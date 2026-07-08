Японское судно с пробоиной прошло через Ормузский пролив

Tекст: Алексей Дегтярёв

С 4 по 7 июля через Ормузский пролив якобы прошли 13 связанных с Японией коммерческих судов, передает РИА «Новости» со ссылкой на японскую газету «Майнити».

В их числе оказался контейнеровоз логистической компании Mitsui O.S.K. Lines (MOL), который двигался с пробоиной.

Всего с начала обострения кризиса на Ближнем Востоке в водах Персидского залива оказались заблокированы более 40 судов, принадлежащих японским корпорациям или связанных с ними. В настоящее время в акватории залива остаются еще 18 кораблей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские чиновники обвинили Иран в ракетных ударах по коммерческим судам.

Во вторник американские военные нанесли удары по иранской территории, они заявили о поражении 80 целей.