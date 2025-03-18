Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.9 комментариев
Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение
Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение от отравления токсичными парами
Военные медики разработали уникальные методы лечения бойцов, у которых возникли проблемы с легкими после вдыхания продуктов гальванизации труб в результате длительного пребывания в газовой трубе во время операции «Поток» в Курской области
Военные медики разработали уникальные методы для лечения бойцов, надышавшихся токсическими парами в ходе операции «Поток», сообщает RT.
По словам военного врача Вадима, бойцы поступают с пневмонитом, вызванным ингаляцией продуктов гальванизации труб и содержащихся в них токсичных веществ. Симптомы проявляются не сразу, а на второй или третий день.
Врач отметил, что это состояние коварно и требует особого подхода к лечению. «Схема лечения была создана нами практически с колес, по команде командира. Это было сложное отравление, и пришлось тщательно продумать определенную схему», – сказал он. Вредные вещества выводятся из организма специальными препаратами, аналогов которым в мире нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.