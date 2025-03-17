На Курильских островах ожидается ураганный ветер до 35 м/с

Вильфанд прогнозировал ураган и метель на Курилах, осадки в ПФО

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о прогнозе ураганного ветра на Курилах в понедельник. Ожидается, что скорость ветра достигнет 33-35 метров в секунду. По его словам, это приведет к настоящей метели в южной части островов Курильской гряды из-за сильного снега и ветра.

Циклон, который выходит из Японского моря, станет причиной опасных погодных условий на юго-востоке страны. Помимо метели, в Поволжье, в том числе в Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областях, Татарстане и Башкортостане, также прогнозируются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Роман Вильфанд отметил, что в этих регионах ожидается гололед и возможное налипание снега, что может привести к скольжению и аварийным ситуациям на дорогах.

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