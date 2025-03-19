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ВСУ потеряли на Белгородском направлении свыше 70 военных и три танка
Украинская армия в последние сутки на Белгородском направлении потеряла свыше 70 человек и значительное количество техники, сообщило Министерство обороны России в среду.
Группировка «Север» на Белгородском направлении нанесла удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Марьино, Петрушевка и Угроеды в Сумской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.
ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, три танка, две БМП и значительное количество другой техники, включая 11 боевых бронированных машин и четыре артиллерийских орудия.
Группировка войск «Запад» поразила украинские силы в Харьковской области и ДНР, в зоне ее ответственности украинские потери составили более 250 военнослужащих и три БТРа.
В зоне ответственности Южной группировки войск ВСУ лишились до 270 военнослужащих, танка и 10 автомобилей.
На направлениях действий группировок «Центр» и «Восток» украинская сторона потеряла значительное количество личного состава и техники, в том числе более 600 военнослужащих и десятки единиц техники.
Ранее военкоры сообщали, что в результате отражения атаки ВСУ у границы Белгородской области во вторник утром уничтожены танк, БМП и ББМ.