В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.11 комментариев
Госдеп указал время начала переговоров США с Украиной в Саудовской Аравии
Начало переговоров США с Украиной в Саудовской Аравии запланировано на 12.00
Переговоры США с Украиной в Саудовской Аравии должны стартовать в 12.00 по местному времени (совпадает с московским), следует из расписания Госдепа.
Госдеп указал, что в Джидде глава ведомства Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц проведут переговоры с главами МИД и минобороны Украины Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым, а также с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Джидде. Однако сам Зеленский не будет участвовать в переговорах с США. При этом Рубио не исключил неформального разговора с Зеленским в Саудовской Аравии.