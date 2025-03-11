Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.16 комментариев
Украина и США начали второй раунд переговоров
Украина и США обсуждают гарантии безопасности во втором раунде переговоров
Во втором раунде переговоров между Украиной и США в Джидде основное внимание уделяется гарантиям безопасности для Киева, сообщает украинское издание «Общественное. Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом дискуссий.
Делегации Украины и США проводят второй раунд переговоров в Джидде, Саудовская Аравия, обсуждая гарантии безопасности, которые Киев хочет получить, передает ТАСС. Эти переговоры являются продолжением первого раунда, в котором ключевыми темами были прекращение боевых действий в воздушном и морском пространствах, а также договоренности о полезных ископаемых.
Переговоры продолжаются около шести часов. Стороны сделали перерыв через четыре часа интенсивных дискуссий. Украинская делегация представлена руководителем офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым.
Американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц. Переговоры проходят в закрытом режиме, что подчеркивает их важность и чувствительность обсуждаемых тем.
Ранее сообщалось, что в Джидде завершился первый раунд переговоров между США и Украиной, где обсуждали урегулирование украинского конфликта.