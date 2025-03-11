В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.11 комментариев
Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили в Джидде отношения двух стран и украинский кризис, сообщило Саудовское агентство печати.
Стороны обсудили «последние события и обстоятельства украинского кризиса». Наследный принц выразил поддержку международным усилиям по установлению мира на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 февраля в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Советник офиса президента Украины Сергей Лещенко сообщал, что Зеленский отменил свой визит в Саудовскую Аравию 19 февраля, чтобы не создавать иллюзию работы переговорного процесса.
На прошлой неделе Зеленский объявил о визите в Саудовскую Аравию, но уточнил, что не будет участвовать в переговорах с США.