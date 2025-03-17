  • Новость часаМИД России назвал условия для мирного договора с Украиной
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    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    25 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    58 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    25 комментариев
    17 марта 2025, 04:56 • Новости дня

    На Курильских островах ожидается ураганный ветер до 35 м/с

    Вильфанд прогнозировал ураган и метель на Курилах, осадки в ПФО

    Tекст: Денис Тельманов

    На Курильских островах в понедельник прогнозируется ураганный ветер и сильный снег с метелью, а в Приволжском федеральном округе ожидаются дожди и мокрый снег.

    Как передает ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о прогнозе ураганного ветра на Курилах в понедельник. Ожидается, что скорость ветра достигнет 33-35 метров в секунду. По его словам, это приведет к настоящей метели в южной части островов Курильской гряды из-за сильного снега и ветра.

    Циклон, который выходит из Японского моря, станет причиной опасных погодных условий на юго-востоке страны. Помимо метели, в Поволжье, в том числе в Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областях, Татарстане и Башкортостане, также прогнозируются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега.

    Роман Вильфанд отметил, что в этих регионах ожидается гололед и возможное налипание снега, что может привести к скольжению и аварийным ситуациям на дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2022 года на США обрушился мощный шторм, который унес 28 жизней и привел к значительным разрушениям.

    14 марта 2025, 10:32 • Новости дня
    Страны G7 намерены призвать Россию «безоговорочно» согласиться на перемирие с Украиной
    Страны G7 намерены призвать Россию «безоговорочно» согласиться на перемирие с Украиной
    @ Kira Hofmann/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проект коммюнике G7 не содержит упоминаний о новых санкциях против России, но подчеркивает необходимость мирных усилий и призывает Россию безоговорочно согласиться на перемирие на Украине, пишет Reuters.

    По информации источников  Reuters, в проекте коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел стран G7, проходящей в канадской провинции Квебек, отсутствуют упоминания о возможности введения новых санкций против России, передает ТАСС. Документ, согласно источникам агентства, приветствует мирные инициативы США и содержит призыв к России безоговорочно согласиться на 30-дневное перемирие на Украине.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью агентству подчеркнула важность единства среди стран Группы семи, отметив: «Если нам не удастся согласовать текст коммюнике, это покажет разногласия. Это не в интересах ни одной из стран Группы семи».

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. По его словам, Москва исходит  из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса.

    Президент США Дональд Трамп назвал «многообещающими» слова Путина о возможности прекращения огня на Украине.

    Напомним, США решили избавиться от враждебной риторики к России на встрече G7.

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    14 марта 2025, 12:50 • Новости дня
    Песков раскрыл детали встречи Путина с Уиткоффом
    Песков раскрыл детали встречи Путина с Уиткоффом
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел позднюю встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, передав через него важную информацию для президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что также была предоставлена дополнительная информация российской стороне, передает ТАСС.

    Накануне самолет Gulfstream G650, на борту которого находился Уиткофф, прибыл в московский аэропорт Внуково, вылетев ранее из Дохи. В пятницу сообщалось, что спецпосланник президента США Уиткофф покинул Москву.

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    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    Коментарии (0)
    15 марта 2025, 09:09 • Новости дня
    Группа из пяти украинских пограничников сдалась в плен бойцам ВС России

    Tекст: Александра Юдина

    Пять украинских пограничников, принадлежащих третьему погранотряду, добровольно сдались бойцам группировки войск «Запад» ВС России в районе Красное Первое в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Группа из пяти украинских пограничников, входящих в состав третьего погранотряда ГПС Украины, добровольно сдалась в плен российским бойцам группировки войск «Запад», передает РИА «Новости».

    Это произошло в районе Красное Первое в Харьковской области, там, где российские силы наступают на купянском направлении.

    Представитель российских силовых структур подтвердил, что пограничники, дислоцированные в этом районе, решили сдаться без сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир Вооруженных сил Украины расстреливал своих подчиненных за попытку сбежать под Красноармейском. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области. Также сообщалось, что был задержан командир бригады ВСУ, где издевались над солдатами.

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    14 марта 2025, 08:19 • Новости дня
    Собянин сообщил об отражении атаки дронов на Москву
    Собянин сообщил об отражении атаки дронов на Москву
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силами ПВО Минобороны России успешно отражена атака четырех беспилотников, направлявшихся на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    Обломки дронов упали на землю, на месте уже работают специалисты экстренных служб, сообщил Собянин в Telegram-канале.

    Во вторник российская ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников. В результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье погибли три человека.

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    14 марта 2025, 11:55 • Новости дня
    Хинштейн заявил о массовом характере преступлений боевиков ВСУ
    Хинштейн заявил о массовом характере преступлений боевиков ВСУ
    @ Ukrinform/Viacheslav Madiievskyi/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о массовом характере военных преступлений боевиков ВСУ и подчеркнул необходимость фиксации всех фактов.

    Об этом Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале после встречи с заместителем председателя Следственного комитета России – руководителем Главного военно-следственного управления генерал-лейтенантом юстиции Константином Корпусовым, который прибыл в регион с рабочей поездкой.

    Хинштейн подчеркнул, что огромная работа ведется после освобождения населенных пунктов, однако примеры изуверств и военных преступлений боевиков ВСУ носят массовый характер. В связи с этим он отметил, что все выявленные факты должны быть соответствующим образом зафиксированы.

    Ранее СК возбудил уголовное дело о теракте после убийства украинскими военными двух мирных жителей в селе Погребки Суджанского района Курской области.

    Также сообщалось, что дело было возбуждено в связи с убийством четырех мирных жителей в Курской области.

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    14 марта 2025, 08:42 • Новости дня
    Fox News: США не продлили лицензию на расчеты за российскую нефть

    Tекст: Валерия Городецкая

    США завершили действие лицензии, позволявшей иностранным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки, сообщил корреспондент Fox News Эдвард Лоуренс.

    По информации Лоуренса, с истечением этой лицензии страны Европы и союзники США уже не смогут покупать нефть из России без риска санкций, передает «Лента.Ру». «Страны Европы и наши союзники больше не могут покупать нефть из России без санкций со стороны США», – заявил он.

    Журналист также добавил, что генеральная лицензия на покупку российской нефти истекла вчера, подчеркнув, что это решение является тактическим шагом в переговорном процессе.

    Агентство Bloomberg сообщало, что санкции США, направленные на ограничение экспорта российской нефти, показали сбои, после того как несколько судов, находящихся в черном списке, смогли загрузить партии нефти и отправиться из регионального порта России.

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    14 марта 2025, 14:50 • Новости дня
    ЕС исключил Дегтярева, Кантора, Рашевского и Исмаилову из санкционного списка
    ЕС исключил Дегтярева, Кантора, Рашевского и Исмаилову из санкционного списка
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз снял санкции с министра спорта Михаила Дегтярева, предпринимателя Вячеслава Кантора, бывшего главы «Еврохима» Владимира Рашевского и Гульбахар Исмаиловой, сестры Алишера Усманова, пишет AFP.

    По данным агентства, Евросоюз исключил из санкционного списка четырех граждан России, передает ТАСС.

    Решение затронуло министра спорта России Михаила Дегтярева, предпринимателя Вячеслава Кантора, бывшего главу «Еврохима» Владимира Рашевского и Гульбахар Исмаилову, сестру Алишера Усманова,

    Снятие санкций происходило на фоне давления со стороны Венгрии. Местные СМИ ранее информировали, что Венгрия настаивала на данном шаге для продления санкций против России на очередные полгода.

    Ранее сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали продление санкций против России на полгода, исключив из черного списка трех скончавшихся лиц, но сохранив в нем Михаила Фридмана.

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    14 марта 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Гончаровку западнее Суджи
    Российские войска освободили Гончаровку западнее Суджи
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Гончаровка Суджанского района Курской области, расположенный в 1 км к западу от районного центра – города Суджа, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, кроме того, было нанесено поражение войскам противника, в том числе механизированным и десантно-штурмовым бригадам, а также штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и других.

    Кроме того, силы оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в различных населенных пунктах, включая Александрию и Басовку в Сумской области. В результате этих действий украинские войска потеряли более 260 военнослужащих, пять бронетранспортеров, две бронированные машины и другие единицы техники.

    В течение дня было уничтожено четыре артиллерийских орудия, два миномета и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен.

    С начала боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли более 67 410 военнослужащих, значительное количество танков, бронетранспортеров и других единиц военной техники, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня как отечественного, так и иностранного производства.

    Ранее Минобороны показало видео из освобожденной Суджи.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об успешном освобождении Суджи, Мелового и Подола в Курской области, подчеркнув выполнение Россией поставленных целей.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, освободившим Суджу и прилегающие населенные пункты в Курской области.

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    14 марта 2025, 11:51 • Новости дня
    Импортозамещенный Superjet начал сертификационные испытания

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о начале летной части сертификационных испытаний импортозамещенного самолета Superjet.

    Глава корпорации Вадим Бадеха на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным отметил, что уже выполнено более 20% работы, передает ТАСС. Он подчеркнул, что достигнут хороший темп испытаний и ожидается подключение еще двух самолетов для ускорения процесса.

    «По программе "Сухой Суперджет": самолет сегодня приступил к летной части сертификационных испытаний, выполнено более 20% этой работы. Мы сегодня достигли хорошего темпа испытаний, ожидаем в ближайшее время подключения еще двух самолетов. Это позволит нам хорошими, уверенными темпами эту работу выполнить», – сказал Бадеха.

    Кроме того, он отметил, что самолет Ил-114 также находится в продвинутой стадии летных испытаний, завершив более 20% сертификационных полетов.

    В апреле прошлого года импортозамещенный Superjet-100 начали готовить к летным испытаниям.

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    14 марта 2025, 14:02 • Новости дня
    Лукашенко заявил о планах создания с Россией центра ядерных исследований
    Лукашенко заявил о планах создания с Россией центра ядерных исследований
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что Минск и Москва прорабатывают возможность создания центра ядерных исследований и технологий.

    Об этом он заявил, выступая в Совете Федерации России, передает РИА «Новости». Лукашенко отметил, что разрабатываемые в сотрудничестве с Россией технологии уже стали прорывом для здравоохранения стран.

    «Совместно с российской стороной прорабатывается создание центра ядерных исследований и технологий. Уникальные разработки для лечения детей с патологиями позвоночника, онкологических, неврологических, других заболеваний с использованием клеточных технологий стали настоящим прорывом системы здравоохранения наших стран», – подчеркнул он.

    По словам Лукашенко, совместные усилия стран привели к способности самостоятельно производить медицинские изделия высочайшего класса в областях ортопедии и травматологии, что говорит о высоком уровне развития технологий и науки.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности отношений с Россией и поблагодарил российские регионы за поддержку в сложные времена.

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    14 марта 2025, 08:50 • Новости дня
    Стало известно о кустарной сборке атаковавших Подмосковье дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Беспилотные летательные аппараты, атаковавшие Московский регион в пятницу, оказались кустарной сборки, пишут СМИ.

    Специалисты, изучив обломки, пришли к выводу, что летательные аппараты были собраны вручную из частей других беспилотников, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Напомним, силы ПВО Минобороны России успешно отразили атаку четырех беспилотников, направлявшихся на Москву, о чем сообщил мэр столицы Сергей Собянин. ПВО также сбила три беспилотника в Подмосковье: два были уничтожены над Балашихой, а третий – в микрорайоне Южная Битца в Ленинском, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

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    14 марта 2025, 14:06 • Новости дня
    Лукашенко обсудил с Путиным размещение ракет «Орешник» в Белоруссии
    Лукашенко обсудил с Путиным размещение ракет «Орешник» в Белоруссии
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопрос размещения ракет «Орешник» на территории Белоруссии.

    Лукашенко отметил, что вопрос о расположении данных ракет был поднят на встрече в Совете Федерации, передает ТАСС.

    По его словам, Путин подчеркнул необходимость решить, где именно будут размещены ракеты. На что белорусский лидер ответил, что как только ракеты будут доступны, их размещение не составит труда: «Было бы что расквартировывать, мы расквартируем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко объявил о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.

    Коментарии (8)
    14 марта 2025, 08:28 • Новости дня
    Госдума запланировала рассмотреть законопроект о выплатах для домохозяек

    Госдума запланировала рассмотреть законопроект о прожиточном минимуме для домохозяек

    Tекст: Александра Юдина

    Законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума домохозяйкам, будет внесен в Госдуму, где его авторами является глава комитета по труду Ярослав Нилов.

    По планируемому законопроекту, выплаты будут предоставляться тем, кто постоянно проживает в России вместе с семьей и занимается исключительно домашним хозяйством, включая приготовление пищи, стирку и уход за детьми, передает ТАСС.

    Ежемесячная выплата планируется в размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения в конкретном регионе.

    Документ также предусматривает, что право на выплату получат только те, чей среднедушевой доход не превышает двукратный прожиточный минимум региона.

    Гражданам, недавно получившим российское гражданство, придется прожить в стране минимум пять лет, прежде чем они смогут претендовать на выплаты.

    Срок назначения выплат составляет шесть месяцев, после чего потребуется повторное заявление для продления выплат.

    Исключение составляют лица, облагаемые специальным налогом на профессиональный доход, которые не смогут претендовать на выплаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, c 1 апреля 2025 года произойдет повышение пенсий для некоторых категорий пенсионеров.

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    14 марта 2025, 14:35 • Новости дня
    Матвиенко назвала Путина и Лукашенко настоящими патриотами «нашего Отечества»
    Матвиенко назвала Путина и Лукашенко настоящими патриотами «нашего Отечества»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия и Белоруссия способны вместе преодолевать внешние вызовы и угрозы, так как находятся на правильной стороне истории. По ее словам, никакие внешние вызовы и угрозы не страшны, когда «у руля наших двух государств стоят такие сильные, волевые, мудрые, дальновидные лидеры».

    Во время заседания Верхней палаты, на котором впервые выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, Матвиенко выразила уверенность в том, что Россия и Белоруссия смогут преодолеть любые внешние угрозы. Матвиенко подчеркнула, что страны находятся на правильной стороне истории благодаря сильным и волевым лидерам, передает ТАСС.

    В своем выступлении Матвиенко сказала: «Когда у руля наших двух государств стоят такие сильные, волевые, мудрые, дальновидные лидеры, твердо отстаивающие национальные интересы, и настоящие патриоты своих Отечеств, а я бы сказала – нашего Отечества, то нам никакие внешние вызовы и угрозы не страшны».

    Ранее Лукашенко сообщил о том, что Минск и Москва прорабатывают возможность создания центра ядерных исследований и технологий. Кроме того, президент Белоруссии заявил о важности отношений с Россией и поблагодарил российские регионы за поддержку в сложные времена.

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    16 марта 2025, 05:42 • Новости дня
    Жертвами шторма в США стали 28 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Число жертв мощного шторма, обрушившегося на США, достигло 28 человек, сообщает ABC News.

    Шторм с торнадо и порывами ветра до 130 км/ч обрушился на США, угрожая миллионам жителей. Метеорологи предупреждают об усилении шторма и призывают к осторожности, передает ТАСС со ссылкой на ABC News.

    Из 28 погибших 15 стали жертвами торнадо, остальные скончались из-за последствий ураганных ветров и пожаров. Ранее стихия вызвала разрушительные пожары и пыльные бури в штатах Канзас, Техас и Оклахома, где погибли 13 человек.

    По данным телеканала, шторм продолжает движение на восток, представляя угрозу для Среднего Запада и Юга США.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о самых смертоносных и разрушительных ураганах в истории США. В феврале в США из Национального управления океанических и атмосферных исследований были уволены более 880 сотрудников, что, по мнению сенатора Марии Кантуэлл, ослабляет способности страны прогнозировать экстремальные погодные явления.

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      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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    • Напиши письмо солдату

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