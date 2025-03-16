В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

Tекст: Дарья Григоренко

Клишас в своем Telegram-канале предложил ввести уголовную ответственность для владельцев собак, чьи питомцы оказываются на улице без присмотра. По его словам, ответственность всегда несут люди. «Ответственность за самовыгул нужно ужесточать», – отметил Клишас. Это заявление последовало после сообщения главы Бурятии Алексея Цыденова о трагедии в селе Ичетуй Джидинского района, где погиб человек из-за бесконтрольного выгула собак.

Цыденов в Telegram-канале заявил о намерении совместно с Хуралом повысить ответственность за самовыгул. Он подчеркнул, что владельцы собак должны осознавать свою юридическую ответственность за агрессивное поведение своих питомцев.

Главы Бурятии также указал, что закон четко регулирует сферу содержания домашних животных и безответственность не останется без последствий. Он сообщил, что по факту трагедии уже возбуждено уголовное дело, и виновные будут наказаны. Цыденов призвал жителей республики проявлять ответственность, напомнив, что собаки должны содержаться на территории владельца, а не находиться на улице без присмотра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России в 17 регионах разрешили усыплять бездомных собак после изменения законодательства, позволяющего субъектам самостоятельно решать вопросы об обращении с бездомными животными. Также сообщалось, что в Госдуме предложили умерщвлять животных по истечении срока содержания в приютах.

13 марта Комитет Совфеда не поддержал законопроект, который предусматривал возможность умерщвления животных в приютах, сославшись на противоречие с Конституцией и законом об ответственном обращении с животными.