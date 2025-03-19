Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Север» на Белгородском направлении нанесла удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Марьино, Петрушевка и Угроеды в Сумской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, три танка, две БМП и значительное количество другой техники, включая 11 боевых бронированных машин и четыре артиллерийских орудия.

Группировка войск «Запад» поразила украинские силы в Харьковской области и ДНР, в зоне ее ответственности украинские потери составили более 250 военнослужащих и три БТРа.

В зоне ответственности Южной группировки войск ВСУ лишились до 270 военнослужащих, танка и 10 автомобилей.

На направлениях действий группировок «Центр» и «Восток» украинская сторона потеряла значительное количество личного состава и техники, в том числе более 600 военнослужащих и десятки единиц техники.

Ранее военкоры сообщали, что в результате отражения атаки ВСУ у границы Белгородской области во вторник утром уничтожены танк, БМП и ББМ.