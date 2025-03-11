В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.11 комментариев
Рубио назвал условие возобновления военных поставок США Украине
Рубио заявил о возможном возобновлении военных поставок Украине после встречи в Саудовской Аравии
США могут возобновить военные поставки Украине в случае успешного исхода переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. При этом он не исключил неформального разговора с Владимиром Зеленским в Саудовской Аравии.
«Посмотрим, как пройдут переговоры завтра… Думаю, что если мы выйдем оттуда как с хорошей встречи, которой мы будем довольны и сможем доложить президенту, то, я читаю, что будут приняты решения относительно текущей паузы», – приводит слова Рубио РИА «Новости».
Рубио также отметил, что Зеленский не будет участвовать в переговорах. «Он не является частью. Я имею в виду, что он здесь встречается с наследным принцем, но я не думаю, что он будет частью наших встреч», – добавил Рубио. Он уточнил, что в украинскую делегацию входят «советник по национальной безопасности, министр обороны и министр иностранных дел».
Комментируя соглашение по минералам, Рубио подчеркнул, что это важная сделка для США, хотя она и не является главной темой переговоров. Он отметил, что над соглашением все еще ведется работа, и его заключение не обязательно должно произойти в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, при этом уступки потребуются и со стороны России. Рубио также заверил, что США не станут оказывать России военную помощь.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и Зеленский обсудили в Джидде отношения двух стран и украинский кризис.