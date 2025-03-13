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Комитет Совфеда отверг проект об умерщвлении животных в приютах
Комитет Совфеда не поддержал законопроект, разрешающий умерщвление животных в приютах
Комитет Совета Федерации не поддержал законопроект, который предусматривал возможность умерщвления животных в приютах, сославшись на противоречие с Конституцией и законом об ответственном обращении с животными.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству отклонил законопроект, предусматривающий возможность умерщвления животных в приютах, передает ТАСС.
Как заявил первый зампред комитета Артем Шейкин, предложенная концепция нарушает Конституцию и федеральный закон об ответственном обращении с животными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России в 17 регионах разрешили усыплять бездомных собак после изменения законодательства, позволяющего субъектам самостоятельно решать вопросы об обращении с бездомными животными. Также сообщалось, что в Госдуме предложили умерщвлять животных по истечении срока содержания в приютах.