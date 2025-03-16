После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».53 комментария
Названа дата отпевания духовника патриарха Кирилла Илия
РПЦ: Отпевание духовника патриарха Кирилла Илия состоится 18 марта
Отпевание духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина) назначено на 18 марта, сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской православной церкви (РПЦ) архимандрит Мелхиседек (Артюхин).
Архимандрит Мелхиседек подтвердил дату отпевания покойного схиархимандрита Илия, сказав: «Отпевание во вторник», передает РИА «Новости».
Напомним, в воскресенье утром стало известно, что на 94 году жизни скончался схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник патриарха Кирилла и братии монастыря «Оптина пустынь», возрождением которого он активно занимался с конца 1980-х годов.