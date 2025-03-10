В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.7 комментариев
USAID спонсировало РДК и «Легион Свобода России»
«Русский добровольческий корпус» и «Легион Свобода России» (запрещенные в России террористические организации), участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ и устраивающие диверсии на территории России, финансировались через уже ликвидированную организацию USAID.
По данным силовых структур, эти группы подчинялись СБУ и ГУР Украины, которые согласовывали свои действия с западными спецслужбами, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.
Источник подчеркнул, что финансирование через USAID позволяло поддерживать операции на российской территории, а координация с украинской разведкой и западными службами обеспечивала им поддержку и защиту. В связи с этим силовые структуры России планируют масштабные розыски членов этих террористических организаций на территории страны.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе президент Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях оценки ее соответствия внешней политике Соединенных Штатов.
Вскоре Вашингтон приостановил выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID. Агентство по международному развитию США заморозило проекты на Украине по указанию правительства.