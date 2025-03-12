Лавров дал интервью американским блогерам

Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью трем американским блогерам на английском языке

Tекст: Вера Басилая

Захарова сообщила, что интервью Лаврова трем американским блогерам будет опубликовано в девять часов по московскому времени, передает радио Sputnik.

По словам дипломата, беседа была посвящена ситуации вокруг украинского кризиса: от истории конфликта до современного состояния и возможности ведения дипломатических усилий на этом направлении.

Захарова подчеркнула, что Лавров «подробнейшим образом» остановился на этой теме и озвучил принципиальные подходы на основе установок, которые были даны президентом России.

Ранее глава МИД России в интервью Такеру Карлсону Сергей Лавров обвинил Запад в провокации с Бучей для срыва мирных переговоров.

В интервью Такеру Карлсону Лавров назвал Зеленского неадекватным за слова о русской культуре.