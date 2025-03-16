Духовник главы РПЦ старец Илий умер на 94 году жизни

Умер духовник патриарха Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин)

Tекст: Дмитрий Зубарев

Схиархимандрит Илий, духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни, скончался на 94 году жизни, сообщает ТАСС. Его смерть наступила поздно ночью 15 марта. Об этом сообщили в телеграм-канале Введенского ставропигиального мужского монастыря «Оптина пустынь». Настоятель монастыря владыка Иосиф подтвердил эту информацию.

Илий, родившийся в 1932 году в селе Становой Колодезь Орловской области, занимал важное место в истории Оптиной пустыни. Он стал её духовником в конце 1980-х годов, когда монастырь восстанавливался после 65-летнего забвения. В течение двух десятилетий Илий вдохновлял и возрождал традиции старческого служения, которые всегда были славой этого монастыря.

В 2010 году Илий был возведен в сан схиархимандрита. Он также служил духовником Патриарха Кирилла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) заразился коронавирусом. Схиархимандрит Илий (Ноздрин) заявил о важности упоминания веры в вносимой в Конституцию поправке.