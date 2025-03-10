В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.0 комментариев
ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр» потеряли до 490 человек
Украинская армия в последние сутки в зоне действия группировки «Центр» в ДНР потеряла до 490 человек, сообщило российское Министерство обороны в понедельник.
На территории ДНР поражены формирования двух механизированных, штурмовой, двух егерских бригад ВСУ, а также бригад морской пехоты и нацгвардии, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В результате боевых действий противник потерял до 490 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина, машина РСЗО «Град», шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
На Харьковском направлении группировка «Север» нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань. Потери составили более 30 военнослужащих и три автомобиля.
Подразделения группировки «Запад» улучшили свои позиции, уничтожив до 210 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и другую технику в Харьковской области.
Южная группировка заняла более выгодные рубежи, нанеся удар по противнику в ДНР. Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 270 военнослужащих.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о переброске украинских войск с Курского направления в Донецкую народную республику.