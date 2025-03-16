После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».43 комментария
Духовник главы РПЦ старец Илий умер на 94 году жизни
Умер духовник патриарха Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин)
На 94 году жизни скончался схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник патриарха Кирилла и братии монастыря «Оптина пустынь», возрождением которого он активно занимался с конца 1980-х годов.
Схиархимандрит Илий, духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни, скончался на 94 году жизни, сообщает ТАСС. Его смерть наступила поздно ночью 15 марта. Об этом сообщили в телеграм-канале Введенского ставропигиального мужского монастыря «Оптина пустынь». Настоятель монастыря владыка Иосиф подтвердил эту информацию.
Илий, родившийся в 1932 году в селе Становой Колодезь Орловской области, занимал важное место в истории Оптиной пустыни. Он стал её духовником в конце 1980-х годов, когда монастырь восстанавливался после 65-летнего забвения. В течение двух десятилетий Илий вдохновлял и возрождал традиции старческого служения, которые всегда были славой этого монастыря.
В 2010 году Илий был возведен в сан схиархимандрита. Он также служил духовником Патриарха Кирилла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) заразился коронавирусом. Схиархимандрит Илий (Ноздрин) заявил о важности упоминания веры в вносимой в Конституцию поправке.