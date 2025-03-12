Лавров: Россия и США не хотят военного противостояния

Лавров: Россия и США стремятся не допустить военного противостояния

Tекст: Вера Басилая

Москва и Вашингтон разделяют логику о недопустимости скатывания в конфронтацию и военное противостояние, совпадающие интересы двух стран необходимо развивать, следует из интервью Лаврова, которое опубликовано на сайте МИД России.

«Очевидно, что США и Россия – это государства, национальные интересы которых никогда не будут идентичными», – сказал министр.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров России и США в Эр-Рияде «было и еще послание». Его суть заключалась в том, что ответственные страны должны сделать все, чтобы не допустить перерастания противоречий в конфронтацию. Лавров указал, что военное противостояние обернулось бы катастрофическими последствиями для других стран, и Россия разделяет эту логику.

Американская делегация во время переговоров с российской стороной в Эр-Рияде заявила о желании нормальных отношений с Россией. Также американцы выразили готовность к серьезным переговорам, отметил Лавров.

По словам Лаврова, американская сторона понимает, что у других стран есть свои национальные интересы. С государствами, которые имеют собственные национальные интересы и не хотят идти на поводу у других, США готовы к серьезным переговорам.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров дал интервью трем американским блогерам.

В интервью блогерам Лавров заявил, что Украина могла бы сохранить границы 1991 года при условии сотрудничества Киева, но без Крыма и части Донбасса.

Ранее Лавров заявлял, что Владимир Зеленский требует от США обещания ядерного удара по России.