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Миронов предложил ввести вахтовый метод для иностранных рабочих
Миронов предложил ввести вахтовый метод для иностранных рабочих в России
Руководитель «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов предложил, чтобы иностранные граждане трудились в России исключительно по вахтовому методу, подчеркнув необходимость отказа от предоставления им гражданства и льгот.
На встрече фракции «Справедливая Россия – За правду» с премьер-министром Михаилом Мишустиным Миронов предложил, чтобы иностранные работники в России трудились по вахтовому методу. Миронов отметил, что такой подход был успешно использован в Советском Союзе: иностранные граждане могли приезжать, работать, зарабатывать деньги и затем уезжать, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что не следует предоставлять иностранным рабочим гражданство, преференции или возможность привозить семьи.
Миронов также отверг идею, что миграция может «спасти» Россию в условиях низкой безработицы. В качестве примера он привел Калужскую область, где введены ограничения на работу мигрантов в ряде сфер, и при этом сельское хозяйство и промышленность продолжают развиваться.
По мнению Миронова, введение такого метода позволит избежать негативных последствий миграции и поддержать развитие экономики страны.
Ранее депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили запретить сдавать квартиры мигрантам в районах с высокой концентрацией мигрантов, ограничив их численность до 10% от общего числа жителей.
Заместитель председателя СБ России Дмитрий Медведев заявил, что российское руководство изучит вопрос о персональной ответственности для глав компаний, которые нанимают нелегальных мигрантов. Кроме того, Медведев заявлял, что необходимо быстро выдворить из страны нелегальных мигрантов, страдающих наркоманией.