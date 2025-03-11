Украина и США начали второй раунд переговоров

Украина и США обсуждают гарантии безопасности во втором раунде переговоров

Tекст: Ольга Иванова

Делегации Украины и США проводят второй раунд переговоров в Джидде, Саудовская Аравия, обсуждая гарантии безопасности, которые Киев хочет получить, передает ТАСС. Эти переговоры являются продолжением первого раунда, в котором ключевыми темами были прекращение боевых действий в воздушном и морском пространствах, а также договоренности о полезных ископаемых.

Переговоры продолжаются около шести часов. Стороны сделали перерыв через четыре часа интенсивных дискуссий. Украинская делегация представлена руководителем офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым.

Американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц. Переговоры проходят в закрытом режиме, что подчеркивает их важность и чувствительность обсуждаемых тем.

Ранее сообщалось, что в Джидде завершился первый раунд переговоров между США и Украиной, где обсуждали урегулирование украинского конфликта.