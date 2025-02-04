Трамп решил «не вмешиваться» в обсуждение вопроса о помиловании Сноудена

Эксперт: В Канаде может быть реализован проект «анти-США»

Политолог Межуев: Введение пошлин на товары из Канады выйдет Трампу боком

Tекст: Анастасия Куликова

«Дональд Трамп решением ввести пошлины на товары из Канады и Мексики «ломает» Североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА). При сохранении этих мер соглашение, как говорится, прикажет долго жить», – отметил Борис Межуев, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

Кроме того, действия главы Белого дома ударят и по самим США. Собеседник прогнозирует всплеск инфляции и подъем цен в стране. «Причем если тарифы по отношению к Китаю и Мексике политически и экономически понятны, то случай с Оттавой вызывает недоумение. Все выглядит как столкновение Трампа со своими оппонентами. Но президент США реализует непродуманные мероприятия, которые грозят последствиями ему самому», – добавил политолог.

Он объясняет: Канада способна стать «хабом» для нелояльного республиканцу американского бизнеса, а также интеллектуального класса, который не симпатизирует «трампизму». Президент США может этого опасаться и потому предпринимает превентивные меры. «Возможно, Трамп хочет дать понять Оттаве, что не стоит политически выступать против него и тем более становиться прибежищем для всех «несогласных», – рассуждает Межуев.

«В этом смысле в Канаде может быть реализован проект «анти-США». Желая избежать такого развития событий на Североамериканском континенте, Трамп решил разрушить и НАФТА, и прежние американо-канадские отношения. Повторю, пошлины не принесут Вашингтону никакой особой экономической выгоды. В случае с Оттавой это политическое решение», – детализировал эксперт.

Однако эти меры могут и не помочь Трампу добиться своих целей. Политолог напомнил, что американскому президенту ранее удалось победить Колумбию в тарифно-миграционной войне, а также принудить Панаму отказаться от участия в проекте «Один пояс, один путь». По прогнозам Межуева, глава Белого дома сможет «продавить» Мексику, но вряд ли Оттаву.

«Канада – член Содружества наций. Пошлины, вводимые Трампом против канадских товаров, наносят опосредованный удар и по Британии. На этом фоне я не исключаю более тесного сплочения между Оттавой и Лондоном и, более того, организации антитрамповского сопротивления при участии других европейских стран», – считает политолог.

«Таким образом, Канада вряд ли «сломается». Трамп же совершил политическую ошибку, указав своим противникам на этот пояс геоэкономического противостояния. Мне кажется, ему предстоит дорого заплатить за свой промах с пошлинами в отношении канадских товаров», – заключил Межуев.

Ранее газета The Wall Street Journal отметила, что объявленные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая уже навредили американцам. Как напомнило издание, 2 февраля американский лидер согласился с тем, что новые масштабные тарифы могут причинить жителям Штатов «некоторую боль», но в итоге нововведения приведут к новому «золотому веку».

«С его стороны было мило пообещать светлое будущее, потому что боль уже ощущается, а тарифы вступят в силу только во вторник», – говорится в материале. Аналитики WSJ считают, что такая политика главы Белого дома несет пагубные последствия для США независимо от того, хочет Трамп это признать или нет.

Кроме того, «сокрушительный удар по Мексике и Канаде» свидетельствует о том, что ни одна страна или отрасль не находятся в безопасности, пишет газета. Это, в свою очередь, может повлиять на решение партнеров и соперников США переосмыслить зависимость от американского рынка. «Последствия этого сложно предсказать», – подчеркивают журналисты WSJ.

Решение Трампа ввести пошлины на китайские товары отразилось на акциях Гонконгской биржи. В понедельник утренние торги начались с резкого падения индекса Hang Seng на 1,8% до 19 853,62 пункта, что стало самым значительным снижением за месяц. Ожидания инвесторов, надеявшихся на успешное начало Года Змеи, не оправдались.

Напомним, на минувшей неделе Трамп в условиях «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков», подписал указ о пошлинах в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% – из Китая. Эти меры вступят в силу 4 февраля.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что введет взаимные пошлины, а канадский премьер Джастин Трюдо объявил о «далеко идущем» ответе Вашингтону. На этом фоне глава Белого дома вновь предложил Канаде стать 51-м штатом США, заявив, что это принесло бы канадцам множество преимуществ, таких как снижение налогов и улучшение военной защиты.

Начатая Трампом первая торговая война в 2018-2019 годах, по данным различных исследований, привела к росту цен для американских потребителей, сокращению рабочих мест в США и переносу производств из Китая в страны ЮВА. Американист Малек Дудаков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предсказал, что нынешние действия республиканца приведут к коллапсу Североамериканской зоны свободной торговли.