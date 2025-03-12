  • Новость часаБелый дом: Трамп поставил Зеленского на место
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рецессия в США невыгодна даже России
    Эксперт: Украина капитулировала, проглотив унижение Зеленского
    Зеленский заявил о готовности к 30-дневному прекращению огня
    Еврокомиссия призвала «готовиться к войнам»
    Белый дом: Трамп поставил Зеленского на место
    США и Украина собрались обсудить детали режима прекращения огня
    Макрон призвал разработать план гарантий безопасности для Украины
    Лавров: Украина могла сохранить границы 1991 года, но без Крыма и Донбасса
    Саакашвили осудили на девять лет за ботокс и эпиляцию на госденьги
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В конфликте США и Европы Турция поддержит Европу

    Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В Европе представляют Россию «новым ковидом»

    11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва и Вашингтон уже решили, кто заплатит за украинскую авантюру

    Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.

    24 комментария
    12 марта 2025, 09:02 • Новости дня

    Лавров дал интервью американским блогерам

    Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью трем американским блогерам на английском языке

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью трем американским блогерам на английском языке, в котором подробно остановился на ситуации вокруг украинского кризиса, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».

    Захарова сообщила, что интервью Лаврова трем американским блогерам будет опубликовано в девять часов по московскому времени, передает радио Sputnik.

    По словам дипломата, беседа была посвящена ситуации вокруг украинского кризиса: от истории конфликта до современного состояния и возможности ведения дипломатических усилий на этом направлении.

    Захарова подчеркнула, что Лавров «подробнейшим образом» остановился на этой теме и озвучил принципиальные подходы на основе установок, которые были даны президентом России.

    Ранее глава МИД России в интервью Такеру Карлсону Сергей Лавров обвинил Запад в провокации с Бучей для срыва мирных переговоров.

    В интервью Такеру Карлсону Лавров назвал Зеленского неадекватным за слова о русской культуре.

    12 марта 2025, 00:23 • Новости дня
    Эксперт: Украина капитулировала, проглотив унижение Зеленского

    Лукьянов: Переговоры США и Украины прошли под американскую диктовку

    Эксперт: Украина капитулировала, проглотив унижение Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Целью Белого дома во время встречи в Джидде было заставить Украину следовать линии на скорейшее прекращение боевых действий. Итоговые заявления сторон указывают, что американо-украинские переговоры прошла под диктовку США, считает политолог Федор Лукьянов. Ранее Киев выразил готовность пойти на временное прекращении огня.

    «Встреча в Саудовской Аравии, если судить по итоговому заявлению, прошла под американскую диктовку. Целью Белого дома было заставить Украину признать, что она должна следовать линии США на скорейшее прекращение боевых действий (полное перемирие, а не предложения о частичном, о чем говорили в Киеве)», – написал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале.

    В то же время пока нет ясности относительно деталей соглашения о разработке минеральных ресурсов или гарантий безопасности Украине, отметил эксперт, связав это с продолжающимся торгом. «Жестом в адрес украинской стороны можно считать упоминание о необходимости участия в мирном процессе Европы. Последняя может перевести дух – ее не бросают одну на амбразуру)», – добавил политолог.

    «В общем, Украина, проглотив унижение Зеленского, капитулировала», – делает вывод Лукьянов.

    Теперь, по оценкам эксперта, многое в переговорах будет зависеть от личных договоренностей лидеров России и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии Владимир Зеленский заявил о готовности принять предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен, в случае согласия с этим России. Участвовавший в переговорах госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США намерены передать России предложения о прекращении огня, выразив надежду на положительный ответ со стороны России.

    Еще в конце декабря 2024 года Зеленский категорически отвергал идеи о перемирии, в январе 2025 года сравнивал прекращение огня с капитуляцией. А накануне встречи в Джиде киевский режим был согласен только на частичное прекращении огня – в воздухе и на воде.

    Для демонстрации готовности вести переговоры «с позиции силы» Киев перед американо-украинской встречей в Саудовской Аравией устроил налет беспилотниками на московский регион. В МИД РФ подчеркнули, что такие методы используются украинской стороной на фоне ежедневных поражений на поле боя.

    Коментарии (11)
    11 марта 2025, 12:56 • Новости дня
    Маск назвал сенатора Келли предателем за визит на Украину

    Маск обвинил сенатора Марка Келли в предательстве из-за поездки в Киев

    Маск назвал сенатора Келли предателем за визит на Украину
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Сенатор США Марк Келли подвергся критике со стороны американского бизнесмена Илона Маска за поездку на Украину, где он встретился с ранеными военными и украинскими чиновниками.

    Келли, представляющий Демократическую партию и бывший пилот ВМС США, посетил Киев в марте, чтобы встретиться с ранеными военнослужащими и украинскими чиновниками, передает Sky News.

    После своего визита на Украину Келли опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором отметил: «То, что я увидел, убедило меня, что мы не можем отказаться от украинского народа». Он также подчеркнул, что любое соглашение должно защищать безопасность Украины.

    Маск, глава Tesla и советник администрации Трампа, ответил на это заявление, назвав Келли предателем. Маск, который руководит Департаментом правительственной эффективности, написал: «Вы предатель».

    Келли не оставил это заявление без внимания и прокомментировал: «Предатель? Илон, если вы не понимаете, что защита свободы – это основа того, что делает Америку великой и безопасной, возможно, вам следует оставить это тем, кто понимает».

    Он также заявил журналистам, что Маск «очевидно не серьезный человек», и предложил ему «вернуться к строительству ракет».

    Напомним, президент США Дональд Трамп принял решение прекратить внешнюю помощь Украине, что вызвало заморозку ряда проектов.

    Приостановка финансовой помощи со стороны администрации Трампа стала сигналом для президента Украины Владимира Зеленского о неверном курсе, как считает арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    Коментарии (6)
    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    Коментарии (0)
    11 марта 2025, 19:10 • Новости дня
    На выборах в Гренландии основные партии выступили за отделение от Дании

    Tекст: Денис Тельманов

    Избирательные участки открылись в Гренландии, где население должно выбрать 31 депутата парламента, а выборы продлятся до 20:00 местного времени. Основные партии выступают за отделение острова от Дании, но при этом не поддерживают присоединение Гренландии к США.

    Избирательные участки в Гренландии открылись, и голосование продлится до 20:00 местного времени, передает ТАСС. Жителям предстоит избрать 31 депутата парламента (Inatsisartut), а результаты станут известны на следующий день.

    Члены парламента избираются сроком на четыре года, и партии могут представлять до 62 кандидатов. На выборах отсутствует формальный порог, но для получения мандата требуется набрать около 3% голосов. В 2025 году на выборах имеют право голосовать 40 482 человека, соответственно, до 2024 года население острова составляло 56 700 человек.

    В 2021 году явка составила 65,9%, что ниже рекордного показателя 1999 года – 76%. Для большинства в парламенте необходимо завоевать минимум 16 мест. Нынешний премьер Мюте Эгеде из Inuit Ataqatigiit заявил, что после выборов рассматривает создание широкой коалиции.

    Тема независимости острова активно обсуждается, однако только шесть процентов населения поддерживают вхождение в состав США. Все основные четыре партии выступают за независимость, что стало одной из ключевых тем кампании, поскольку большинство гренландцев поддерживает идею отделения от Дании, но пока не решено, когда и как это может произойти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты намерены приобрести Гренландию, считая ее стратегически важной для национальной и международной безопасности. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен действовать по этому вопросу, несмотря на возможные преграды.

    В социальной сети Truth Social Трамп сообщил, что США готовы вложить миллиарды долларов в развитие Гренландии, предложив ей присоединиться к Соединенным Штатам. Спикер МИД Мария Захарова выразила сомнение в обеспечении безопасности Гренландии после заявления Дании о готовности отправить войска на Украину.

    Коментарии (6)
    11 марта 2025, 22:55 • Новости дня
    Захарова не исключила контакты России и США в ближайшие дни
    Захарова не исключила контакты России и США в ближайшие дни
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие дни возможны контакты представителей России и США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял, что в ближайшие дни «будет разговаривать с коллегой из России».

    Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США намерены передать России предложения о прекращении огня на Украине, о котором Вашингтон и Киев сообщили по итогам переговоров в Джидде. Президент США анонсировал разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни, а также сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.

    Коментарии (10)
    11 марта 2025, 17:04 • Новости дня
    Британия не нашла свидетельств злого умысла в инциденте в Северном море

    Британские власти не нашли свидетельств причастности третьей стороны к инциденту с танкером

    Британия не нашла свидетельств злого умысла в инциденте в Северном море
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Британские власти не обнаружили свидетельств причастности третьей стороны к столкновению танкера Stena Immaculate и контейнеровоза Solong в Северном море, о чем сообщил представитель премьер-министра Кира Стармера.

    Как передает ТАСС, представитель премьер-министра Британии Кира Стармера заявил, что у властей пока нет свидетельств причастности третьей стороны к инциденту в Северном море. Он отметил, что на данный момент отсутствуют какие-либо указания на злой умысел в произошедшем. Инцидент коснулся танкера Stena Immaculate и контейнеровоза Solong.

    Представитель подчеркнул, что расследование продолжается и власти будут тщательно изучать все обстоятельства. Это заявление последовало на фоне повышенного внимания к безопасности морских перевозок в регионе. По его словам, окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования.

    Расследование ведется в сотрудничестве с международными партнерами, которые также заинтересованы в выяснении всех деталей инцидента. Пока никаких признаков того, что инцидент был спланирован или что он связан с другими конфликтами в регионе, не обнаружено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танкер, перевозивший авиационное топливо для ВМС США, загорелся после столкновения с грузовым судном у побережья Британии, что привело к эвакуации экипажей и угрозе экологического ущерба.

    Сообщалось, что столкновение судов в Северном море может привести к значительной утечке токсичных веществ, включая цианистый натрий, что угрожает морским обитателям и экосистемам в районе происшествия.

    Британская береговая охрана прекратила поиск пропавшего члена экипажа после столкновения танкера и контейнеровоза у берегов Британии, оба судна все еще горят, сообщил командир дивизии береговой охраны Мэттью Аткинсон.

    Коментарии (10)
    11 марта 2025, 22:13 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности к 30-дневному прекращению огня на Украине

    Зеленский заявил о готовности Украины прекратить огонь на 30 дней при согласии России

    Зеленский заявил о готовности к 30-дневному прекращению огня на Украине
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина готова прекратить огонь на 30 дней по линии фронта, если Россия согласится на это, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский подчеркнул, что предлагаемое прекращение огня включает не только остановку ракетных и дроновых атак, а также боевых действий в акватории Черного моря, но и полное прекращение военных действий по всей линии фронта.

    «Мы готовы сделать такой шаг, и Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся – в тот же момент тишина заработает», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Джидде прошли переговоры США и Украины по урегулированию украинского конфликта, и Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на 30 дней. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США намерены передать России предложения о прекращении огня на Украине. Кроме того, США и Украина договорились ускорить подписание соглашения по разработке минеральных ресурсов на Украине.

    Коментарии (10)
    11 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Трамп анонсировал разговор с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни.

    «Я поговорю с Владимиром Путиным», – приводит слова президента США ТАСС.

    Он подчеркнул, что разговор состоится на этой неделе. Как заявил глава американского государства, «для танго нужны двое».

    «Надеюсь, он также согласится (на прекращение огня), и это ознаменует собой 75% пути», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Напомним, США заявили, что передадут России предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине. Американский лидер сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.

    Коментарии (3)
    11 марта 2025, 22:30 • Новости дня
    Трамп сообщил о новых встречах России и США по Украине

    Трамп сообщил о новых переговорах России и США по Украине 11 или 12 марта

    Tекст: Антон Антонов

    Во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Президент США сказал, что встречи состоятся «сегодня или завтра», передает РБК.

    Он выразил надежду на то, что «удастся выработать соглашение». По его словам, «это прекращение огня очень важно». «Речь идет о полном прекращении огня. Украина согласилась на него, и, надеюсь, Россия согласится на него», – приводит его слова ТАСС.

    При этом американский лидер отметил, что если Москва откажется от предложенного перемирия, боевые действия продолжатся, передает РИА «Новости».

    Также президент США заявил, что повторно пригласит украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом.

    Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата заявило, что президент США не требует демилитаризации Украины в рамках урегулирования конфликта. При этом источник добавил, что Трамп отвергает идею о членстве Украины в НАТО.

    Напомним, Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на 30 дней. США заявили, что передадут России предложения о прекращении огня.

    Коментарии (0)
    11 марта 2025, 12:52 • Новости дня
    Кремль счел глупым раскрытие планов урегулирования конфликта на Украине

    Песков счел глупым обсуждение фрагментов будущих планов урегулирования на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Раскрытие планов по урегулированию конфликта на Украине в текущей ситуации было бы нецелесообразным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков назвал глупым раскрытие каких-либо фрагментов будущих планов по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что пока говорить о позициях невозможно, так как американские представители только будут выяснять у Украины степень ее готовности к миру, передает ТАСС.

    Он также отказался отвечать на вопрос, согласится ли Москва на частичное прекращение огня на Украине, если такое будет предложено Киевом.

    Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Джидде.

    Сам Зеленский не будет участвовать в переговорах с США. США могут возобновить военные поставки Украине в случае успешного исхода переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

    Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф намерен совершить визит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Коментарии (3)
    11 марта 2025, 10:06 • Новости дня
    Захарова прокомментировала возможный визит Уиткоффа в Россию

    Захарова заявила о высокой интенсивности контактов России и США на фоне информации о возможном визите Уиткоффа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что двусторонние контакты с США, включая возможный визит спецпосланника президента Стива Уиткоффа в Россию, становятся более интенсивными и оперативно согласовываются в рабочем режиме.

    Как передает РИА «Новости», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о возможном визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию. Она отметила, что двусторонние контакты с США в настоящее время достаточно интенсивные. Захарова подчеркнула, что уровень и формат взаимодействия часто согласовываются в рабочем режиме и весьма оперативно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист Axios назвал дату возможного визита Уиткоффа в Москву. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф намерен совершить визит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Коментарии (0)
    12 марта 2025, 01:43 • Новости дня
    Трамп сообщил о нежелании США тратить миллиарды из-за конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не хочет тратить миллиарды долларов из-за конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп, добавив, что 12 марта состоится «крупная встреча» представителей России и США.

    Президент США отметил, что в течение последних лет Вашингтон уже потратил на Украину 350 млрд долларов. Он добавил, что если бы он был президентом в предыдущие четыре года, этого конфликта можно было бы избежать, передает ТАСС.

    Он также сказал, что 12 марта состоится «крупная встреча» между США и Россией, выразив надежду на конструктивные дальнейшие разговоры.

    «Я говорил, что с Россией было легче иметь дело, чем с Украиной, хотя должно быть наоборот. Но это так, мы надеемся привлечь Россию, но со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо», – приводит слова американского лидера РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Также сообщалось, что вскоре состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.

    Коментарии (0)
    11 марта 2025, 18:22 • Новости дня
    Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий из Канады

    Трамп распорядился повысить пошлины на сталь и алюминий из Канады до 50% с 12 марта

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий из Канады до 50%, решение вступит в силу 12 марта и является ответом на действия канадских властей.

    Американский президент Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что с 12 марта США повысят пошлины на импорт стали и алюминия из Канады до 50%, передает ТАСС. Это решение последовало как ответ на введение пошлин канадской стороной на электроэнергию, поставляемую в США.

    Трамп заявил: «Я поручил министру торговли повысить пошлины на все поставки стали и алюминия в США из Канады на 25%, до 50%». Он также предупредил, что если Канада не отменит другие пошлины на американские товары, то со 2 апреля ввозные пошлины на канадские автомобили будут увеличены, что может разрушительно сказаться на канадской автомобильной промышленности.

    Ранее, 1 февраля, Трамп подписал указ о повышении тарифов на товары из Канады, Китая и Мексики. С 4 марта были введены пошлины в размере 25% на большинство товаров из Канады и Мексики. Введение этих мер для товаров из Канады и Мексики было временно отсрочено из-за переговоров, но с 2 апреля ожидается их полное вступление в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канадский сенатор Патрик Бразо предложил провести боксерский поединок сыну президента США Дональду Трампу-младшему на фоне введения пошлин на канадские товары.

    Жители Канады создали петицию с требованием изменить название улицы имени хоккеиста Уэйна Гретцки в Эдмонтоне из-за его поддержки президента США Дональда Трампа, собравшую уже 11 тыс. подписей.

    Американский миллиардер Уоррен Баффетт назвал введение США пошлин «актом войны» и отметил их влияние на инфляцию, подчеркивая, что они выступают скрытым налогом.

    Коментарии (0)
    12 марта 2025, 03:22 • Новости дня
    Reuters указало на отсутствие у США стремления к демилитаризации Украины

    Reuters отметило отсутствие давления на Украину со стороны США в вопросе демилитаризации

    Tекст: Антон Антонов

    США оказывают сильное давление на Украину, поддерживая многие требования России, но не демилитаризацию, заявило Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

    В Париже прошла встреча военных руководителей стран-членов НАТО и ЕС, а также Японии и Австралии, при этом США в переговорах не участвовали. Военный чиновник сообщил, что США не были приглашены. Это должно стать сигналом, что Европа и другие партнеры могут «взять на себя ответственность», передает Reuters.

    Высокопоставленный европейский чиновник отметил, что демилитаризация – одно из немногих требований России, по которому Вашингтон не стал давить на Украину. Европа хочет, чтобы так и оставалось и далее. При этом, как отмечает Reuters, США выступают против членства Украины в НАТО.

    Напомним, Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на 30 дней. В совместном заявлении Украины и США отмечается, что предложенный временный режим прекращения огня может стать основой для дальнейших мирных договоренностей между Россией и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США намерены передать России предложения о прекращении огня на Украине.

    Коментарии (0)
    11 марта 2025, 23:45 • Новости дня
    Рубио заявил о необходимости обсудить пленных в ходе переговоров по Украине

    Рубио заявил о важности включения гуманитарных вопросов в переговоры по миру на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Обсуждение обмена пленными и гуманитарной помощи должно стать частью переговоров о прекращении конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии Рубио отметил важность обсуждения судьбы военнопленных, условий их содержания и оказания гуманитарной помощи мирному населению. «В рамках обсуждения путей завершения конфликта необходимо затронуть гуманитарные аспекты», – сказал он.

    Рубио также рассказал о прогрессе в подписании сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной. Лидеры обеих стран поручили своим правительствам завершить работу над этой договоренностью. Однако, по словам Рубио, сейчас основное внимание уделяется мирному урегулированию на Украине, передает РИА «Новости».

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Рубио отметил, что в Саудовской Аравии «приблизились к достижению прочного мира для Украины еще на один шаг». «Теперь мяч на стороне России», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что США намерены передать России предложения о прекращении огня на Украине, при этом предложение предусматривает временное прекращение огня на 30 дней, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон. США решили возобновить военную и разведывательную помощь Украине.

    Коментарии (0)
    11 марта 2025, 16:40 • Новости дня
    CNN: Встреча Уиткоффа с Путиным в Москве не подтверждена

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планируемый визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву 13 марта пока не гарантирует встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил телеканал CNN.

    По данным CNN, информация о возможной встрече Уиткоффа с российским лидером пока не получила официального подтверждения, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что российское руководство в свое время проинформирует, если наметятся контакты со спецпосланником американского президента США Стивеном Уиткоффом.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что двусторонние контакты с США, включая возможный визит спецпосланника президента Стива Уиткоффа в Россию, становятся более интенсивными и оперативно согласовываются в рабочем режиме.

    Коментарии (0)
    Главное
    Киев призвал не считать прекращение огня заморозкой конфликта
    ВСУ атаковали позиции ВС России под Купянском
    Причастный к преступлениям в России генерал Красильников уволен из ВСУ
    У вокзала в Ивано-Франковске устроили взрыв
    Дрон-камикадзе проекта «Архангел» разогнали до 280 км/ч
    Nokia не смогла совершить первый звонок на Луну
    Раскрыта схема обмана россиян с помощью самозапрета на кредиты

    Рецессия в США невыгодна даже России

    В экономике США увидели признаки приближающейся рецессии. Согласно экономической модели, она может случиться уже в третьем квартале этого года, и вероятность этого сценария достигла самого высокого значения за сорок с лишним лет. Кто пострадает вслед за Штатами, а кто выиграет от обвала американской экономики? Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальная элита выставила против Трампа умного канадца

    В рядах мировых лидеров, от которых России не стоит ждать ничего хорошего, обновление: Марк Карни сменит Джастина Трюдо на посту премьера Канады. Воевать он, впрочем, будет не столько с Россией, сколько с президентом США Дональдом Трампом. И совсем не факт, что Трамп окажется победителем. Подробности

    Перейти в раздел

    Подвалы Суджи становятся братской могилой для ВСУ

    За минувшие сутки российская армия освободила от ВСУ еще 12 населенных пунктов в Курской области. Окруженные части противника сейчас пытаются прорываться пешком к украинской границе или прятаться в подвалах. «Бегут как ошпаренные», – сказал постпред РФ в ООН Василий Небензя. Как полагают эксперты, разгрому группировки противника и продвижению российских войск способствует ряд факторов, поэтому скоро из региона может появиться еще больше позитивных новостей. Подробности

    Перейти в раздел

    Кого Трамп выберет на место Зеленского

    Все больше признаков того, что не только Москва, но и Вашингтон не хочет иметь дело с действующим лидером киевского режима Владимиром Зеленским. И в Киеве тоже активизировались некоторые политики, которые считают, что могут и сами, причем вскоре, возглавить Украину. Что это за люди и кто из них мог бы устроить и Россию, и США? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    • Резня алавитов в Латакии

      Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

    • Трамп против Маска. Началось?

      Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............