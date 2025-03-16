Кадыров показал найденных в погребе в Курской области солдат ВСУ

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он опубликовал кадры двух военнослужащих ВСУ, захваченных в населенном пункте Черкасское Поречное Курской области.

Кадыров отметил, что украинские солдаты, решившие укрыться в погребе, были обнаружены и задержаны спецназом.

В ходе операции стало известно, что более предусмотрительные военнослужащие ВСУ попытались скрыться, однако не смогли уйти от российских связистов, которые задержали двух мобилизованных.

Отмечается, что обучение украинских солдат перед отправкой в зону боевых действий было символическим и не обеспечивало необходимой боевой подготовки.

Кадыров также отметил, что захваченные украинские солдаты остались живы и их жизни ничего не угрожает.

Глава Чечни пожелал российским бойцам удачи в дальнейших операциях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группа из пяти украинских пограничников сдалась в плен российским военнослужащим в Курской области . В связи с этим в Кремле отметили, что для военнослужащих ВСУ сокращается время, необходимое для сдачи в плен.