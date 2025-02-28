Олимпийская чемпионка Листунова получила разрыв ахиллова сухожилия на тренировке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова получила травму ноги, разорвав ахиллово сухожилие на тренировке, сообщает ТАСС. Эта травма лишает Листунову возможности участвовать в апрельском Кубке России, который пройдет в Новосибирске. Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала, что спортсменке была проведена операция и врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Родионенко отметила, что, хотя Листунова и не сможет выступить в ближайшее время, есть надежда на ее быстрое восстановление. Она напомнила о том, как Артур Далалоян сумел быстро вернуться в форму перед Олимпиадой в Токио после аналогичной травмы. Также стало известно, что 8 февраля Листунова принимала участие в клубном чемпионате Италии в составе команды Ginnastica Riccione Academy, несмотря на простуду. По словам Родионенко, Листунова приняла участие в соревнованиях в Италии из-за контрактных обязательств.

Спортсменке 19 лет, и в ее активе уже значительные достижения, такие как золотая медаль командного турнира на Олимпиаде в Токио и победа в личном многоборье на чемпионате Европы 2021 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские спортсменки впервые выиграли командные соревнования по спортивной гимнастике на Олимпийских играх, а также были названы лауреатами Национальной спортивной премии. В то же время сообщалось, что врачи удалили здоровый мениск российской гимнастке Крамаренко, что вызвало серьезные последствия для ее спортивной карьеры.