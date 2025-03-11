Bloomberg: Украина атаковала Россию рекордными 337 дронами перед переговорами с США

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ночь на 11 марта Россия заявила, что сбила 337 украинских беспилотников, включая несколько десятков, нацеленных на Москву, передает Bloomberg.

Это стало крупнейшей атакой на российскую территорию за три года боевых действий.

Этот инцидент произошел на фоне подготовки украинской и американской делегаций к встрече в Саудовской Аравии, где будет обсуждаться возможное разрешение конфликта. Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что ожидания от переговоров невысоки, а целью встречи является выяснение возможных уступок в стремлении к прекращению огня.

Переговоры США с Украиной в Саудовской Аравии должны стартовать в 12.00 по местному времени (совпадает с московским), следует из расписания Госдепа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешной защите столицы силами ПВО от массированной атаки беспилотников ВСУ, в результате которой были сбиты сотни вражеских аппаратов. В Подмосковье оцепили дом после атаки беспилотников.