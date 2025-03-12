Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.0 комментариев
Лавров дал интервью американским блогерам
Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью трем американским блогерам на английском языке
Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью трем американским блогерам на английском языке, в котором подробно остановился на ситуации вокруг украинского кризиса, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».
Захарова сообщила, что интервью Лаврова трем американским блогерам будет опубликовано в девять часов по московскому времени, передает радио Sputnik.
По словам дипломата, беседа была посвящена ситуации вокруг украинского кризиса: от истории конфликта до современного состояния и возможности ведения дипломатических усилий на этом направлении.
Захарова подчеркнула, что Лавров «подробнейшим образом» остановился на этой теме и озвучил принципиальные подходы на основе установок, которые были даны президентом России.
Ранее глава МИД России в интервью Такеру Карлсону Сергей Лавров обвинил Запад в провокации с Бучей для срыва мирных переговоров.
В интервью Такеру Карлсону Лавров назвал Зеленского неадекватным за слова о русской культуре.