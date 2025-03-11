В Подмосковье оцепили дом после атаки БПЛА

Часть дома в подмосковном ЖК оцепили после отражения атаки украинских БПЛА

Tекст: Александра Юдина

В подмосковном жилом комплексе оцепили часть дома после ночной атаки украинских беспилотников, которую отразили силы ПВО, передает РИА «Новости».

Как отмечают очевидцы, работа ПВО была слышна в жилом комплексе около 5.00 по московскому времени. От взрывов дрожали окна. На верхнем этаже оцепленного дома выбиты стекла, жителей подъезда временно эвакуировали на улицу.

На месте происшествия работают представители экстренных служб, чтобы обеспечить безопасность и минимизировать последствия атаки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 60 беспилотников, летевших на Москву. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.

Также сообщалось, что беспилотники атаковали Москву и была отражена атака на Рязанскую и Тульскую области.