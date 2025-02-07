Посол Кузнецов заявил о «железном занавесе» на границе с Финляндией

Эксперт объяснил заведение уголовного дела против премьера Польши Туска о госперевороте

Полонист Стремидловский: Дело о госперевороте станет для Туска дамокловым мечом

Tекст: Анастасия Куликова

«Обвинения, выдвинутые против Дональда Туска и других польских высокопоставленных чиновников, с юридической точки зрения абсолютно обоснованы», – считает полонист Станислав Стремидловский. Он объясняет: нынешняя правящая коалиция после прихода к власти в декабре 2023 года начала предпринимать политические репрессии против своих оппонентов.

«В первую очередь это коснулось политиков из партии «Право и справедливость» (ПиС) и состоявшей с ней в коалиции «Суверенной Польши», в частности экс-главу Минюста Збигнева Зебро. Оппозиционных депутатов лишают неприкосновенности», – уточнил собеседник.

На этом фоне он напомнил об экс-замглавы Минюста Марчине Романовском, который «был вынужден просить политическое убежище в Венгрии». «Это неслыханная ситуация в постсоветской польской истории», – отметил эксперт.

Кроме того, продолжил Стремидловский, в стране задерживают и арестовывают священников по подозрению в коррупции и незаконных контрактах с правительством Матеуша Моравецкого. «Наконец, Туск разрушает судебную систему Польши», – подчеркнул политолог.

Он заметил, что кабмин отказывается публиковать в правительственных вестниках постановления Конституционного суда, а без этого они не могут вступить в силу. Также идет борьба против так называемых неосудий – судей, которые были назначены на места во время правления ПиС.

«Нынешнее правительство считает их нелегитимными, – пояснил Стремидловский. – Дело порой доходит до абсурда: в Польше начинают отменять приговоры «неосудий». В результате уголовники, которые были осуждены за зловещие преступления, могут оказаться на свободе».

Прогнозировать, получит ли дело о госперевороте продолжение и дойдет ли оно до государственного трибунала, сейчас сложно, считает полонист. «Все-таки оно имеет большой политический привкус», – пояснил спикер, указав и на причастность лидера ПиС Ярослава Качиньского.

Впрочем, как полагает эксперт, если Туск и другие чиновники смогут сейчас уйти от ответственности, то после развала правящей коалиции над ними нависнет «дамоклов меч». А произойти это может уже в скором будущем. На этом фоне аналитик напоминает о предстоящих президентских выборах в Польше.

«ПиС поддержала кандидатуру Кароля Навроцкого. Если он победит в мае, то события могут развиваться по следующему сценарию: из правящей коалиции выйдет «Польская крестьянская партия» или будет выдвинуто требование о досрочных парламентских выборах», – рассуждает спикер.

«Разумеется, это отразится на Туске. Как бы он сейчас ни изображал из себя юмориста, я думаю, что придет время и его самого разыграют как мячик для пинг-понга», – заключил Стремидловский.

Ранее председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский сообщил, что в отношении премьер-министра Дональда Туска и других высокопоставленных чиновников страны начато расследование по подозрению в организации госпереворота.

«31 января я подписал 60-страничное уведомление о законном подозрении в совершении преступления государственного переворота премьер-министром, министрами, спикерами Сейма и Сената, депутатами и сенаторами правящей коалиции, а также рядом судей, прокуроров и других лиц», – уточнил Свенчковский.

По его словам, с 13 декабря 2023 года подозреваемые действовали «в составе организованной преступной группы» с целью изменить конституционный строй Польши, прекратить деятельность Конституционного суда и других конституционных органов, включая национальный совет магистратуры и верховный суд.

«С удовлетворением приветствую инициативу председателя Конституционного суда и тот факт, что заместитель генерального прокурора инициировал расследование на основании сообщения об обоснованном подозрении в совершении государственного переворота», – прокомментировал дело лидер «Права и справедливости» Ярослав Качиньский.

На ситуацию отреагировал и сам Дональд Туск. На своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) он опубликовал видео, на котором играет в настольный теннис. За кадром кто-то говорит ему, что лидер оппозиционной партии ПиС считает его виновным в перевороте. «Спокойно. У нас здесь серьезные дела. Займемся этим позже», – отвечает Туск со смехом и продолжает играть в теннис.

Напомним, 18 мая в Польше состоятся президентские выборы. Если победитель не будет выявлен в первом туре, то второй тур пройдет 1 июня. Действующий глава республики Анджей Дуда уже призвал к уличным протестам в случае отмены выборов. Он провел параллели с Румынией, где суд аннулировал первый тур президентских выборов после обвинений в иностранном вмешательстве.