Миронов предложил ввести вахтовый метод для иностранных рабочих в России

Tекст: Дарья Григоренко

На встрече фракции «Справедливая Россия – За правду» с премьер-министром Михаилом Мишустиным Миронов предложил, чтобы иностранные работники в России трудились по вахтовому методу. Миронов отметил, что такой подход был успешно использован в Советском Союзе: иностранные граждане могли приезжать, работать, зарабатывать деньги и затем уезжать, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что не следует предоставлять иностранным рабочим гражданство, преференции или возможность привозить семьи.

Миронов также отверг идею, что миграция может «спасти» Россию в условиях низкой безработицы. В качестве примера он привел Калужскую область, где введены ограничения на работу мигрантов в ряде сфер, и при этом сельское хозяйство и промышленность продолжают развиваться.

По мнению Миронова, введение такого метода позволит избежать негативных последствий миграции и поддержать развитие экономики страны.

Ранее депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили запретить сдавать квартиры мигрантам в районах с высокой концентрацией мигрантов, ограничив их численность до 10% от общего числа жителей.

Заместитель председателя СБ России Дмитрий Медведев заявил, что российское руководство изучит вопрос о персональной ответственности для глав компаний, которые нанимают нелегальных мигрантов. Кроме того, Медведев заявлял, что необходимо быстро выдворить из страны нелегальных мигрантов, страдающих наркоманией.