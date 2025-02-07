Эксперт объяснил отказ от чеканки монет достоинством в пять и десять рублей

Tекст: Татьяна Косолапова

Банк России решил заменить монеты номиналом пять и десять рублей, возобновив печать банкнот, которые покрывают защитным лаком. Данные изменения объясняются изменением предпочтений населения. Кроме того, печать банкнот стала более выгодной, чем чеканка монет.



«Впервые пятирублевые купюры начали печатать в 1998 году, когда была проведена деноминация, и их из оборота никто не выводил. В 2022 году Центробанк решил возобновить печать этих купюр, и, как мы видим, они довольно хорошо прижились у нас. Но это не значит, что тут же нужно переставать чеканить монеты и изымать их из оборота», – говорит Баранов.

Он объясняет, что банкноты и монеты разных годов выпуска ценятся среди коллекционеров. Особенно ценны монеты, которые чеканят к какому-либо событию, или серии, как «Города воинской славы». Нумизматы охотно собирают такие монеты для своих коллекций.

«Что касается того, что сейчас переходят на печать банкнот, то это очень просто объясняется. Дело в том, что экономисты подсчитывают себестоимость изготовления монеты или банкноты», – поясняет специалист. Поэтому, вероятнее всего, переход на банкноты связан с тем, что сейчас их производить дешевле, нежели чеканить монеты. Тем не менее не исключено, что через полгода для России будет более выгодным вернуться к монетам. Именно поэтому и бумажные, и металлические деньги остаются в обороте, полагает эксперт.

Ранее Баранов в беседе с газетой ВЗГЛЯД подробно рассказал о преимуществах купюр мелкого номинала перед монетами. В частности, он отметил, что купюры удобнее носить с собой, поскольку они занимают меньше места, а также они более дешевые в производстве. При этом он отметил долговечность в качестве преимущества мелочи перед банкнотами.