трампа

    Минобороны назвало атаку на нефтебазу в станице Кавказская провокацией Украины против мирных инициатив Трампа

    Минобороны заявило о попытке Украины сорвать мирные инициативы Трампа
    @ Кадр видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украина после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нанесла удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае, это была попытка срыва мирного переговорного процесса, сообщило российское Минобороны.

    Объект, на который произошло нападение, обеспечивает поставки нефти с ж/д цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Удар производился с помощью трех беспилотников самолетного типа ночью 19 марта, через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне.

    После удара на объекте произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью, начался пожар на площади 1700 квадратных метров.

    «Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США», – говорится в сообщении.

    Министерство указало, что в момент поступления приказа президента о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинской инфраструктуры в Николаевской области.

    Российским средствам ПВО было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них сбил ЗРПК «Панцирь», один – дежурный истребитель ВКС России.

    Напомним, ночью в станице Кавказской Кавказского района на Кубани отразили атаку украинских дронов, из-за падения обломков БПЛА начался пожар на нефтебазе.

    До этого произошел разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, они договорились о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на Украине на 30 дней.

    17 февраля насосная станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Кубани также подверглась атаке украинских дронов, ее пришлось вывести из эксплуатации. Президент России отмечал, что поступавшая этому трубопроводу нефть принадлежит иностранным компаниям.

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    19 марта 2025, 01:11 • Новости дня
    Зеленский заявил о поддержке Украиной прекращения ударов по энергетике
    Зеленский заявил о поддержке Украиной прекращения ударов по энергетике
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина готова поддержать предложение о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру в конфликте с Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, Киев даст согласие на соответствующее предложение. «Мы всегда поддерживали позицию не наносить удары каким бы то ни было оружием по энергетике», – заявил он. При этом Зеленский сказал, что Киев оставляет за собой право на «ответные» действия, если удары России по энергетической инфраструктуре не прекратятся, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поддержал предложение США о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней. Зеленский заявлял, что Киев подготовит и озвучит свой ответ на это предложение после получения дополнительной информации от США.

    Следует отметить, что Украина и ее союзники изначально добивались месячного «перемирия в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре». Тот план подразумевал мораторий на воздушные удары по Украине, а не просто отказ от атак на энергетическую инфраструктуру. Однако по итогам встречи с США в Джидде Киев согласился на 30-дневный режим прекращения огня.

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    18 марта 2025, 20:18 • Новости дня
    Эксперт заявил о неспособности НАТО вести войну на истощение с Россией

    Южнокорейский эксперт заявил о невозможности НАТО вести войну на истощение с Россией

    Эксперт заявил о неспособности НАТО вести войну на истощение с Россией
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс и Соединенные Штаты более не смогут вести войну на истощение с Россией в рамках украинского противостояния, заявил аналитик института «Седжон» из Южной Кореи Чон Чжэ Хын.

    Российская армия движется к победе в специальной военной операции, превосходя США и НАТО в производстве вооружения и военных возможностях, сказал эксперт ТАСС.

    Специалист отметил, что Россия в течение трех лет боевых действий на Украине возвращает утраченные территории и движется к победе. Почти вся территория Курской области, на которую вторглась украинская армия, была возвращена. Эксперт считает победу России в этой войне практически свершившимся фактом.

    Чон Чжэ Хын добавил, что российская армия стремится уничтожить руководство Украины, которое, по его мнению, тайно поддерживается США и НАТО. Российское руководство не видит причин для прекращения огня. Российская победа может привести к суду истории над правыми радикалами за этнические чистки после Второй мировой войны.

    Ранее сообщалось, что британский премьер Кир Стармер готов отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения.

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    19 марта 2025, 08:08 • Новости дня
    Уиткофф: Россия и США проработают детали перемирия на Украине в Джидде
    Уиткофф: Россия и США проработают детали перемирия на Украине в Джидде
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Детали соглашения о прекращении огня на Украине будут обсуждаться представителями России и США в воскресенье в Джидде (Саудовская Аравия), рассказал каналу Fox News спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    Уиткофф заявил, что проработка деталей прекращения огня на Украине начнется в воскресенье в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп подчеркнул необходимость достижения прочного и долговечного мира. Россия поддержала этот подход, добавил он.

    По словам спецпосланника, достигнутая договоренность по прекращению огня охватывает удары не только по энергетическим объектам, но и по инфраструктуре в целом.

    Напомним, во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. МИД России заявил, что Москва отмечает улучшение отношений с США и попытки Вашингтона восстановить дипломатические контакты, деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом.

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    18 марта 2025, 23:58 • Новости дня
    Захарова в ответ на слова «мяч на стороне Москвы» отметила, что «это была шайба»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о заявлениях западных политиков про то, что «мяч» в переговорах по Украине находится «на стороне Москвы», и отметила, что «это была хоккейная шайба».

    «Евросоюз талдычил про то, что «мяч на стороне Москвы». Как оказалось, это была хоккейная шайба. И она в игре», – заявила Захарова в Telegram.

    Напомним, после переговоров Украины и США в Джидде госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «теперь мяч на стороне России». Позднее внимание СМИ и соцсетей привлекло то, что за ним фразу про мяч в похожих вариантах повторил целый ряд европейских лидеров.

    В частности, о «мяче на стороне России» заявили президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает ТАСС.

    Во вторник в ходе телефонного разговора лидеров России и США, президент США Дональд Трамп одобрил инициативу президента России Владимира Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах.

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    19 марта 2025, 10:06 • Новости дня
    Британия и ЕС намерены ускорить поставки оружия Украине перед возможным перемирием

    Bloomberg: Британия и ЕС намерены ускорить поставки оружия Украине перед возможным перемирием

    Британия и ЕС намерены ускорить поставки оружия Украине перед возможным перемирием
    @ Ukraine Military TV/EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Британия и ЕС ведут переговоры о срочном увеличении поставок оружия Украине накануне возможного полного прекращения огня, стремясь укрепить ее позиции перед будущими переговорами о мире.

    Британия и Европейский союз обсуждают возможность ускорения поставок оружия Украине перед возможным полным прекращением огня, передает Bloomberg.

    Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми заявил, что это обсуждалось на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам, а также на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» в Канаде.

    Лэмми подчеркнул важность укрепления Украины в военном и экономическом плане, отметив, что мир может быть достигнут только через силу.

    В свете новых договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа глава МИД Британии призвал Москву к безусловному прекращению огня.

    Напомним, во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней.

    Москва отмечает улучшение отношений с США и попытки Вашингтона восстановить дипломатические контакты, деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом.

    Как отметил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, детали соглашения о прекращении огня на Украине будут обсуждаться представителями России и США в воскресенье в Джидде.

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