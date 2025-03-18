Путин: В богатых странах задумались о безопасности своих резервов на Западе

Tекст: Алексей Дегтярев

«Фонды огромные, колоссальные, до небес выросли уже. Ну и чего? Они лежат где-то там, в таких, извините за мою тонкость, в «стремных» уже юрисдикциях. Что с ними делать? Что с ними будет? Все думают об этом. Все задумались, что будет с этими фондами, которые в банках западных хранятся», – цитирует Путина ТАСС.

По его словам, правовые системы Запада не защищают владельцев хранящихся там богатств.

«Там-то вообще все замораживают, там все отбирают грубо, нецивилизованно. Я уж не говорю про какие-то правовые системы, их просто не существует. Они существуют там только для себя», – заключил глава государства.

Ранее СМИ сообщили, что Британия и ЕС интенсифицировали переговоры о конфискации замороженных российских активов, чтобы увеличить расходы на оборону и усилить экономическое давление на Россию.