Взгляды Илона Маска связали с апартеидом в ЮАР

NYT связала взгляды Илона Маска с апартеидом в Южной Африке его детства

Tекст: Мария Иванова

Обозреватель New York Times Уильям Шоки отметил, что взгляды Илона Маска могут быть связаны с воспитанием американского предпринимателя в условиях апартеида в Южной Африке.

Шоки отмечает, что Маск вырос в семье, принадлежавшей к белокожей южноафриканской элите, что повлияло на его мировоззрение, передает РИА «Новости». «Он... человек, чье мировоззрение неотделимо от воспитания в условиях апартеида в Южной Африке», – говорится в статье.

Кроме того, New York Times отметила, что Маск не единственный представитель калифорнийской элиты, имеющий корни в ЮАР. Среди других таких персон называются предприниматели Питер Тиль и Дэвид Сакс.

Илон Маск ранее обвинял издание New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную Первой поправкой к Конституции США. Он неоднократно высказывался о важности свободы выражения мнений и критиковал попытки ограничить ее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бизнесмен Илон Маск высказался против закона Южно-Африканской Республики о земельной экспроприации, назвав его расистским. Отец Илона Маска Эррол рассказал, что организовал беседу между сыном и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой по просьбе советника президента.

Между тем в прошлом году мать Илона Маска Мэй Маск «отменила» бой своего сына с главой корпорации Meta* (владеет соцсетями Facebook* и Instagram*, запрещена в РФ как экстремистская организация) Марком Цукербергом.