Мать Маска не разрешила ему драться с Цукербергом

Мать американского бизнесмена Илона Маска Мэй не разрешила ему драться с Цукербергом

Мать американского бизнесмена Илона Маска Мэй Маск «отменила» бой своего сына с главой корпорации Meta* (владеет соцсетями Facebook* и Instagram*, запрещена в РФ как экстремистская организация) Марком Цукербергом.

По ее словам, бой Мэй «уже отменила, просто им еще не сказала», передает РИА «Новости».

«Но я продолжу говорить, что бой отменяется, на всякий случай. Без шуток. Поединок только на словах. В креслах. На расстоянии четырех футов друг от друга. Побеждает тот, кто окажется смешнее», – отметила она.

Между тем, как заявил порталу TMZ президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, Маск и Цукерберг «чертовски серьезно» настроены сразиться друг с другом.

По его словам, состоялся личный разговор отдельно с Марком и Илоном, они оба подтвердили намерение проявить себя в бою, так как Цукерберг занимается джиу-джитсу, а Маск практиковал боевые искусства и «участвовал во множестве драк, пока рос в ЮАР», передает ТАСС.

Также Уайт добавил, что плата за онлайн-просмотр битвы миллиардеров составит 100 долларов, в то время как обычные бои чемпионата можно посмотреть за 80 долларов.

Глава UFC не стал уточнять, сколько будет стоить билет на арену, однако TMZ предполагает, что цена будет очень высокой. По его ожиданиям, бой Маска и Цукерберга станет самым просматриваемым в истории и соберет колоссальную сумму в сотни миллионов долларов, которая пойдет на благотворительность.

В США букмекеры начали принимать ставки на бой по правилам ММА главы Meta* (признана в РФ экстремистской) Марка Цукерберга с владельцем Twitter Илоном Маском, большинство ставок – на победу Цукерберга.